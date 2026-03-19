IT नंतर आता बँकिग सेक्टरला AI चा मोठा धोका; जगातील सर्वात मोठ्या बँकेतील 20,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार?

वनिता कांबळे | Updated: Mar 19, 2026, 11:41 PM IST
HSBC Layoffs: IT नंतर आता बँकिग सेक्टरमध्ये खळबळ माजणार आहे.  AI मुळे बँंकिग सेक्टरला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.  जगातील सर्वात मोठ्या बँकांपैकी एक असलेल्या एचएसबीसी (HSBC) ने मोठ्या कर्मचारी कपातीची घोषणा केली आहे.  बँकेतील 20,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार आहे. या घोषणेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. 
बँकिंग क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) प्रभाव दिसू लागला आहे. जगातील सर्वात मोठ्या बँकांपैकी एक असलेली एचएसबीसी होल्डिंग्ज मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपातीची तयारी करत आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, ही कंपनी येत्या काही वर्षांत अंदाजे 20,000 कर्मचाऱ्यांची कपात करू शकते. हा आकडा बँकेच्या एकूण कर्मचारी संख्येचे 10 टक्के आहे.

एचएसबीसी बँकेने एआय-आधारित तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक कामे आता ऑटोमेशन आणि एआयद्वारे केली जाऊ शकतात असे मॅजेनमेंटचे म्हणणे आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांची गरज कमी होईल.  बँकेने घेतलेल्या निर्णयाचे इतर बँकांनी अनुकरण केले तर भविष्यात बँकिंग क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचे वर्चस्व आणखी वाढू शकते. अहवालानुसार, कर्मचारी कपातीचा सर्वात मोठा परिणाम ग्राहकांशी थेट संबंध नसलेल्या कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे.  विशेषतः बॅक ऑफिस आणि जागतिक सेवा समर्थन कार्यांमधील कर्मचाऱ्यांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. . या क्षेत्रांमध्ये एआय (AI) वापरून काम केले जाण्याची अधिक शक्यता आहे, त्यामुळे तिथे नोकरकपात होण्याची अधिक शक्यता आहे. एचएसबीसीची योजना तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीत AI तंत्रज्ञाच्या वापर टप्प्याटप्याने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अद्याप यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही.  कंपनीत अंतर्गत चर्चा सुरू आहे. 2025 च्या अखेरीस एचएसबीसीमध्ये अंदाजे 2,10,000 कर्मचारी होते, त्यामुळे 20,000 कर्मचाऱ्यांची कपात हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. कंपनी आधीपासूनच खर्च कमी करण्यासाठी विविध योजना आखत आहे.  एचएसबीसीने अलीकडेच 1.5 अब्ज डॉलर्सच्या खर्चात बचत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सीईओ जॉर्ज एलहादरी यांच्या नेतृत्वाखाली, कंपनीने व्यवसायांची विक्री आणि पुनर्रचना यांसारखे अनेक मोठे बदल लागू केले आहेत.

एआयमुळे बँकिंग सेक्टर धोक्यात 

 ब्लूमबर्ग इंटेलिजन्सच्या अहवालानुसार, पुढील 3 ते 5  वर्षांत एआयमुळे जगभरातील बँकांमध्ये 2 लाखांपर्यंत नोकऱ्या कमी होऊ शकतात. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकरकपातीचा परिणाम 2026  इतक्या लवकर दिसू लागला आहे. विविध कंपन्यांमध्ये  35, 000 लोकांच्या नोकऱ्या जाणार. ॲमेझॉन, मेटा आणि ओरॅकलसारख्या कंपन्यांनी आधीच मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात केली आहे. एआयच्या वाढत्या वापरामुळे खर्च कमी होईल, पण त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसमोर नवीन आव्हानेही निर्माण होतील. ऑटोमेशनद्वारे बदलल्या जाऊ शकणाऱ्या भूमिका विशेषतः धोक्यात आहेत. याचा अर्थ असा की, HSBC मधील संभाव्य कर्मचारी कपात हे दर्शवते की AI आता केवळ एक तंत्रज्ञान राहिलेले नाही, तर रोजगारावर परिणाम करणारी एक महत्त्वपूर्ण शक्ती बनली आहे. भविष्यात, कंपन्या अधिकाधिक ऑटोमेशनकडे वळतील, ज्यामुळे रोजगार बाजारपेठेत मोठे बदल घडून येऊ शकतात.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

