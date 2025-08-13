महापूर येणार, 'हे' देश बुडणार, पृथ्वीचे दोन तुकडे होणार आणि... भविष्यवाणी नाही तर प्रत्यक्षात घडत असलेल्या भयानक भौगोलिक घटनांमुळे शास्त्रज्ञ भयभित

African Countries Sinking: जगात सध्या भयानक भौगौलिर घटना घडत आहेत. यामुळे शास्त्रज्ञ देखील भयभित झाले आहे. या भौगलिक घटनामुळे महापूर येऊन जगातील काही देश यात बुडतील आणि पृथ्वीचे दोन तुकडे होतील. यातून नव्या महासगाराची निर्मीती होईल. या भौगोलिक घटनेमुळे जगाचा नकाशाच बदणार आहे.
आफ्रिकेखाली टेक्टोनिक प्लेट्स वेगाने सरकत आहेत. या हालचालीमुळे आफ्रिकेचे दोन भाग होऊ शकतात. यामुळे एक नवीन महासागर तयार होण्याची शक्यता आहे. या बदलामुळे पृथ्वीचा नकाशा कायमचा बदलू शकतो. बदल लाखो वर्षांत होईल असा शास्त्रज्ञांचा दावा होता. मात्र, आता असा अंदाज आहे की आफ्रिका 10 लाख वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी काळात विभागला जाऊ शकतो. टेक्टोनिक प्लेट्सच्या हालचालीमुळे ही प्रक्रिया वेगवान झाली आहे. यामुळे शास्त्रज्ञ देखील चिंतेत आले आहेत.
आफ्रिकन आणि सोमाली टेक्टोनिक प्लेट्स दरवर्षी 0.8 सेंटीमीटरने एकमेकांपासून दूर जात आहेत. यामुळे पूर्व आफ्रिकेतील जमीन कमकुवत होत आहे. भेगा निर्माण होत आहेत, ज्या हळूहळू रुंद होत आहेत. भविष्यात मोठी भेग पडून खंडाचे दोन तुकडे होतील आणि नवा महासागर निर्माण होईल. 2005 मध्ये, इथिओपियाच्या अफार प्रदेशात 60 किलोमीटर लांब आणि 10 मीटर खोल दरी निर्माण झाली. ही दरी इतकी मोठी आहे की ती संपूर्ण आफ्रिकेला विभागू शकते. शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की ही एका नवीन महासागराची सुरुवात असू शकते. यामुळे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले आहे.
या प्रक्रियेनंतर, आफ्रिकेचा नकाशा पूर्णपणे बदलेल. पूर्व आफ्रिकेचा काही भाग मुख्य खंडापासून वेगळा होऊ शकतो. सोमाली प्लेट मादागास्करप्रमाणे एक नवीन बेट बनू शकते. या बदलामुळे आफ्रिकेच्या भौगोलिक ओळखीला एक नवीन आकार मिळेल. 2005 मध्ये इथिओपियामध्ये 420 हून अधिक भूकंप झाले. यामुळे जमिनीला भेगा पडल्या. या दरम्यान, काही दिवसांतच 60 किलोमीटर लांबीची भेगा निर्माण झाली. सहसा अशा प्रक्रियेला शतके लागतात. ही घटना शास्त्रज्ञांसाठी एक मोठा पुरावा होती.
भेगांची रुंदी वाढत असल्यामुळे समुद्राचे पाणी आफ्रिकेत प्रवेश करू शकते. शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की हा नवीन महासागर पूर्व आफ्रिकेला वेगळे करेल. लाल समुद्र आणि एडनच्या आखातातील पाणी ही भेग भरू शकते. यामुळे एक नवीन महासागर तयार होईल. या बदलामुळे झांबिया आणि युगांडा सारख्या देशांना किनारपट्टी मिळू शकते. परंतु लहान बेट देश समुद्रात बुडू शकतात. सोमालिया सारख्या देशांना त्यांच्या किनारपट्टीचा काही भाग गमवावा लागू शकतो. या बदलामुळे आफ्रिकेचा भूगोल पूर्णपणे बदलेल.
नवीन महासागराच्या निर्मितीमुळे आफ्रिकेतील परिसंस्था आणि हवामान बदलेल. पावसाचे स्वरूप बदलू शकते, ज्याचा शेती आणि पर्यावरणावर परिणाम होईल. भूकंप आणि ज्वालामुखीसारख्या नैसर्गिक आपत्ती वाढू शकतात. हे बदल स्थानिक लोकांसाठी आव्हान बनू शकतात. या प्रक्रियेमुळे भयंकर विनाश होऊ शकतो अशी भीती शास्त्रज्ञांना आहे. भूकंप, ज्वालामुखी आणि समुद्राच्या पातळीतील बदलांमुळे अनेक देश धोक्यात येऊ शकतात. या बदलाचा परिणाम आफ्रिकेतील लोकांवर आणि अर्थव्यवस्थेवर होईल. हे थांबवण्यासाठी शास्त्रज्ञ अधिक संशोधन करत आहेत.