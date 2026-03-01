English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • अफगाणिस्तानात एका रात्रीत जगातील सर्वात श्रीमंत देश बनू शकतो! डोंगर दऱ्यांमध्ये दडलाय महाखजिना, तरीही अफू विकून पैसा कमावतात, कारण काय?

अफगाणिस्तानात एका रात्रीत जगातील सर्वात श्रीमंत देश बनू शकतो! डोंगर दऱ्यांमध्ये दडलाय महाखजिना, तरीही अफू विकून पैसा कमावतात, कारण काय?

अफगाणिस्तान हा देश  एका रात्रीत हा देश जगातील सर्वात श्रीमंत देश बनू शकतो. अफगाणिस्तानकडे अफाट नैसर्गिक संपत्ती आहे. असे असताना अफगाणिस्तानचा अर्थव्यवस्था अफूच्या शेतीवर अवलंबून आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Mar 1, 2026, 08:55 PM IST
अफगाणिस्तानात एका रात्रीत जगातील सर्वात श्रीमंत देश बनू शकतो! डोंगर दऱ्यांमध्ये दडलाय महाखजिना, तरीही अफू विकून पैसा कमावतात, कारण काय?

Afghanistan Gold and Rare Mines : अफगाणिस्तान हा देश अनेक दशकांपासून युद्धात अडकलेला देश आहे. कधी सोव्हिएत युनियन, कधी अमेरिका. जागतिक शक्तींसाठी, अफगाणिस्तानचा वापर बराच काळ युद्धभूमी म्हणून केला जात आहे. 2020 मध्ये, जेव्हा अमेरिकने 20 वर्षांच्या मोहिमेनंतर सैन्य मागे घेतले तेव्हा तालिबानने सत्ता काबीज केली. अफगाणिस्तानात कोणताही विकास झालेला नाही. अफगाणिस्तानच्या डोंगर दऱ्यांमध्ये महाखजिना दडला आहे. हा खजिना बाहेर काढला तर अफगाणिस्तानात एका रात्रीत जगातील सर्वात श्रीमंत देश बनू शकतो. असे असताना अफगाणिस्तान हा खजाना का काढू शकत नाही. अफूची शेती करुन का पैसा कमावावा लागतोय. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोने, तांबे आणि लिथियम खाणी

जगातील अनेक शक्तिशाली देश अफगाणिस्तानवर नजर ठेवून आहेत.  कारण म्हणजे अफगाणिस्तानची अफाट नैसर्गिक संपत्ती. अफगाणिस्तानात असंख्य सोने, तांबे आणि लिथियम खाणी आहेत, ज्यावर अमेरिका, रशिया आणि चीन सारख्या देशांचे लक्ष आहे. 

अफगाणिस्तान एका झटक्यात श्रीमंत होऊ शकतो

एका अंदाजानुसार, अफगाणिस्तानातील नैसर्गिक संसाधने एक ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची आहेत. असे असूनही, जगातील राष्ट्रे किंवा अफगाणिस्तान स्वतः या संसाधनांचे उत्खनन करू शकलेले नाही.  एका अहवालानुसार, सोव्हिएत आणि अमेरिकन शास्त्रज्ञांनी असे ठरवले आहे की अफगाणिस्तानच्या टेकड्या आणि दऱ्यांमध्ये सोने, संगमरवरी, तांबे, बॉक्साईट आणि लोहखनिज यासह अनेक मौल्यवान खनिजे आहेत. ही संसाधने इतकी मुबलक आहेत की ती एका रात्रीत अफगाण लोकांचे जीवन बदलू शकतात. 

अर्थव्यवस्था अफूच्या निर्यातीवर अवलंबून 

नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असूनही, अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था अफूच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. निधीअभावी, अफगाणिस्तान त्याच्या पर्वतांमधील खनिज साठ्यांचा वापर करू शकत नाही. परिणामी, ते पूर्णपणे अफूच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, अफगाणिस्तानमधील सर्व आर्थिक क्रियाकलापांपैकी अंदाजे 10 टक्के अफू उत्पादन आणि निर्यातीशी जोडलेले आहेत.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Afghanistan can become the richest country in the worldAfghanistan Gold and Rare Mineafghanistanअफगाणिस्तान

इतर बातम्या

'भारत सेमीफायनलमध्ये पोहोचला नाही तर मी....' पाकि...

स्पोर्ट्स