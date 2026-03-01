अफगाणिस्तानात एका रात्रीत जगातील सर्वात श्रीमंत देश बनू शकतो! डोंगर दऱ्यांमध्ये दडलाय महाखजिना, तरीही अफू विकून पैसा कमावतात, कारण काय?

Afghanistan Gold and Rare Mines : अफगाणिस्तान हा देश अनेक दशकांपासून युद्धात अडकलेला देश आहे. कधी सोव्हिएत युनियन, कधी अमेरिका. जागतिक शक्तींसाठी, अफगाणिस्तानचा वापर बराच काळ युद्धभूमी म्हणून केला जात आहे. 2020 मध्ये, जेव्हा अमेरिकने 20 वर्षांच्या मोहिमेनंतर सैन्य मागे घेतले तेव्हा तालिबानने सत्ता काबीज केली. अफगाणिस्तानात कोणताही विकास झालेला नाही. अफगाणिस्तानच्या डोंगर दऱ्यांमध्ये महाखजिना दडला आहे. हा खजिना बाहेर काढला तर अफगाणिस्तानात एका रात्रीत जगातील सर्वात श्रीमंत देश बनू शकतो. असे असताना अफगाणिस्तान हा खजाना का काढू शकत नाही. अफूची शेती करुन का पैसा कमावावा लागतोय.
जगातील अनेक शक्तिशाली देश अफगाणिस्तानवर नजर ठेवून आहेत. कारण म्हणजे अफगाणिस्तानची अफाट नैसर्गिक संपत्ती. अफगाणिस्तानात असंख्य सोने, तांबे आणि लिथियम खाणी आहेत, ज्यावर अमेरिका, रशिया आणि चीन सारख्या देशांचे लक्ष आहे.
एका अंदाजानुसार, अफगाणिस्तानातील नैसर्गिक संसाधने एक ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची आहेत. असे असूनही, जगातील राष्ट्रे किंवा अफगाणिस्तान स्वतः या संसाधनांचे उत्खनन करू शकलेले नाही. एका अहवालानुसार, सोव्हिएत आणि अमेरिकन शास्त्रज्ञांनी असे ठरवले आहे की अफगाणिस्तानच्या टेकड्या आणि दऱ्यांमध्ये सोने, संगमरवरी, तांबे, बॉक्साईट आणि लोहखनिज यासह अनेक मौल्यवान खनिजे आहेत. ही संसाधने इतकी मुबलक आहेत की ती एका रात्रीत अफगाण लोकांचे जीवन बदलू शकतात.
नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असूनही, अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था अफूच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. निधीअभावी, अफगाणिस्तान त्याच्या पर्वतांमधील खनिज साठ्यांचा वापर करू शकत नाही. परिणामी, ते पूर्णपणे अफूच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, अफगाणिस्तानमधील सर्व आर्थिक क्रियाकलापांपैकी अंदाजे 10 टक्के अफू उत्पादन आणि निर्यातीशी जोडलेले आहेत.