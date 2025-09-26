IT सेक्टर नंतर आता भारताच्या आरोग्य क्षेत्रात खळबळ! अमेरिकेचा धक्कादायक निर्णय, औषधांवर डायरेक्ट 100% आयात कर लादण्याची घोषणा

100% Tariff on Pharma Products: IT सेक्टर नंतर आता भारताच्या आरोग्य क्षेत्रात खळबळ माजवणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणखी एक टॅरिफ बॉम्ब टाकला आहे. त्यांनी असा निर्णय घेतला आहे जो औषध उद्योगाला हादरवून टाकेल. हो, आता अमेरिकेत परदेशी औषधांवर मोठे टॅरिफ लादले जाणार आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परदेशातून आयात होणाऱ्या औषधांवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये ही घोषणा केली.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रँडेड किंवा पेटंट केलेल्या औषध उत्पादनांच्या आयातीवर 100 टक्के कर लावण्याची घोषणा केली आहे. ही करवाढ 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होईल. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की 1 ऑक्टोबरपासून, अमेरिकेत उत्पादित न होणारे कोणतेही औषध, ते ब्रँडेड असो किंवा पेटंट केलेले असो, त्यावर 100 टक्के कर लावला जाईल.
ट्रम्प यांच्या मते, कंपन्यांनी अमेरिकेत त्यांच्या उत्पादन प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू केले तरच हे शुल्क माफ केले जाईल. त्यांच्या "अमेरिका फर्स्ट" धोरणाचा हा भाग म्हणत ट्रम्प यांनी सांगितले की केवळ "ब्रेकिंग ग्राउंड" किंवा "बांधकामाधीन" बांधकाम मानले जाईल. शिवाय, ट्रम्प यांनी असेही जाहीर केले की ते स्वयंपाकघरातील कॅबिनेट आणि बाथरूम व्हॅनिटीजवर 50 टक्के आयात कर, अपहोल्स्टर्ड फर्निचरवर 30 टक्के कर आणि जड ट्रकवर 25 टक्के कर लादला जाण्याची शक्यता आहे.
1 ऑक्टोबर 2025 पासून ब्रँडेड किंवा पेटंट केलेल्या औषध उत्पादनावर 100 कर लादला जाईल असे ट्रम्प प्रशासनाने एका परिपत्रकाद्वारे जाहीर करण्यात आले आहे. जोपर्यंत एखादी कंपनी युनायटेड स्टेट्समध्ये उत्पादन सुविधा स्थापन करत नाही. बांधकाम म्हणजे पायाभूत सुविधा किंवा बांधकामाधीन काम असेल. म्हणून, जर बांधकाम आधीच सुरू झाले असेल, तर या औषध उत्पादनांवर कोणतेही कर लागू होणार नाहीत.
ही घोषणा भारतीय औषध कंपन्यांसाठी मोठा धक्का ठरू शकते. अमेरिका ही भारतातील सर्वात मोठी औषध निर्यात बाजारपेठ आहे. अमेरिकेत परवडणाऱ्या जेनेरिक औषधांची मोठी मागणी आहे. 2024 मध्ये, भारताने अमेरिकेला 3.6 अब्ज डडलर म्हणजेच अंदाजे 31, 626 कोटी किमतीची औषधे निर्यात केली, तर 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत हा आकडा 3.7 अब्ज डॉलर म्हणजेच अंदाजे 32, 505 कोटी) पर्यंत पोहोचला. डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज, सन फार्मा, ल्युपिन आणि अरबिंदो फार्मा सारख्या प्रमुख भारतीय कंपन्या अमेरिकन बाजारपेठेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. या कंपन्यांच्या महसुलाचा एक महत्त्वाचा भाग अमेरिकेतून येतो आणि टॅरिफमुळे त्यांचा खर्च दुप्पट होऊ शकतो.
FAQ
1. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेमकी काय घोषणा केली आहे?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे घोषणा केली आहे की, परदेशातून आयात होणाऱ्या ब्रँडेड किंवा पेटंट केलेल्या औषध उत्पादनांवर १००% टॅरिफ लावला जाईल. हा निर्णय अमेरिकेच्या "अमेरिका फर्स्ट" धोरणाचा भाग आहे आणि यामुळे औषध उद्योगात खळबळ माजली आहे.\
2 हा टॅरिफ कधीपासून लागू होणार आहे?
हा १००% टॅरिफ १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होईल. ट्रम्प प्रशासनाने एका परिपत्रकाद्वारे ही घोषणा जाहीर केली आहे.
3 कोणत्या उत्पादनांवर १००% टॅरिफ लावला जाणार आहे?
अमेरिकेत उत्पादित न होणाऱ्या ब्रँडेड किंवा पेटंट केलेल्या औषध उत्पादनांवर १००% कर लावला जाईल. अमेरिकेत उत्पादन नसलेल्या कोणत्याही अशा औषधांवर हा कर लागू होईल.