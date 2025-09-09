English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

जगातील 'असा' देश जिथली 99टक्के लोकसंख्या वापरत नाही FB, Insta,एटीएमदेखील नाही वापरत! तरीदेखील जगतायत आनंदा

Social Media free Country: पूर्व आफ्रिकेतील हॉर्न ऑफ आफ्रिका प्रदेशात वसलेला इरिट्रिया हा देश लाल समुद्राच्या किनारी आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 9, 2025, 03:58 PM IST
जगातील 'असा' देश जिथली 99टक्के लोकसंख्या वापरत नाही FB, Insta,एटीएमदेखील नाही वापरत! तरीदेखील जगतायत आनंदा
सोशल मीडिया न वापरणारा देश

Social Media free Country: आजकाल प्रत्येकाच्या हातात स्मार्टफोन दिसतो. ज्यात सोशल मीडियावर लोकं आपला तासनतास घालवत असतात. सोशल मीडियावर नसणारे हल्ली फार कमी दिसतात. पण जगाच्या पाठीवर असाही एक देश आहे, जिथे सोशल मीडियावचा वापर ना च्या बरोबर आहे. या देशाला सोशल मीडियाचा वापर कमी करण्याचा निर्णय का घ्यावा लागला? याचा त्या देशावर काय परिणाम झाला? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरनेटची फारशी गरज वाटली नाही

पूर्व आफ्रिकेतील हॉर्न ऑफ आफ्रिका प्रदेशात वसलेला इरिट्रिया हा देश लाल समुद्राच्या किनारी आहे. सुदान, इथिओपिया आणि जिबूती हे त्याचे शेजारी देश असून, अस्मारा ही त्याची राजधानी आहे. ज्या जगात इंटरनेट आणि सोशल मीडिया अॅप्स प्रत्येक कोपऱ्यात पोहोचले आहेत, तिथे इरिट्रियातील 99% लोकसंख्या इंटरनेटपासून पूर्णपणे अनभिज्ञ आहे. केवळ 1% लोकच इंटरनेटचा वापर करतात, आणि त्यांना त्याची फारशी गरजही वाटत नाही.

मंदगती इंटरनेट आणि मर्यादित सुविधा

इरिट्रियात इंटरनेट सुविधा अत्यंत मर्यादित आहे. काही ठराविक ठिकाणीच इंटरनेट कॅफे आढळतात, पण तिथला इंटरनेटचा वेग इतका कमी आहे की तो 2G पेक्षाही मंद आहे. एका भारतीय प्रवासी ब्लॉगरने सांगितले की, येथे इंटरनेट वापरणे केवळ कठीणच नाही, तर ते खूप खर्चिक देखील आहे.

इंटरनेटचा खर्च परवडणारा नाही

इरिट्रियात एक तास वाय-फाय वापरण्यासाठी सुमारे 100 एरिट्रियन नक्फा खर्च येतो, जे भारतीय चलनात 100 रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे. देशातील आर्थिक परिस्थिती इतकी नाजूक आहे की सामान्य लोकांसाठी इतका खर्च करणे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे इंटरनेटचा वापर अत्यंत दुर्मीळ आहे.

एटीएम सुविधांचा अभाव

इरिट्रियात केवळ इंटरनेट किंवा सोशल मीडियाच नाही, तर एटीएमसारख्या मूलभूत बँकिंग सुविधाही सहज उपलब्ध नाहीत. ज्या सुविधा आज जगभरातील लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत, त्या इरिट्रियातील लोकांसाठी अद्याप स्वप्नवतच आहेत.

हायटेक जगापासून दुरावलेले जीवन

ज्या जगात अन्न ऑर्डर करणे, कॅब बुक करणे किंवा दूरच्या मित्र-नातेवाइकांशी संवाद साधणे इंटरनेटमुळे सोपे झाले आहे, तिथे इरिट्रियातील लोक तंत्रज्ञानाच्या या सुखसोयींपासून वंचित आहेत. नेपाळमध्ये अॅप्सवर बंदी घालण्यामुळे गोंधळ उडाला असताना, इरिट्रिया हा असा देश आहे जिथे तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडिया यांचा प्रभाव जवळपास नगण्य आहे.

FAQ 

प्रश्न: इरिट्रियात इंटरनेटचा वापर इतका कमी का आहे?

उत्तर: इरिट्रियात इंटरनेटचा वापर कमी असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तिथली मर्यादित पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक परिस्थिती. देशातील ९९% लोकसंख्येला इंटरनेटची गरज वाटत नाही, आणि जिथे इंटरनेट उपलब्ध आहे, तिथे त्याचा वेग अत्यंत कमी (2G पेक्षाही मंद) आहे. शिवाय, एक तास वाय-फाय वापरण्यासाठी सुमारे १०० रुपये (भारतीय चलनात) खर्च येतो, जो सामान्य लोकांसाठी परवडणारा नाही.

प्रश्न: इरिट्रियात एटीएम सुविधा का उपलब्ध नाहीत?

उत्तर: इरिट्रियात तंत्रज्ञान आणि बँकिंग सुविधांचा विकास अत्यंत मर्यादित आहे. देशातील आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने एटीएमसारख्या आधुनिक बँकिंग सुविधा सहज उपलब्ध नाहीत. यामुळे इरिट्रियातील लोकांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सुविधांपासून दूर राहावे लागते.

प्रश्न: इरिट्रियातील लोक तंत्रज्ञानाशिवाय कसे जगतात?

उत्तर: इरिट्रियातील लोकांचे जीवन तंत्रज्ञानावर अवलंबून नाही. देशात इंटरनेट, सोशल मीडिया आणि अॅप्सचा वापर अत्यंत कमी आहे, आणि बहुतांश लोक पारंपरिक पद्धतीने आपली दैनंदिन कामे करतात. इंटरनेट किंवा सोशल मीडियाशिवाय जगणे त्यांच्यासाठी सामान्य आहे, कारण त्यांना या सुविधांची सवयच नाही, आणि त्या उपलब्धही नाहीत.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
instagramsocial mediafacebookATMwhasapp

इतर बातम्या

'प्रिया मराठेनंतर आणखी एका मराठी अभिनेत्याचं निधन, सिन...

मनोरंजन