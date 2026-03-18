  • IT सेक्टर नंतर आता शेअरमार्केटमध्ये AI टूलमुळे खळबळ! पैसे गुंतवूणक ट्रेडर झोपला; सकाळी 11 लाखाचे 40 लाख झाले

Updated: Mar 18, 2026, 04:51 PM IST
AI Agent Trading :  AI टूलमुळे IT सेक्टर उद्धवस्त झाले आहे. अशातच आता  AI टूलमुळे शेअरमार्केटमध्ये खळबळ माजली आहे. एका ट्रेडरने रात्री 11 लाख रुपये गुंतवले आणि तो झोपला. सकाळी या 11 लाखाचे 40 लाख झाले होते. एआय एजंटच्या मदतीने रातोरात लाखो रुपयांचा नफा कमावल्याचा दावा 
एका ट्रेडरने केला आहे. 

'X' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील '0x_Discover' नावाच्या एका वापरकर्त्याने हा दावा केला आहे. त्याच्या एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) ट्रेडिंग एजंटने केवळ एका रात्रीत सुमारे 40.47 लाख रुपये ($४३,८००) नफा कमावला आहे. वापरकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, तो झोपलेला असताना, एआय ट्रेडिंग एजंटने 11 लाख रुपये गुंतवण्याची परवानगी मागितली. फोनवर त्याला एक OTP आला. हा OTP देऊन मी झोपायला गेलो. एआयने त्याच्या जागी बाजारात पैसे गुंतवले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा उठलो, तेव्हा 11 लाखाने 40 लाखापेक्षा जास्त नफा कमावला होता. अहवालानुसार, हे सर्व 'पॉलीमार्केट' नावाच्या प्रेडिक्शन मार्केट प्लॅटफॉर्मवर घडले, जिथे लोक भविष्यातील घटनांवर पैज लावतात.

AI ची कमाल पाहून सोशल मिडियावर खळबळ

एक्स (X) वरील '0x_Discover' नावाच्या एका वापरकर्त्याने दावा केला आहे की तो 'ओपनक्लॉ' (OpenClaw) नावाचा एआय एजंट वापरतो. 'ओपनक्लॉ' गेल्या नऊ दिवसांपासून कार्यरत होता.  'ओपनक्लॉ' जगभरातील प्रमुख सरकारी फीड्स, लाइव्हस्ट्रीम्स आणि न्यूज वायर्सशी कनेक्ट होऊन नवीनतम माहिती गोळा करत होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, रात्री उशिरा, जेव्हा वापरकर्ता झोपलेला होता, तेव्हा त्या एआयने त्याला सहा वेगवेगळ्या बाजारांमध्ये सुमारे 11 लाख रुपये गुंतवण्याची परवानगी मागण्यासाठी एक अलर्ट पाठवला. वापरकर्त्याने आपल्या फोनवरून परवानगी दिली आणि तो झोपायला गेला. सकाळी उठल्यावर त्याला आढळले की त्याने सुमारे 40.47 लाख रुपयांचा नफा कमावला आहे.
AI ने टाईम झोनचा फायदा घेतला

रातोरात 40 लाखांचा नफा मिळवून देणाऱ्या या एआयने टाईम झोनचा फायदा घेतला. ट्रेडरने याच उद्देशाने AI टूलला कमांड दिले होते. अहवालानुसार, पॉलीमार्केटमध्ये व्यापार करणारे बहुतेक लोक अमेरिकेत राहतात. अमेरिकेत, पहाटे 2 ते 6 च्या दरम्यान, जेव्हा लोक झोपलेले असतात, तेव्हा जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपसारख्या इतर देशांमध्ये महत्त्वाचे सरकारी निर्णय आणि बातम्या जाहीर होत असतात. एआयने हे ओळखले की जपानचे व्याजदर आणि युरोपियन संसदेचे निर्णय यांसारख्या बाबींचे निकाल आधीच जाहीर झाले होते, तर अमेरिकन व्यापारी झोपलेले असल्यामुळे बाजारातील किमती स्थिर होत्या. एआयने खूप कमी किमतींवर सट्टा लावला आणि बाजारात बातमी येताच त्या किमती वाढल्या.

AI टूलचा वापर करणाऱ्या ट्रेडरी सोशल मिडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. शेअर मार्केटमध्ये अनेक जण आपले नशीब आजवमतात. आता मात्र, शेअरबाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांची भाग्यरेषा AI च्या हातात आहे. अहवालांचे विश्लेषण केले आणि त्या आधारावर गुंतवणूक केली. लोकांचे म्हणणे आहे की एआय भविष्यात बाजारातील व्यवहारांची पद्धत पूर्णपणे बदलून टाकेल. 

 

