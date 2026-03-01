English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या मृत्यूनंतर सत्तांतरात अली लारिजानिणंची महत्त्वाची भूमिका

Who is Ali Larijani : अली लारीजानी हे राजकारण आणि सुरक्षेसाठी अनोळखी नाहीत, ते अनेक दशकांपासून इराणच्या राजकारण आणि सुरक्षेच्या केंद्रस्थानी आहेत. ते इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सचे संस्थापक सदस्य, राज्य रेडिओ आणि टेलिव्हिजनचे प्रमुख होते आणि 2008 ते 2020 पर्यंत संसदेचे अध्यक्ष म्हणून काम केले.

उर्वशी खोना | Updated: Mar 1, 2026, 03:53 PM IST
उर्वशी खोना, झी मीडिया, नवी दिल्ली : इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर सत्तासंरचनेत मोठी हालचाल सुरू झाली असून, या संभाव्य सत्तांतराच्या प्रक्रियेत अली लारिजानिणंची हे मध्यवर्ती महत्वपूर्ण भूमिका बजावत असल्याची चर्चा आहे. लारिजानी यांनी आपल्या पहिल्याच प्रतिक्रियेत तीव्र भूमिका घेत म्हटले,“America and the Zionist regime have set the heart of the Iranian nation ablaze. We will burn their hearts…” “अमेरिका आणि झायनिस्ट शासनाने इराणी राष्ट्राच्या हृदयाला जाळवलं आहेत. आम्ही त्यांच्या हृदयालाही जाळून टाकू.”
या वक्तव्यानंतर इराणच्या पुढील राजकीय व लष्करी धोरणांबाबत त्यांच्या भूमिकेकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.

कोण आहेत अली लारिजानी?

इराणमधील ज्येष्ठ आणि प्रभावशाली राजकारणी
माजी संसद अध्यक्ष
सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे (SNSC) माजी सचिव
अणुचर्चा आणि प्रादेशिक कूटनीती हाताळण्याचा अनुभव
खामेनेई यांचे विश्वासू सल्लागार
 
सत्तेच्या सातत्यासाठी (regime continuity) आणि संभाव्य नव्या नेतृत्व व्यवस्थेसाठी लारिजानी यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली गेल्याचे संकेत आहेत. अमेरिका-इस्रायल-इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अंतर्गत स्थैर्य राखणे आणि बाह्य धोरण ठरवणे या दोन्ही आघाड्यांवर ते ‘की प्लेअर’ म्हणून पुढे येत आहेत. एकंदरीत, खामेनेईनंतरच्या इराणमध्ये सत्तासंतुलन आणि धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत अली लारिजानी यांचे महत्त्व लक्षणीय वाढले आहे. 

अली लारिजानी कोण आहेत?

इराणमधील ज्येष्ठ आणि प्रभावशाली राजकीय नेते म्हणून ओळखले जाणारे अली लारिजानी सध्या इराणच्या सत्तासंरचनेत अत्यंत महत्त्वाच्या भूमिकेत असल्याचे मानले जाते. वाढत्या अमेरिका-इस्रायल-इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, इराणमध्ये संभाव्य सत्तांतर किंवा ‘रेजिम कंटिन्युइटी’च्या चर्चेत त्यांचे नाव पुढे येत आहे.

खामेनेईंचे विश्वासू सहकारी

अली खामेनेई यांचे निकटवर्तीय आणि धोरणात्मक सल्लागार म्हणून लारिजानी यांची ओळख आहे. काही आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांच्या अहवालानुसार, इस्लामिक रिपब्लिकची सलगता राखण्यासाठी आखलेल्या धोरणात त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ६७ वर्षीय लारिजानी भविष्यातील सत्तासंरचनेत प्रमुख भूमिका बजावू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जाते.

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत भूमिका

लारिजानी यांनी इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत (SNSC) सचिव म्हणून काम केले आहे. अलीकडील इस्लामिक राजवटीविरोधी आंदोलनांना कठोर कारवाईने आळा घालण्यात त्यांची भूमिका असल्याचे सांगितले जाते. तसेच, अमेरिकेसोबतच्या अणुचर्चांचे व्यवस्थापन त्यांनी केले होते.

आंतरराष्ट्रीय संपर्क आणि रणनीती

कतर, ओमानसारख्या प्रादेशिक देशांशी तसेच रशियासारख्या मित्रराष्ट्रांशी संवाद साधण्याची जबाबदारीही त्यांनी सांभाळली. भविष्यात अमेरिका-इराण संघर्ष उभा राहिल्यास त्याचा सामना कसा करायचा, याची रणनीती आखण्याचे कामही त्यांच्याकडे असल्याचे वृत्त आहे. फेब्रुवारी महिन्यात Al Jazeera ला दिलेल्या मुलाखतीत लारिजानी म्हणाले होते. “आम्ही युद्ध शोधत नाही आणि युद्ध सुरू करणार नाही. पण आमच्यावर लादले गेले, तर आम्ही प्रत्युत्तर देऊ.”

आंतरराष्ट्रीय विश्लेषण

पत्रकार Barak Ravid यांनी CNN वर बोलताना नमूद केले की, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांना खामेनेईनंतरच्या परिस्थितीत इराणमधील सत्तासातत्य राखण्यासाठी लारिजानींसारख्या व्यक्तींशी व्यवहार करावा लागू शकतो. एकंदरीत, इराणच्या सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीत अली लारिजानी हे सत्तासंरचनेतील एक ‘की फिगर’ म्हणून उदयास येत आहेत.

Urvashi Khona

उर्वशी खोना या झी मीडियामध्ये वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत. १५ वर्षांहून अधिक राष्ट्रीय पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या उर्वशी खोना या सध्या दिल्लीतील झी मीडिया समूहात वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत.

