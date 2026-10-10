/AI चा फुगा फुटणार? अर्थवस्थेत खळबळ माजणार! जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचा अत्यंत गंभीर इशारा

AI : जगभरात गोल्ड मार्केटमध्ये घसरण झाली आहे. तर, दुसरीकडे शेअर मार्केट देखील कोसळला आहे. जगभरातील शेअर बाजार मोठी उलथापालथ झाली आहे. अमेरिका, जपान, कोरियासह भारतीय शेअर बाजार देखील क्रॅश झाला आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना जबरदस्त फटका बसला आहे. सेन्सेक्स आणि निफ्टी कोसळल्याने गुंतवणूकदारांचे 10 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले. शेअर बाजारातील या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, परदेशी अब्जाधीश रे डॅलिओ यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI बाबत एक गंभीर इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, 'क्लासिक एआय बबल' फुटण्याच्या मार्गावर आहे. त्यांनी यासाठी अनेक कारणेही दिली आहेत.
एआय बबल फुटण्यामागील प्रमुख कारणांपैकी एक म्हणजे यूएस फेडरल रिझर्व्हने केलेली व्याजदरवाढ असल्याचे अब्जाधीश रे डॅलिओ यांन म्हंटले आहे. गुंतवणूकदारांना आता आपली मालमत्ता रोखीत रूपांतरित करण्याची गरज भासत आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, भारतीय गुंतवणूकदार परदेशातील घडामोडींवरही बारकाईने लक्ष ठेवतील, कारण 2025 पासून भारतीय शेअर बाजार हा सर्वात कमकुवत कामगिरी करणाऱ्या प्रमुख बाजारांपैकी एक आहे.
सिंगापूरमधील फोर्ब्स ग्लोबल सीईओ कॉन्फरन्समध्ये डॅलिओ यांनी AI बाबत भाष्य केले. एआयला वित्तपुरवठा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले जात आहे. व्याजदर वाढतच राहिल्याने, हा फुगा आता फुटू शकतो असे ब्लूमबर्गने वृत्त दिले आहे. "आपण चक्राच्या अशा टप्प्यात आहोत जो या संकटाच्या आधीचा आहे, पण आता त्या संकटाच्या जवळ येत आहे," असे ब्रिजवॉटरचे संस्थापक म्हणाले.
एआय (AI) बबल फुटण्याचा इशारा देताना डॅलिओ यांनी धक्कादायक आकडेवारी सादर केली. आकडेवारीनुसार 10 वर्षांच्या रोख्यांवरील परतावा 5.368 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे, जी पातळी 2002 नंतर प्रथमच दिसून आली आहे. हा कल अनेक घटकांच्या एकत्रित परिणामामुळे आहे, ज्यात वाढता सरकारी कर्जाचा बोजा, व्यापारातील विखंडन, युद्धामुळे निर्माण झालेला चलनवाढीचा दबाव आणि एआय पायाभूत सुविधांशी संबंधित मोठ्या भांडवली गरजा यांचा समावेश आहे. हे सर्व घटक एकत्रितपणे जागतिक बचतीची उपलब्धता कमी करत आहेत आणि समतोल वास्तविक व्याजदर वाढवत आहेत.
एका देशांतर्गत ब्रोकरेज फर्मचा हवाला देत अहवालात म्हटले आहे की, एआय-चालित उत्पादन लाभांमुळे महागाईची लवकरच भरपाई होईल ही आशावादी गृहीतके अनिश्चित आहेत. अनेक एआय-संबंधित व्यवसायांमधील सीडीएस स्प्रेड्स वाढत आहेत. जर हे लाभ सध्याच्या तुलनेत अधिक तात्काळ सिद्ध झाले, तर एआय भांडवली खर्चाचा 'क्राउडिंग-आउट' परिणाम किमान 2028 पर्यंत टिकू शकतो, ज्यामुळे महागाई आणि वास्तविक व्याजदर सध्याच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त राहतील.
एकीकडे परदेशी अब्जाधीश एआय (AI) संदर्भात शेअर बाजाराला धोक्याचा इशारा देत आहेत, तर दुसरीकडे भारतीय शेअर बाजारावर नजर टाकल्यास असे दिसून येते की गुरुवारी सेन्सेक्स आणि निफ्टी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत कोसळले . बाजार बंद होताना, बीएसई सेन्सेक्स 1,045 अंकांनी घसरून 71,593 अंकांवर बंद झाला, तर एनएसई निफ्टी 371 अंकांनी घसरून 22,231 अंकांवर बंद झाला.