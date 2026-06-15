/सौदी अरेबियात मोठी कारवाई; एकाचवेळी 18,000 लोकांना अटक, कारण जाणून शॉक व्हाल

Saudi Arabia News: सौदी अरेबियात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. एकाचवेळी 10,000 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. सौदी अरेबिया सरकारने अवैध स्थलांतरितांविरोधात एक मोठी मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत 18,000 हून अधिक परदेशी नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे. हजारो लोकांना हद्दपार करण्यात आले आहे.या कारवाईमुळे सौदी अरेबियात बेकादेशीरीत्या वास्तव्यास असलेल्यांचे धाबे दणणाणले आहेत.
सौदी पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांनी एका आठवड्यात देशभरात ही कारवाई केली आहे. सौदी अरेबियाच्या गृह मंत्रालयाने या कारवाईबाबतची माहिती दिली. लोक देशात अवैधपणे दाखल झाले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करत येथे राहत आहेत त्यांच्यावर कारवाई केली जात असल्याचे सौदी अरेबियाच्या गृह मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.
सौदी अरेबियाच्या गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार 4 जून ते 10 जून दरम्यान देशभरात विशेष मोहिम राबवण्यात आली. तपासणी मोहिमांदरम्यान सौदी अधिकाऱ्यांनी 10,725 अवैध रहिवाशांना अटक केली. देशभरात सुरक्षा दल आणि संबंधित सरकारी यंत्रणांच्या संयुक्त कारवाईदरम्यान या अटक करण्यात आल्या आहेत.
आठ हजार नागरिक हद्दपार
8,000 नागरिकांना सौदी अरेबियातून हद्दपार करण्यात आले आहे. रहिवासी नियमांचे उल्लंघन करणारे 5,899 लोक, सीमा सुरक्षा कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेले 3,084 लोक आणि कामगार नियमांचे उल्लंघन करणारे 1,742 लोक यांचा समावेश होता. याव्यतिरिक्त उल्लघन करणाऱ्या 14,268 नागरिकांना प्रवासाची कागदपत्रे मिळवण्यासाठी त्यांच्या राजनैतिक दूतावासांमध्ये पाठवण्यात आले. देश सोडण्यापूर्वी प्रवासाची व्यवस्था पूर्ण करण्यासाठी 1,240 लोकांना पाठवण्यात आले. सौदी अरेबियामध्ये बेकायदेशीरपणे प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या 1,418 लोकांनाही अधिकाऱ्यांनी अटक केली. मक्का, रियाध आणि पूर्व प्रांतात 911 वर, तर देशाच्या इतर भागांमध्ये 999 किंवा 996 वर फोन करून उल्लंघनांची तात्काळ तक्रार करावी असे आवाहन सौदी पोलीसांनी केले आहे.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ताब्यात घेतलेल्यांपैकी 43 टक्के येमेनी नागरिक, 55 टक्के इथिओपियन नागरिक आणि उर्वरित 2 टक्के इतर देशांचे नागरिक होते. बेकायदेशीरपणे देश सोडून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना आणखी 34 जणांना अटक करण्यात आली . निवास, कामगार किंवा सीमा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना मदत केल्याच्या आरोपावरून 18 जणांना ताब्यात घेण्यात आले, असे मंत्रालयाने सांगितले.
सध्या 22,026 परदेशी नागरिकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. यापैकी 20,459 पुरुष तर, 1,567 महिला आहेत. सौदी अरेबियामध्ये लोकांच्या बेकायदेशीर प्रवेशास मदत केल्याबद्दल, ज्यात त्यांची वाहतूक करणे, त्यांना निवासाची सोय पुरवणे किंवा इतर कोणतीही मदत करणे यांचा समावेश आहे, दोषी आढळलेल्या कोणालाही 15 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 10 लाख सौदी रियालचा दंड होऊ शकतो असा इशारा गृह मंत्रालयाने दिला आहे