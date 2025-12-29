महिलेने हौस म्हणून केली DNA टेस्ट, समोर आलं वडिलांचं धक्कादायक सत्य, ज्याला बाप समजत होती तोच निघाला....; अख्खं कुटुंब हादरलं

Viral News: एका महिलेने उत्सुकतेपोटी डीएनए चाचणी केली असता तिला धक्काच बसला. याचं कारण डीएनए चाचणीमुळे तिला तिच्या वडिलांसंदर्भात एक धक्कादायक सत्य समजलं. तिने सांगितलं की, तिच्या पतीने त्याचा डीएनए रिपोर्ट मिळाल्यानंतर तिलाही चाचणी करण्यास कशाप्रकारे प्रोत्साहित केले. त्यानंतर महिलेने हौस म्हणून डीएनए चाचणी केली. त्यानंतर तिला स्वतःच्या डीएनए इतिहासाबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली.
मिररच्या वृत्तानुसार, महिलेच्या वडिलांची तिच्या आयुष्यातली भूमिका नेहमीच संशयास्पद होती. वडिलांच्या भूमिकेबद्दल तिच्या मानत अनेक प्रश्न होते. तिने रेडिटवर म्हटलं आहे की, "माझ्या आजी-आजोबांनी मला आणि माझ्या दोन मोठ्या भावंडांना लहानपणी दत्तक घेतले होते. जेव्हा माझी आई आम्हाला जन्म देत होती तेव्हा ती खूप लहान होती. माझी आई आमच्या आयुष्यात येत-जात होती, पण ती कधीही आमच्यासोबत कायमची राहिली नाही कारण तिला ड्रग्जचे व्यसन लागले आणि तुरुंगातही जावे लागले होते."
एका मोठ्या व्यक्तीला माझं वडील सांगण्यात आलं
लहानपणी आम्ही तीन भावंडं होतो आणि मला लहानपणापासूनच माहित होतं की माझ्या दोन मोठ्या भावंडांचे वडील माझे वडील नाहीत. म्हणून, ते माझ्याशी वेगळ्या पद्धतीने वागले आणि मला नेहमीच त्यांच्या सावत्र मुलीसारखं वाटू दिलं. तिला सांगण्यात आले की तिचे वडील "मोठे व्यक्ती" होते आणि त्यांनी माझ्या संगोपनाचा खर्च उचलला. तरीही, माझे त्यांच्याशी वडील-मुलीचे नाते नव्हते कारण मी त्यांना कधीही भेटले नव्हतो.
त्याऐवजी, माझे सावत्र भाऊ आणि बहिणी दिवसभर त्यांच्या वडिलांसोबत वेळ घालवत असत. त्यांच्या सावत्र वडिलांनी ज्या दुसऱ्या महिलेशी लग्न केले होते तिची मुलंही आम्हाला भेटायला येत असत. "मी मोठी होत असताना, मला खरोखरच आश्चर्य वाटू लागलं आणि माझे वडील कोण आहेत असा प्रश्न पडू लागला. कोणीही मला ठोस उत्तर देऊ शकलं नाही आणि नेहमीच असं सांगितलं जात असे की कदाचित माझे सावत्र वडील माझे वडील असतील किंवा मला वाढवण्याची जबाबदारी असलेला माणूस असेल," असं ती महिला म्हणाली.
त्या महिलेने सांगितलं की, "मी अखेर माझ्या वडिलांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करणे सोडून दिले कारण ते मला स्पष्टपणे टाळत होते. म्हणून मी ते प्रकरण तिथेच सोडले." तिच्या पतीने घरी डीएनए चाचणी केली तेव्हाच तिने तिच्या वंशाबद्दल अधिक जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला.
महिलेने स्पष्ट केलं की, "मला अपेक्षा नव्हती की यामुळे माझ्या वडिलांची ओळख उघड होईल. मी ही चाचणी केली कारण माझ्या पतीने मला छंद म्हणून ती करायला सांगितलं होतं आणि मला उत्सुकता होती. मी त्यांना अनेक वेळा विनोदाने सांगितले की मला आशा आहे की यामुळे माझे खरे वडील कोण आहेत हे उघड होईल."
या चाचणीतून असं दिसून आलं की माझे वडील आणि माझ्या दोन मोठ्या सावत्र भावंडांचे वडील एकच पुरुष होते. माझा सध्या त्या भावंडांशी कोणताही संपर्क नाही, म्हणून मी त्यांना सांगितलेले नाही आणि मला ते सांगण्याचीही पर्वा नाही.
महिलेने स्पष्ट केले की आता माझ्यासमोर असलेला सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे तो माणूस मला आयुष्यभर का सांगत होता की मी त्याची मुलगी नाही. माझे माझ्या आईशी संबंध फार चांगले नाहीत, म्हणून मला तिच्याकडून उत्तरं मिळू शकत नाहीत. तिने पुढे असेही म्हटले की तिचे प्रश्न होते आणि तिचे आई आणि आजीशीही संबंध फार चांगले नाहीत.
माझा माझ्या आईच्या म्हणण्यावर पूर्ण विश्वास नाही कारण त्यावेळी माझी काळजी माझ्या आजीने घेतली होती, माझ्या आईने नाही. माझ्या आईने मला सांगितले की डीएनए रिपोर्ट चुकीचे आहेत आणि त्या वेळी तिचे कोणाशी संबंध होते हे तिला माहिती आहे. पण खरे सांगायचे तर, माझ्या आईला इतर चार मुले आहेत ज्यांचे वडील वेगवेगळे आहेत. माझी आई लहानपणापासूनच ड्रग्जच्या आहारी आहे.
माझ्या सावत्र वडिलांना वाटायचं मी त्यांची मुलगी नाही आणि म्हणूनच सावत्र मुलीप्रमाणे वागवायचे. म्हणूनच माझ्या स्वतःच्या भावंडांनीही मला त्यांच्यासारखे वागवले. दरम्यान, ज्या माणसाला माझे वडील म्हणून घोषित केले गेले होते आणि ज्याने मला स्वतःच्या मुलीसारखे वागवले होते, त्याच्याशी माझे कोणतेही जैविक संबंध नव्हते. माझ्या जन्मापूर्वी तो फक्त काही दिवस माझ्या आईशी संबंधात होता.