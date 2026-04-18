  • Viral Video :..म्हणून महिलेने बाल्कनीतून 15000000 रुपये आकाशात उडवले, लुटणाऱ्यांची लागली लॉटरी

Viral Video :..म्हणून महिलेने बाल्कनीतून 15000000 रुपये आकाशात उडवले, लुटणाऱ्यांची लागली लॉटरी

Viral Video : देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़, हे हेरा फेरीमधील गाणं तुम्हाला पण सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओला पाहून आठवले. कारण एका महिलेने बाल्कनीतून 1.5 कोटी रुपये आकाशात उडवले. यामागील कारण जाणून तर तुम्हाला जबरदस्त धक्काच बसेल. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 18, 2026, 01:24 PM IST
Viral Video :..म्हणून महिलेने बाल्कनीतून 15000000 रुपये आकाशात उडवले, लुटणाऱ्यांची लागली लॉटरी

Viral Video :  पैशांचा पाऊस हे एखाद्या स्वप्नासारखं आहे, चित्रपटामध्ये आपण कायम अचानक अभिनेता किंवा खलनायक पैस उडवताना दिसतो. तुम्हाला ते हेरा फेरीमधील गाणं आठवतं का देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़, हा व्हिडीओ पाहून तुम्हाला नक्कीच ते डोळ्यासमोर येईल. कारण या व्हिडीओमध्ये उंच इमारतीच्या बाल्कनीतून महिला पैसे आकाशात उडवताना दिसत आहे. ही एक सत्य घटना असून कुठल्याही स्टंटसाठी महिलाने हे केलं नव्हतं. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ही घटना चीनमधील ग्वांगडोंगमधील आहे. या महिलेने तब्बल 1.5 कोटी रुपये आकाशात उडवले. अचानक पैशांचा पाऊस झाल्यावर इमारतीच्या खालातून जाणाऱ्या लोकांची लॉटरी लागली. 

सकाळी 9 वाजता अचानक घडलेल्या घटनामुळे लोकांची पैसे गोळा करण्यासाठी तारांबळ उडाली. अगदी वाहतूक कोंडीही देखील झाली. पोलिसांना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी बराच वेळ लागला. या महिलेने असं का केलं हे जाणून तर तुम्हाला जबरदस्त धक्काच बसेल. 

 

...महिलेने बाल्कनीतून 15000000 रुपये आकाशात उडवले

पोलिसांनी केलेल्या तपासात अशी माहिती समोर आली की, नवऱ्याशी झालेल्या भांडण्यानंतर तिने हे कृत्य केलं होतं. कुटुंबातील एक गंभीर समस्या आणि आजाराच्या बातमीने त्या महिलेचे मानसिक खर्चिकरण झालं होतं. या मानसिक धक्कातून तिने सर्व पैसे आकाशातून उडवून दिले. पोलिसांनी केलेल्या चौकशीमध्ये हे स्पष्ट झालं आहे की, तिने फेकलेले पैसे हे सर्व खऱ्या नोटा होत्या. तिने 1000 हाँगकाँग डॉलर म्हणजे दीड कोटी नोटांचा पाऊस पाडला. आता पोलिसांसमोर आव्हान आहे की, त्यांना हे पैसे परत जमा करायचे आहेत. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विशेष म्हणजे काही प्रामाणिक लोकांनी हे पैसे परत केले पण काही जण हे पैसे जमा करून पसार झाले आहेत. मराठीत एक म्हण आहे पैशाने शांतता मिळू शकत नाही, या महिलेच्या कृतीतून हेच दिसून येतं. पण आता हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

