Explained : 3800 कोटींचा B1 पूल उद्धवस्त केल्यानंतर इराणकडून अमेरिकेला इशारा, जगातील 8 पूल करणार लक्ष्य

US Iran War : इराणे सुरु केलेल्या युद्धा अमेरिका आणि इस्त्रालय या दोघांचेही मोठं नुकसान झालं आहे. अमेरिकेने जगातील उंच पूल B1 पूल उद्धवस्त केल्यामुळे इराणे सूड घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. जगातील  8 पुलांना लक्ष्य करण्याची यादी तयार केली आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Apr 4, 2026, 11:05 AM IST
US Iran War : गेल्या महिनाभरापासून मध्य पूर्वेतील अमेरिका, इस्त्रालय आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे जगात मोठं संकट उभं ठाकलंय. या युद्धाला आता धोकादायक वळण घेतलं. या युद्धात आर्थिकदृष्ट्या मोठं नुकसान झालं आहे. पण अनेक देशांचे तेलवाहू जहाज आणि इतर जहाजे समुद्रात अडकून पडली आहेत. हे युद्ध संपण्याच नाव घेत नाहीय. या संघर्षात अमेरिकाने इराणची आर्थिक कंबर मोडण्यासाठी इराणमधील सर्वात उंच B1 पूल उद्ध्वस्त केला. त्यानंतर इराणनेही मध्य-पूर्वेतील आठ प्रमुख पुलांना लक्ष्य करण्याची तयारी केली आहे. इराण आता सूड घेण्याचा तयारीत आहे.

इराणकडून आखाती देशांमधील 8 प्रमुख पुलांची ‘हिट लिस्ट’ जाहीर

होर्मुझमध्ये अनेक देशांचे तेलवाहू जहाज आणि इतर जहाजे समुद्रात अडकून पडल्यामुळे अनेक देशांमध्ये ऊर्जा संकट अधिकच गंभीर झालंय. त्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दररोज इराणवर शा‍ब्दिक असो हवाई हल्ले करत असतो. गुरुवारी, अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे इराणच्या करज शहरातील बी1 पूल क्षेपणास्त्राने उद्ध्वस्त करुन इराणचे आर्थिक कंबरड मोडण्याचा प्रयत्न केला. या पुलाच्या विध्वंसामुळे इराणचे 38 कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झालंय. त्यामुळे, इराण आता अमेरिकेकडून आपल्या नुकसानीचा बदला घेण्याची रणनिती आखली आहे. इराणने जगभरातील आठ पुलांना लक्ष्य करून एक हिट लिस्ट तयार केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. 

 

हेसुद्धा वाचा - 'अजूनही एक संधी आहे, नाहीतर...'; ट्रम्प यांनी इराणला इशारा देत जगातील सर्वात उंच बी-1 पूल केला उद्ध्वस्त, आठ जण ठार, 95 जण जखमी

 

अमेरिका आणि इस्रायलने गुरुवारी रात्री इराणच्या अल्बोर्झ प्रांतातील या पुलावर हल्ला केला. मध्यपूर्वेतील सर्वात उंच पुलांपैकी एक मानला जाणारा हा पूल या वर्षी वाहतुकीसाठी खुला होणार तोच अमेरिकेच्या हल्ल्यात तो उद्धवस्त झाला. सुमारे 1,050 मीटर लांब आणि 136 मीटर उंच असलेला हा पूल 38 कोटींपेक्षा जास्त खर्च करून बांधण्यात येत होता. या हल्ल्यात पुलाचे मोठे नुकसान झालं त्यासोबतच अंदाजे 8 जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे आता इराण बदला घेण्यासाठी तयारी करत आहे. इराणने असेही म्हटलंय की, कराजमधील अमेरिकेच्या हल्ल्यात नुकसान झालेला पूल पुन्हा एकदा उभा करण्याचा त्यांचा निर्धार केला आहे. 

इराण घेणार सूड

इराणने अमेरिका आणि इस्रायलकडून सूड घेण्यासाठी एक यादी तयार केली आहे. यामध्ये कुवेत, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात (UAE) आणि जॉर्डनमधील अनेक मोठ्या पुलांना लक्ष्य करण्यात येणार आहे. इराणच्या लक्ष्य यादीत कुवेतचा शेख जाबेर अल-अहमद अल-सबाह पूल, सौदी अरेबिया आणि बहरीनला जोडणारा किंग फहद कॉजवे, तसंच संयुक्त अरब अमिरातचा शेख झायेद पूल, अल मक्ता पूल आणि शेख खलिफा पूल यांचा समावेश असणार आहे. जॉर्डनचा किंग हुसेन पूल, दामिया पूल आणि अब्दौन पूलांवर हल्ला करण्याची तयारी इराणने केली आहे. 

आखाती देशांवर इराणचे हल्ले

इराणने शुक्रवारी कुवेत, बहरीन आणि जॉर्डनमधील अमेरिकी लष्करी तळांवर ड्रोन हल्ले केल्याचे वृत्त समोर आले आहेत.  इराणच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या उद्योग, पोलाद कारखाने आणि पुलांवर झालेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून ही कारवाई केली गेली आहे. या इराणी हल्ल्यांमुळे अबू धाबीमधील अल तावीला ॲल्युमिनियम कारखाना बंद करावा लागला. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, कारखान्याचे मोठे नुकसान झाले असून, त्याची पूर्ण दुरुस्ती होण्यासाठी 12 महिन्यांपर्यंतचा वेळ लागणार आहे. 

हे पूल किती महत्त्वाचे आहेत?

हे पूल केवळ वाहतुकीसाठीच नव्हे, तर तेलपुरवठा, व्यापारी वाहतूक आणि लष्करी हालचालींसाठीही अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. त्यांच्यावर हल्ला झाल्यास संपूर्ण आखाती प्रदेशातील पुरवठा साखळीत गंभीर परिणाम येईल. या फटका फक्त मध्य पूर्वे आखाती देशाला नाही तर संपूर्ण जगाला बसणार आहे.

ट्रम्प यांनी इराणची पायाभूत सुविधा नष्ट करण्याची धमकी पूर्वीच दिली आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला आणखी एक धमकी दिली आहे. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलंय की, जर इराणने करार केला नाही, तर त्यांच्या उर्वरित पायाभूत सुविधा जमीनदोस्त केल्या जातील. पूल आणि वीज प्रकल्प ही पुढील लक्ष्ये असण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. 

इराणसोबत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांनी अमेरिकी काँग्रेसकडे संरक्षण बजेटमध्ये 1.5 मट्रिलियन डॉलर्सची भरीव वाढ करण्याची मागणी पूर्वीच केली आहे. ट्रम्प हे यापूर्वीच अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांकडून लष्करी खर्चात वाढ करण्याची मागणी करत आहेत. सध्या, अमेरिकेचे संरक्षण बजेट अंदाजे 839 अब्ज डॉलर्स म्हणजे भारतीय चलनानुसार 70 लाख कोटी रुपये एवढं आहे. 

दरम्यान, इराणने युद्धातून माघार घेण्याचे कोणतेही संकेत दाखवलेले नाहीत. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी म्हटलंय की, नागरी पायाभूत सुविधांवर, विशेषतः अपूर्ण पुलांवर केलेले हल्ले इराणी लोकांना नमवण्यात यशस्वी होणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

