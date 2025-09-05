UP चा तरुण दुबईत रातोरात करोडपती झाला; एका चुकीमुळे 34000000 रुपये 20 लोकांना द्यावे लागणार

Abu Dhabi Big Ticket’s latest draw : एका भारतीय तरुणाचे नशिब रातोरात चमकले आहे. UP चा तरुण दुबईत रातोरात करोडपती झाला आहे. एका चुकीमुळे या तरुणाला 34000000 रुपये 20 लोकांना द्यावे लागणार आहेत. या तरुणासोबत नेमके काय घडले जाणून घेऊया.
युएईची राजधानी अबू धाबी येथे राहणाऱ्या भारतीय तरुण संदीप कुमार प्रसाद यांचे आयुष्य क्षणार्धात बदलले. बिग तिकीट लॉटरीच्या मालिकेतील 278 मध्ये 15 दशलक्ष दिरहम (सुमारे 34 कोटी रुपये) चे भव्य बक्षीस जिंकून या 30 वर्षीय तरुणाने इतिहास रचला. बुधवारी रात्री झालेल्या सोडतीमुळे तो केवळ युएईचा नवा करोडपतीच बनला. हा त्याच्या आयुष्यातील सर्वात आश्चर्यकारक क्षण ठरला.
गल्फ न्यूजच्या वृत्तानुसार, संदीप भावुक झाला आणि म्हणाला, 'माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच इतका आनंद आला आहे.' तो दुबई ड्रायडॉक्समध्ये तंत्रज्ञ म्हणून काम करतो. मात्र, बिग तिकीट लॉटरी जिंकल्यामुळे त्याचे नशिब फळफळले. संदीप हा उत्तर प्रदेशचा रहिवासी आहे. मागील तीन वर्षांपासून तो दुबईमध्ये राहत आहे. विवाहित संदीपच्या कुटुंबात दोन भाऊ आणि एक बहीण आहे. परदेशात राहून त्याने घराची जबाबदारी घेतली आहे, परंतु त्याच्या वडिलांची खराब प्रकृती नेहमीच त्याच्यासाठी चिंतेचे मोठे कारण राहिली आहे. या विजयामुळे त्याला त्याच्या कुटुंबासाठी आवश्यक असलेली शक्ती आणि धैर्य मिळाले आहे. आता तो स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वप्न घेऊन भारतात परतू इच्छितो. त्याला त्याच्या कुटुंबासोबत राहायचे आहे.
संदीपने सांगितले की त्याला त्याच्या मित्रांकडून बिग तिकीटबद्दल कळले. सुरुवातीला तो नियमितपणे तिकिटे खरेदी करू शकत नव्हता, परंतु गेल्या तीन महिन्यांपासून तो सतत ती खरेदी करत होता. 200669 असा त्याचा लकी तिकीट क्रमांक आहे. 19 ऑगस्ट रोजी त्याने तिकीट खरेदी केले. एका कारणामुळे ज त्याला पूर्ण बक्षीस मिळणार नाही. त्याने हे तिकीट 20 लोकांसह खरेदी केले. याचा अर्थ त्याला त्याचे बक्षीस 20 लोकांसह वाटून घ्यावे लागू शकते. जर असे झाले तर त्याला फक्त 1.70 कोटी रुपये मिळतील. ड्रॉच्या दिवशी, म्हणजे 3 सप्टेंबर रोजी, जेव्हा त्याला लाईव्ह शो दरम्यान अबू धाबीहून फोन आला तेव्हा तो शो पाहतही नव्हता. सुरुवातीला त्याला विश्वास बसला नाही, परंतु होस्टने विजयाची पुष्टी करताच तो भावनिक झाला आणि पुन्हा पुन्हा म्हणत राहिला - 'अरे, धन्यवाद सर, धन्यवाद.'
FAQ
1. अबू धाबी बिग टिकट लॉटरीच्या नवीनतम ड्रॉमध्ये कोणी जिंकले?
उत्तर प्रदेशचा रहिवासी असलेला 30 वर्षीय भारतीय तरुण संदीप कुमार प्रसाद याने बिग टिकट लॉटरीच्या सीरिज 278 मध्ये 15 दशलक्ष दिरहम (सुमारे 34 कोटी रुपये) चे भव्य बक्षीस जिंकले आहे.
2. संदीप कुमार प्रसाद कोण आहे?
संदीप हा उत्तर प्रदेशमधील एक भारतीय प्रवासी आहे जो गेल्या तीन वर्षांपासून दुबई, युएई येथे राहतो. तो दुबई ड्रायडॉक्समध्ये तंत्रज्ञ म्हणून काम करतो. तो विवाहित असून त्याच्या कुटुंबात दोन भाऊ आणि एक बहीण आहे. त्याच्या वडिलांच्या खराब प्रकृतीमुळे तो नेहमीच चिंतेत होता.
3. संदीपने बिग टिकट लॉटरी कशी जिंकली?
संदीपने 19 ऑगस्ट 2025 रोजी टिकट क्रमांक 200669 खरेदी केले होते. हा टिकट त्याने 20 मित्रांसह मिळून खरेदी केला होता. 3 सप्टेंबर 2025 रोजी अबू धाबी येथे झालेल्या सीरिज 278 च्या ड्रॉमध्ये हा टिकट विजेता ठरला.