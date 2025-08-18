English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुलीच्या दाताचा X-Ray काढण्यासाठी गेली आई, रिपोर्ट पाहिल्यानंतर चक्रावले डॉक्टर, उलगडलं रहस्य

एक महिला आपल्या 13 वर्षांच्या मुलीला डेंटल चेकअपसाठी घेऊन गेली असता धक्कादायक अनुभव आला. हे फक्त एक वैद्यकीय रहस्याप्रमाणे समोर आलेली ही गोष्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 18, 2025, 05:34 PM IST
अमेरिकेत दातांची तपासणी करण्यासाठी गेलेल्या एक महिला आणि तिच्या 13 वर्षीय मुलीच्या पायाखालची जमीन हादरली. ही घटना एखाद्या वैद्यकीय रहस्याप्रमाणे समोर आली असून सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. नेमकं हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे जाणून घ्या. 

'ब्रेसेजसाठी गेली असता, सायनसमध्ये सापडला धातूचा तुकडा'

न्यूजवीकच्या वृत्तानुसार, ओफिलिया (बदललेलं नाव) आपल्या 13 वर्षांच्या मुलीची ब्रेसेजची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी ऑर्थोडॉन्सिस्टकडे घेऊन गेली होती. ही एक नियमित तपासणी होती. पण एक्स-रे पाहिल्यानंतर सगळेजण हादरले. ओफिलियाने न्यूजवीकला सांगितलं की, ऑर्थोडॉन्टिस्टने एक्स-रे स्क्रीनवर लावले. आम्ही सर्वांनी ते एकत्र पाहिले. कित्येक मिनिटं आम्हाला हे काय आहे हेच समजलं नाही. 

स्क्रीनवर स्पष्ट दिसत होतं की, मुलीच्या सायनसमध्ये धातूचा तुकडा अडकला आहे. आईसाठी हे रहस्यच होतं. पण मुलीला हे काय आहे आणि तिथे कसं पोहोचलं हे तात्काळ समजलं. 

काय होता तो धातूचा तुकडा?

सहा महिन्यांपूर्वी मुलीने आपल्या आईकडे नाक टोचण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तिच्या मैत्रिणीने नुकतीच नोज पियर्सिंग केलं होतं. ज्यामुळे तिलादेखील इच्छा निर्माण झाली होती. पण ओफिलियाने स्पष्ट नकार दिला आणि सांगितलं की, 16 वर्षाच्या आधी नाक टोचायचं नाही. 

ओफेलिया म्हणाली की तिच्या मुलीला गंभीर एडीएचडी (अटेंशन डेफिसिट हायपरअ‍ॅक्टिव्हिटी डिसऑर्डर) आहे, ज्यामुळे त्यावेळी तिचा इम्पल्स कंट्रोल खूपच कमी होता. मुलीने आईचं ऐकले नाही आणि कानातल्याने स्वतःचे नाक टोचण्याचा प्रयत्न केला. ओफेलियाच्या म्हणण्यानुसार, तिने नाकाच्या आतून कानातले ढकलण्याचा प्रयत्न केला. कदाचित तिला शिंक आली असेल किंवा काहीतरी वेगळे घडले असेल आणि तो धातूचा तुकडा सायनसमध्ये अडकला असेल.

मुलीने ही घटना लपवली कारण तिला भीती होती की तिची आई रागावेल. कालांतराने ती ते विसरली आणि तिला वाटले की कदाचित तिने तो तुकडा गिळला असेल.

Reddit वर फोटो व्हायरल

जेव्हा डेंटल एक्स-रेने हे रहस्य उघड केले तेव्हा ओफेलियाने रेडिटवर u/Scared_Category6311 या युजरनेम वर शेअर केले. तिच्या पोस्टने खळबळ उडवून दिली आणि 73 हजाराहून अधिक अपव्होट्स मिळवले.

ही घटना सुदैवाने पूर्णपणे सुरक्षित आणि वेदनारहित संपली. ओफेलियाने ताबडतोब एका ईएनटी (कान, नाक, घसा) तज्ञाशी संपर्क साधला, ज्याने यापूर्वी तिच्या मुलीचे टॉन्सिल काढले होते. डॉक्टरांनी लांब वैद्यकीय संदंशांच्या मदतीने धातूचा तुकडा सहजपणे काढला. ओफेलिया म्हणाली की माझ्या मुलीला कोणताही त्रास जाणवला नाही आणि तिने ही प्रक्रिया खूप चांगल्या प्रकारे हाताळली. या अनुभवामुळे ओफेलियाचा दृष्टिकोन थोडा बदलला. पूर्वी ती नाक टोचण्याच्या विरोधात होती, परंतु आता तिची भूमिका मऊ झाली आहे. तिने हसून सांगितले की कदाचित या वर्षी ती तिचे नाक टोचेल.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 

