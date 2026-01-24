8300 पेक्षा जास्त विमानांचे उड्डाण रद्द; 230,000,000 लोकांचा जीव धोक्यात, फक्त 10 मिनिटांत होऊ शकतो मृत्यू? 2026 मधील सर्वात भयानक संटक

Us Hit By Major Winter Storm : 8000 पेक्षा जास्त विमानांचे उड्डाण रद्द करण्यात आले आहे. 230,000,000 लोकांचा जीव धोक्यात आहे. फक्त 10 मिनिटांत लोकांचा मृत्यू होऊ शकतो. 2026 मधील सर्वात भयानक संटक अमेरिकेत आहेत. अमेरिका सध्या एका मोठ्या हिवाळी वादळाचा सामना करत आहे जो देशाच्या बहुतेक भागात कहर करण्याची शक्यता आहे.
रॉकी पर्वतांपासून पूर्वेकडील समुद्रकिनाऱ्यापर्यंत बर्फ, गारपीट आणि गोठवणारा पाऊस पडत आहे. वादळाच्या भीतीने अमेरिकेत आठवड्याच्या शेवटी नियोजित 8,000 हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. हे प्रचंड वादळ देशाच्या बहुतेक भागातून जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. येत्या काही दिवसांत १४ कोटींहून अधिक अमेरिकन लोकांना तीव्र थंडीचा सामना करावा लागू शकतो. वादळाच्या पार्श्वभूमीवर डझनभर राज्यांनी हवामान आणीबाणी जाहीर केली आहे. न्यू मेक्सिको ते न्यू इंग्लंड पर्यंतच्या भागात हिवाळी वादळाचा इशारा देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय हवामान सेवेने पूर्व टेक्सास ते उत्तर कॅरोलिना पर्यंत धोकादायक बर्फाचा थर तयार होण्याचा इशारा दिला आहे.
शुक्रवारी रात्रीपर्यंत, वादळामुळे टेक्सासच्या काही भागात गोठवणारा पाऊस आणि गारपीट होत होती. हवामन खात्याचा अंदाज आहे की वादळ दक्षिणेकडून पुढे गेल्यानंतर ईशान्येकडे जाईल. वॉशिंग्टनपासून न्यू यॉर्क आणि बोस्टनपर्यंत सुमारे 1 फूट बर्फवृष्टीचा अंदाज आहे. डझनभराहून अधिक राज्यांमधील राज्यपालांनी आपत्कालीन स्थिती जाहीर केली आहे आणि लोकांना घरी राहण्याचे आवाहन केले आहे.
फ्लाइट ट्रॅकिंग वेबसाइट फ्लाइटअवेअरनुसार, शनिवारी 3,400 हून अधिक उड्डाणे उशिरा किंवा रद्द करण्यात आली. रविवारी 5,000 हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. भारतीय विमान कंपनी एअर इंडियाने 25 आणि 26 जानेवारीसाठी न्यू यॉर्क आणि नेवार्कला जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या सर्व उड्डाणे रद्द केली आहेत. एअर इंडियाने प्रवाशांना त्यांच्या फ्लाइटची स्थिती तपासण्याचा आणि आवश्यकतेनुसार इतर व्यवस्था करण्याचा सल्ला दिला आहे. दरम्यान, ऊर्जा कंपन्यांनी वीजपुरवठा खंडित होण्याची तयारी सुरू केली आहे. वादळ आणि बर्फाळ झाडे पडल्याने वीजवाहिन्यांवर परिणाम होऊ शकतो. शिकागो आणि मध्यपश्चिमेतील तापमान -30 ते -46 अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरू शकते. या थंडीत बाहेर फक्त १० मिनिटे राहिल्याने हिमबाधा होऊ शकते, म्हणजेच शरीर सुन्न होईल. हिमबाधेमुळे प्रभावित शरीराचे भाग काळे पडतात. जर स्थिती अधिक गंभीर झाली तर हिमबाधेमुळे हातपाय गोठू शकतात.