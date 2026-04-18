Viral Video :..म्हणून महिलेने बाल्कनीतून 15000000 रुपये आकाशात उडवले, लुटणाऱ्यांची लागली लॉटरी

Viral Video : पैशांचा पाऊस हे एखाद्या स्वप्नासारखं आहे, चित्रपटामध्ये आपण कायम अचानक अभिनेता किंवा खलनायक पैस उडवताना दिसतो. तुम्हाला ते हेरा फेरीमधील गाणं आठवतं का देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़, हा व्हिडीओ पाहून तुम्हाला नक्कीच ते डोळ्यासमोर येईल. कारण या व्हिडीओमध्ये उंच इमारतीच्या बाल्कनीतून महिला पैसे आकाशात उडवताना दिसत आहे. ही एक सत्य घटना असून कुठल्याही स्टंटसाठी महिलाने हे केलं नव्हतं. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ही घटना चीनमधील ग्वांगडोंगमधील आहे. या महिलेने तब्बल 1.5 कोटी रुपये आकाशात उडवले. अचानक पैशांचा पाऊस झाल्यावर इमारतीच्या खालातून जाणाऱ्या लोकांची लॉटरी लागली.
सकाळी 9 वाजता अचानक घडलेल्या घटनामुळे लोकांची पैसे गोळा करण्यासाठी तारांबळ उडाली. अगदी वाहतूक कोंडीही देखील झाली. पोलिसांना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी बराच वेळ लागला. या महिलेने असं का केलं हे जाणून तर तुम्हाला जबरदस्त धक्काच बसेल.
पोलिसांनी केलेल्या तपासात अशी माहिती समोर आली की, नवऱ्याशी झालेल्या भांडण्यानंतर तिने हे कृत्य केलं होतं. कुटुंबातील एक गंभीर समस्या आणि आजाराच्या बातमीने त्या महिलेचे मानसिक खर्चिकरण झालं होतं. या मानसिक धक्कातून तिने सर्व पैसे आकाशातून उडवून दिले. पोलिसांनी केलेल्या चौकशीमध्ये हे स्पष्ट झालं आहे की, तिने फेकलेले पैसे हे सर्व खऱ्या नोटा होत्या. तिने 1000 हाँगकाँग डॉलर म्हणजे दीड कोटी नोटांचा पाऊस पाडला. आता पोलिसांसमोर आव्हान आहे की, त्यांना हे पैसे परत जमा करायचे आहेत.
विशेष म्हणजे काही प्रामाणिक लोकांनी हे पैसे परत केले पण काही जण हे पैसे जमा करून पसार झाले आहेत. मराठीत एक म्हण आहे पैशाने शांतता मिळू शकत नाही, या महिलेच्या कृतीतून हेच दिसून येतं. पण आता हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे.