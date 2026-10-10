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AI चा फुगा फुटणार? अर्थवस्थेत खळबळ माजणार! जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचा अत्यंत गंभीर इशारा

जगभरात AI ने धुमाकूळ घातला आहे. हजारो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अनेक बड्या कंपन्या AI मध्ये कोट्यावधी रुपयांची गुंतवणूक करत आहेत. आता AI चा फुगा फुटणार असल्याचे भाकित जगातील एक श्रीमंत व्यक्तीने केले आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 10, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 09:53 PM IST
AI चा फुगा फुटणार? अर्थवस्थेत खळबळ माजणार! जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचा अत्यंत गंभीर इशारा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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