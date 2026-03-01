इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या मृत्यूनंतर सत्तांतरात अली लारिजानिणंची महत्त्वाची भूमिका

इराणमधील ज्येष्ठ आणि प्रभावशाली राजकीय नेते म्हणून ओळखले जाणारे अली लारिजानी सध्या इराणच्या सत्तासंरचनेत अत्यंत महत्त्वाच्या भूमिकेत असल्याचे मानले जाते. वाढत्या अमेरिका-इस्रायल-इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, इराणमध्ये संभाव्य सत्तांतर किंवा ‘रेजिम कंटिन्युइटी’च्या चर्चेत त्यांचे नाव पुढे येत आहे.
अली खामेनेई यांचे निकटवर्तीय आणि धोरणात्मक सल्लागार म्हणून लारिजानी यांची ओळख आहे. काही आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांच्या अहवालानुसार, इस्लामिक रिपब्लिकची सलगता राखण्यासाठी आखलेल्या धोरणात त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ६७ वर्षीय लारिजानी भविष्यातील सत्तासंरचनेत प्रमुख भूमिका बजावू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जाते.
लारिजानी यांनी इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत (SNSC) सचिव म्हणून काम केले आहे. अलीकडील इस्लामिक राजवटीविरोधी आंदोलनांना कठोर कारवाईने आळा घालण्यात त्यांची भूमिका असल्याचे सांगितले जाते. तसेच, अमेरिकेसोबतच्या अणुचर्चांचे व्यवस्थापन त्यांनी केले होते.
कतर, ओमानसारख्या प्रादेशिक देशांशी तसेच रशियासारख्या मित्रराष्ट्रांशी संवाद साधण्याची जबाबदारीही त्यांनी सांभाळली. भविष्यात अमेरिका-इराण संघर्ष उभा राहिल्यास त्याचा सामना कसा करायचा, याची रणनीती आखण्याचे कामही त्यांच्याकडे असल्याचे वृत्त आहे. फेब्रुवारी महिन्यात Al Jazeera ला दिलेल्या मुलाखतीत लारिजानी म्हणाले होते. “आम्ही युद्ध शोधत नाही आणि युद्ध सुरू करणार नाही. पण आमच्यावर लादले गेले, तर आम्ही प्रत्युत्तर देऊ.”
पत्रकार Barak Ravid यांनी CNN वर बोलताना नमूद केले की, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांना खामेनेईनंतरच्या परिस्थितीत इराणमधील सत्तासातत्य राखण्यासाठी लारिजानींसारख्या व्यक्तींशी व्यवहार करावा लागू शकतो. एकंदरीत, इराणच्या सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीत अली लारिजानी हे सत्तासंरचनेतील एक ‘की फिगर’ म्हणून उदयास येत आहेत.