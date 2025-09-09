'नेपाळच्या सर्व लोकांनी....' अभिनेता रोहित सराफची खास पोस्ट, पाहा काय म्हणाला..

देशात सुरू असलेल्या मोठ्या सरकारविरोधी निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर पाल पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी मंगळवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. शेकडो निदर्शक सरकारविरोधी घोषणा देत पंतप्रधान कार्यालयात घुसल्यानंतर लगेचच ओली यांनी राजीनामा दिला. ओली यांच्या राजीनाम्याच्या काही तास आधी, निदर्शकांनी बालाकोट येथील नेपाळी नेत्याच्या वैयक्तिक निवासस्थानाला आग लावली आणि सोमवारी झालेल्या मृत्यूंसाठी जबाबदारीची मागणी केली. सोमवारी सोशल मीडिया साइट्सवरील सरकारने घातलेल्या बंदीविरोधात झालेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये किमान १९ जणांचा मृत्यू झाला.
सोमवार, ८ सप्टेंबर रोजी 'मिसमॅच्ड' फेम रोहित सराफ यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम हँडलवर नेपाळच्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली आणि प्रार्थना केल्या. त्यांच्या आगामी 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' या चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त असलेल्या या अभिनेत्याने एक भावनिक पोस्ट शेअर केली. त्यांनी इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट शेअर केली आणि लिहिले, 'नेपाळमधील सर्व लोकांना... माझ्या संवेदना आणि प्रार्थना तुमच्यासोबत आहेत. कोणत्याही संघर्षाची किंमत निष्पाप लोकांचे जीवन असू नये. हिंसाचार हा कधीही उपाय नसतो. मला संवाद, करुणा आणि शांतीची आशा आहे.'
मनिशाने रक्ताने माखलेल्या बुटाच्या चित्रासह निदर्शनांची झलक पोस्ट केली. तिने तिच्या पोस्टला नेपाळी भाषेत कॅप्शन दिले, "आजको दिन नेपालका लागी कालो दिन हो। जब जनताको आवाज, भ्रष्टचारविरुद्धको आक्रोश र न्यायको मगलाई गोलिले जवाफ दियो. (आज नेपाळसाठी एक काळा दिवस आहे जेव्हा लोकांचा आवाज, भ्रष्टाचाराविरुद्धचा त्यांचा राग आणि न्यायाच्या त्यांच्या मागणीला गोळ्यांनी उत्तर देण्यात आले)."
निदर्शक आणि पोलिसांमधील संघर्षावर बोलताना, अभिनेत्रीने हा "काळा दिवस" असे संबोधले. तिने माध्यमांना हे निदर्शने प्रत्यक्षात भ्रष्टाचाराविरुद्ध आहेत आणि सोशल मीडिया साइट्सवरील बंदीविरुद्ध नाहीत या वस्तुस्थितीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. मनीषा कोइराला नेपाळमध्ये होणाऱ्या निदर्शनांबद्दल जागरूकता पसरवण्याच्या प्रयत्नात अपडेट्स शेअर करत आहेत.
मंगळवारी मनीषाने तिचे आजोबा, नेपाळचे पहिले लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले पंतप्रधान बी.पी. यांना आठवले. कोईराला. तसेच कोईराला यांना श्रद्धांजली वाहिली. त्यांच्या जयंतीनिमित्त मनीषाने तिच्या इंस्टाग्राम हँडलवर नेपाळमधील अशांततेबद्दलचे त्यांचे ठाम विचार पुन्हा सांगितले. तुम्हाला सांगतो की, मनीषा कोईराला यांचे आजोबा विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला हे नेपाळचे पहिले पंतप्रधान होते.
कर महसूल आणि सायबर सुरक्षेच्या कारणास्तव सरकारने प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातल्यानंतर ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी काठमांडू आणि पोखरा, बुटवल आणि बिरगंजसह इतर प्रमुख शहरांमध्ये निदर्शने सुरू झाली. निदर्शक संस्थात्मक भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील पक्षपात संपवण्याची मागणी करत आहेत.
त्यांना सरकारने निर्णय प्रक्रियेत अधिक जबाबदार आणि पारदर्शक राहावे अशी त्यांची इच्छा आहे. निदर्शक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदी उठवण्याचीही मागणी करत आहेत, ज्याला ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्याचा प्रयत्न मानतात.
सोमवारी, पोलिसांनी निदर्शकांवर प्राणघातक बळाचा वापर केला, ज्यामध्ये काठमांडू आणि आसपासच्या शहरांमध्ये किमान १९ लोक ठार झाले आणि २०० हून अधिक जखमी झाले. काल रात्री उशिरा, सरकारने अनेक सोशल मीडिया साइट्सवरील बंदी उठवली.
यानंतर, देशाचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिला, जो राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी स्वीकारला. निदर्शनांदरम्यान, विद्यार्थ्यांनी ओली यांच्या घरासह अनेक मंत्र्यांच्या घरांवर हल्ला केला. नेपाळमधील चालू रोजगार संकटामुळे, दररोज सुमारे ५,००० तरुण नोकरीच्या शोधात देश सोडून जात असल्याने, अशांततेला आणखी बळकटी मिळाली आहे.