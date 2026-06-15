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सौदी अरेबियात मोठी कारवाई; एकाचवेळी 18,000 लोकांना अटक, कारण जाणून शॉक व्हाल

सौदी अरेबियात बेकादेशीरीत्या वास्तव्यास असलेल्यांविरोधात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.  एकाचवेळी 18,000 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 15, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:08 PM IST
सौदी अरेबियात मोठी कारवाई; एकाचवेळी 18,000 लोकांना अटक, कारण जाणून शॉक व्हाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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सौदी अरेबियात मोठी कारवाई; एकाचवेळी 18,000 लोकांना अटक, कारण जाणून शॉक व्हाल
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