अटी काही संपेना! आता शेजाऱ्यांच्या हाती तुमचं नागरिकत्वं; Trump शासनाचा अजब निर्णय

USA Donald Trump :...नागरिकत्वासाठी डोनाल्ड ट्रम्प सरकारची अजब अट. काय आहेत निकष? जाणून घ्या आताच्या क्षणाची आणि अमेरिकेत असणाऱ्या भारतीयांसाठीची महत्त्वाची बातमी

सायली पाटील | Updated: Aug 29, 2025, 09:47 AM IST
After tariff usa president Donald trump implies strict rules for nationality in America where neighbors will issue character certificate

USA Donald Trump : आयात शुल्काच्या मुद्द्यावरून भारताची कोंडी करणाऱ्या अमेरिका प्रशासनाकडून आता आणखी काही नियमसुग्धा कठोर करण्यात आले आहेत. ज्यामुळं फक्त भारतीयच नव्हे, तर अमेरिकेत नोकरी, शिक्षणाच्या कारणास्तव वास्तव्यास असणाऱ्या एका मोठ्या वर्गापुढे अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. त्यातच आता ट्रम्प प्रशासनाच्या आणखी एका निर्णयाची भर पडल्यानं अमेरिकास्थित परदेशी नागरिकांची कोंडी झाली आहे.

अमेरिकेत नागरिकत्वासाठी शेजारी देणार परवानगी?

अमेरिकेचं नागरिकत्वं मिळवण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या स्थलांतरितांना त्यांच्या आचरणावरून शेजारी आणि सहकाऱ्यांकडून एक प्रमाणपत्र जारी केलं जाणार आहे. किंबहुना त्यांच्यामार्फतच आचरणाची तपासणी केली जाईल.

परराष्ट्र विभागाच्या संचालकदी असणाऱ्या जोसेफ एडलो यांनी निवेदनातून जारी केलेल्या माहितीनुसार, USCIS आपली जबाबदारी तत्परता आणि गांभीर्यानं पार पाडत आहे याची कल्पना अमेरिकी नागरिकांना असणं महत्त्वाचं आहे. सध्याच्या घडीला अमेरिकेत परदेशी नागरिकांची छाननी योग्य पद्धतीनं होत असून, ते अमेरिकेच्या प्रगतीसाठी तत्पर असून अमेरिकी घटनेचाही आदर करतात अशी माहिती त्यांनी दिली.

दरम्यान अमेरिकेकडून जारी करण्यात आलेल्या या नियमामुळं जरस शेजारी आणि सहकारी समाधानी असतील तरच परदेशी नागरिकांना या महासत्ता राष्ट्राचं नागरिकत्वं मिळणार आहे हे स्पष्ट होत आहे. दरम्यान इथं नागरिकत्वाच्या अटी कठोर केल्या जात असतानाच तिथं परदेशी विद्यार्थ्यांसह माध्यम प्रतिनिधींना जारी केल्या जाणाऱ्या व्हिसा कालावधीवरही मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव ट्रम्प सरकारनं मांडला आहे.

America First या त्यांच्या धोरणाच्या धर्तीवर सातत्यानं काही मोठे बदल गेल्या काही काळापासून केले जात असून, बेकायदेशीर स्थलांतर आणि व्हिसाचा दुरूपयोग रोखण्यासाठी ही भूमिका घेतल्याचं सांगण्यात येत आहे. या सर्व धोरणांचा कैक कारणांनी अमेरिका मुक्कामी असणाऱ्या भारतीयांवरही प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम होतोय असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.

ट्रम्प प्रशासनाने कोणते नवे स्थलांतर नियम लागू केले आहेत?
नागरिकत्वासाठी शेजारी/सहकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र: अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्जदारांच्या आचरणाची तपासणी शेजारी आणि सहकाऱ्यांकडून केली जाईल. त्यांच्याकडून समाधानकारक प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.

या नव्या नियमांचा भारतीयांवर कसा परिणाम होईल?
H-1B व्हिसा धारक: भारतीय व्यावसायिक, विशेषतः आयटी आणि STEM क्षेत्रातील, H-1B व्हिसावर अवलंबून असतात. नव्या नियमांमुळे व्हिसा अर्ज प्रक्रिया अधिक कठीण होऊ शकते, ज्यामध्ये जास्त कागदपत्रे, कठोर तपासणी आणि विलंब होण्याची शक्यता आहे.

नागरिकत्वासाठी शेजारी/सहकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्राची गरज का आहे?
परराष्ट्र विभागाचे संचालक जोसेफ एडलो यांच्या मते, USCIS आपली जबाबदारी पारदर्शकपणे आणि गांभीर्याने पार पाडत आहे. या नियमामुळे परदेशी नागरिकांचं आचरण आणि अमेरिकी मूल्यांशी त्यांची बांधिलकी तपासली जाईल.

