चीन आणि पाकिस्ताननंतर आता आणखी देशाचा भारताच्या 'या' राज्यांवर डोळा; नकाशा पाहून गुप्तचर खात्यात खळबळ

India-Bangladesh Map Controversy: ढाका ते पाकिस्तानपर्यंत एका असा नकाशा प्रसिद्ध करण्यात आला आसा आहे ज्यामुळे गुप्तचर वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, बांगलादेशचे मुख्य सल्लागारमुहम्मद युनूसपाकिस्तानच्या जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटीचे अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्झा यांना अमेरिकेने दिलेली भेट ही केवळ एक चित्रकला नाही तर भारताविरुद्ध थेट कारवाई आहे. "आर्ट ऑफ ट्रायम्फ" नावाची ही कलाकृती भेट दिली. ही केवळ औपचारिक भेटवस्तूपेक्षा जास्त असू शकते परंतु संदेशासह एक राजनैतिक हावभाव असू शकते.
भारतीय गुप्तचर सूत्रांचे म्हणणे आहे की ही भेटवस्तू एखाद्या नागरी प्रतिनिधीला नव्हे तर एका उच्चपदस्थ पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्याला देण्यात आली होती, ज्यामुळे संपूर्ण घटना संशयास्पद बनली आहे. या कलाकृतीमध्ये भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना बांगलादेशच्या विस्तारित सीमेवर दाखवण्यात आले आहे, ज्यामुळे सुरक्षा संस्थांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की हे पाऊल भारताविरुद्धच्या मानसिक युद्धाचा भाग असू शकते.
यातून बांगलादेश नेमके काय साध्य करू इच्छित आहे? भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेला आव्हान देणे आणि 1971 च्या युद्धातील ऐतिहासिक पराभवाच्या जखमा पुन्हा भरून काढणे हा यामागील उद्देश आहे. विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की हा प्रतीकात्मक इशारा बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील नवीन वैचारिक संरेखन दर्शविण्याचा प्रयत्न आहे. अहवाल असे सूचित करतात की हा योगायोग नाही तर जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे.
अलिकडच्या काही महिन्यांत, त्रिपुरा आणि मिझोरम सीमेवर घुसखोरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. गुप्तचर संस्था याचा संबंध पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक एनजीओच्या नेटवर्कशी जोडत आहेत जे बांगलादेशमधून भारतविरोधी कारवायांना प्रोत्साहन देत आहेत. राजनैतिक सूत्रांचे असेही म्हणणे आहे की मुहम्मद युनूस यांच्या सत्तेत येण्याला अमेरिका आणि पाश्चात्य निधी संस्थांनी पाठिंबा दिला आहे.
वॉशिंग्टनमधील काही थिंक टँक आणि यूएसएआयडीवर शेख हसीना सरकारला कमकुवत करण्यासाठी आणि भारताचा प्रभाव कमी करण्यासाठी बांगलादेशात युनूस यांना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप आहे. भारतीय गुप्तचर अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की हे संपूर्ण प्रकरण अमेरिकेने प्रेरित केलेल्या सॉफ्ट पॉवरचा व्यायाम असू शकते, जो कोणत्याही राजनैतिक संघर्षाशिवाय भारताच्या प्रतिसादाची चाचणी घेण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे.