'मी जिवंत आहे तोपर्यंत सुटका करा, अन्यथा..,' कुवेतमध्ये भारतीय महिलेवर अत्याचार; 50 दिवसांपासून रोज...; शेअर केला VIDEO

कुवेतला गेलेल्या एका महिलेने आपला छळ केला जात असल्याच सांगत मदत मागितली आहे. आहे. ही महिला घरकामासाठी कुवेतला गेली होती. तामिळनाडूची असणाऱी या पीडित महिलेने व्हिडिओद्वारे मदतीची याचना केली आहे. आपल्याला प्रचंड छळ आणि अत्याचाराला सामोरे जावे लागत असून, गेल्या 50 दिवसांपासून अन्नावाचून राहावे लागत आहे आणि दोन महिन्यांपासून वेतनही मिळालेले नाही, असा आरोप तिने केला आहे.
अनिता नावाची ही महिला काही महिन्यांपूर्वी मध्यस्थांमार्फत घरकामासाठी कुवेतला गेली होती. व्हिडिओमध्ये तिने सांगितले आहे की, कुवेतला येऊन तीन महिने झाले असून, गेल्या दोन महिन्यांपासून तिचा भीषण छळ केला जात आहे आणि तिच्यावर अत्याचार होत आहेत.
दोन किशोरवयीन मुलांची आई असलेल्या या महिलेने कल्लाकुरिचीचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना भावनिक आवाहन केले आहे. यात तिने त्यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करून आपली सुटका करावी आणि भारतात परत आणण्यास मदत करावी, अशी विनंती केली आहे.
"मला इथे येऊन तीन महिने झाले आहेत. ते माझा छळ करत आहेत आणि माझ्याशी अत्यंत क्रूरपणे वागत आहेत. जिल्हाधिकारी मॅडम आणि पोलीस अधीक्षक (SP) मॅडम यांना माझी विनंती आहे की, त्यांनी मला जिवंतपणे तिथून सोडवावे आणि माझ्या मायदेशी, भारतात परतण्यास मदत करावी. मी आता हे सहन करू शकत नाही," असे ती त्या व्हिडिओमध्ये म्हणते. ती वारंवार मदतीसाठी आर्त हाक मारते आणि सांगते की, तिला ही परिस्थिती आता सहन होत नाहीये आणि तिला आपल्या जीवाची भीती वाटत आहे.
"त्यांनी मला गेल्या दोन महिन्यांचा पगारही दिलेला नाही. ते माझ्याशी अतिशय वाईट वागत आहेत. कृपया मला कसंही करून वाचवा आणि परत घेऊन जा. कृपया मला वाचवा आणि मला परत घेऊन जा. हे माझ्या सहनशक्तीच्या पलीकडे आहे. मला भीती वाटतेय की ते मला मारून टाकतील. मी आता हे सहन करू शकत नाही," असे ती महिला पुढे म्हणते.
तिच्या आईने, अनिला यांनीही अधिकाऱ्यांना हस्तक्षेप करून आपल्या मुलीला लवकरात लवकर परत आणण्याचे आवाहन केले. एका एजंटने आपल्या कुटुंबाची फसवणूक केल्याचा आणि आपल्या मुलीशी "अत्यंत क्रूरपणे वागले जात असून तिचा छळ केला जात असल्याचा" आरोप त्यांनी केला. आपल्या मुलीला सुरक्षितपणे भारतात परत आणले जाईल, याची खात्री करावी अशी विनंतीही त्यांनी अधिकाऱ्यांकडे केली.