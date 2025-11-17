जपानमध्ये ज्वालामुखीचे एकाचवेळी 3 महाभयानक स्फोट! 1257 मजली इमारती इतकी उंच राख आणि धुराचे लोट, 30 उड्डाणे रद्द

japan volcano eruption : जपानच्या पश्चिमेकडील क्यूशू बेटावर एक प्रचंड ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला आहे. कागोशिमा शहराजवळील ज्वालामुखीच्या दक्षिण टोकावर असलेल्या साकुराजिमा शहरात तीन वेळा उद्रेक झाला. ज्यामुळे धुराचे आणि राखेचे लोट निघाले. हवेत 4.4 किलोमीटर (सुमारे 2.73 मैल) पर्यंत पसरले. यामुळे कागोशिमा विमानतळावरून तीस उड्डाणे रद्द करण्यात आली.जपान हवामानशास्त्र संस्थेने (जेएमए) याची माहिती दिली.
रविवारी पहाटे 1 वाजताच्या सुमारास पहिला स्फोट झाला. दुसरा स्फोट पहाटे 2:30 वाजता तर तिसरा सकाळी 8:50 वाजता झाला. राखेचा थर इतका उंच होता की त्यामुळे आकाश काळे झाले. 13 महिन्यांत पहिल्यांदाच राख 4 किलोमीटरपेक्षा जास्त उंचीवर पोहोचली होती. यापूर्वी, 2019 मध्ये, साकुराजिमाने 5.ृ5 किलोमीटरपर्यंत राख सोडली निघाली.
राख पडल्यामुळे आणि संबंधित समस्यांमुळे कागोशिमा विमानतळावर येणारी आणि येणारी 30 उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली आहे. विमानतळ व्यवस्थापनाने सांगितले की सुरक्षिततेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ज्वालामुखी उद्रेकानंतर राख ईशान्येकडे वाहून गेल्याचा इशारा जेएमएने दिला आहे. रविवारी कागोशिमा शहर आणि जवळच्या मियाझाकी प्रांतावर राख पडण्याची शक्यता आहे. लोकांना घरातच राहण्याचा आणि मास्क घालण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. राखेमुळे श्वसनाच्या समस्या आणि डोळ्यांना जळजळ होऊ शकते. साकुराजिमा हा जपानमधील सर्वात सक्रिय ज्वालामुखींपैकी एक आहे . या ज्वालामुखीतून नियमितपणे किरकोळ उद्रेक होतात, परंतु मोठे उद्रेक दुर्मिळ आहेत. जपान सरकारने या भागात सतर्कतेची पातळी वाढवली आहे. ज्वालामुखी वर्षानुवर्षे सक्रिय असल्याने स्थानिक लोक नेहमीच अलर्ट असतात.
जपानमध्ये इतके ज्वालामुखी का आहेत ?
जपान हा रिंग ऑफ फायर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या क्षेत्रात वसलेला आहे, जिथे भूकंप आणि ज्वालामुखी वारंवार होतात. क्युशू बेटावर अनेक ज्वालामुखी आहेत, परंतु साकुराजिमा सर्वात प्रसिद्ध आहे. ते कागोशिमा खाडीतील एका लहान बेटावर आहे. पर्यटक येथे भेट देतात, परंतु उद्रेकांच्या वेळी ते दूर राहतात. १९१४ मध्ये, त्याचा जोरदार उद्रेक झाला आणि संपूर्ण बेट मुख्य भूमीशी जोडले गेले. जेएमए सतत लक्ष ठेवून आहे. जर उद्रेक तीव्र झाला तर अधिक उड्डाणे रद्द केली जाऊ शकतात. तथापि, सध्या कोणताही मोठा धोका नोंदवला गेला नाही. हा १३ महिन्यांतील सर्वात मोठा उद्रेक आहे, म्हणून सतर्क राहणे महत्वाचे आहे. जपान सरकारने मदत साहित्य पाठवले आहे. पर्यावरण तज्ञांचे म्हणणे आहे की राख जमिनीची सुपीकता वाढवते, परंतु थोड्या प्रमाणात.