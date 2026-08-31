/2026 मधील सर्वात खळबळजनक भविष्यवाणी! 74 दिवसांनी जगाचा अंत होणार? शास्त्रज्ञांनीच जाहीर केली विनाशाची तारीख!

जगाच्या विनाशाची तारीख : जगाचा विनाश कधी होणार याबाबत अनेक दावे आणि भविष्यवाण्या करण्यात आल्या आहेत. अशातच 2026 मधील सर्वात खळबळजनक भविष्यवाणी चर्चेच आली आहे. 74 दिवसांनी जगाचा अंत होणार आहे. शास्त्रज्ञांनीच विनाशाची तारीखच जाहीर केली आहे. AI च्या मदतीने ही तारीख काढण्यात आली आहे. या संदर्भातील एक जुनी भविष्यवाणी सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
सोशल मिडियावर व्हायरल झालेल्या भविष्यवाणीत येत्या काही आठवड्यांतच जग नष्ट होईल असा दावा केला जात आहे. कोणी भविष्यवेता नाही तर शास्त्रज्ञांच्या एका गटाने जगाच्या विनाशाची तारीख जाहीर केली आहे. 13 नोव्हेंबर, 2026 रोजी जगाचा विनाश होईल असा दावा केला जात आहे.
13 नोव्हेंबर, 2026 रोजी पृथ्वीवरील लोकसंख्या कमाल मर्यादेपर्यंत पोहोचेल, ज्यामुळे एक विनाशकारी परिस्थिती निर्माण होईल असे भाकित वर्तवण्यात आले आहे. 1960 मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका शोधनिबंधावर आधारित हे भाकीत वर्तवण्यात आले आहे.
इलिनॉय विद्यापीठातील तीन संशोधकांनी ही भविष्यवाणी केली. हाइन्झ फॉन फोस्टर, पॅट्रिशिया एम. मोरा आणि लॉरेन्स डब्ल्यू. अॅमियोट या 3 संशोधकांनी 'सायन्स' या नियतकालिकात एक शोधनिबंध प्रकाशित केला. पाश्चात्य समाजातील प्रवृत्ती आणि लोकसंख्या वाढीच्या गणितीय प्रारूपांचा अभ्यास करत त्यांनी एक सिद्धांत मांडला. त्यावेळी जगाची लोकसंख्या अंदाजे तीन अब्ज होती. त्यांनी गणना केली की, जर वाढ याच दराने सुरू राहिली, तर 13 नोव्हेंबर 2026 रोजी लोकसंख्या अनंत होईल, म्हणजेच पृथ्वीची क्षमता पूर्ण होईल.
1960 मध्ये वर्तवण्यात आलेले जुने भाकित आता 2026 मध्ये पुन्हा चर्चेत आले आहे. सोशल मिडियावर या संदर्भातील अनेक पोस्ट व्हायरल होत आहेत. संशोधन संघाचे प्रमुख सदस्य हाइन्झ फॉन फोर्स्टर यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेबद्दल अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एक टिप्पणी केली होती, जी आजच्या संदर्भात खरी ठरत आहे. 1995 च्या एका मुलाखतीत ते म्हणाले होते की, एआय माणसांसारखा विचार करते असे गृहीत धरणे धोकादायक आहे. काम करणे आणि समजून घेणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत हे स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी रोबोटचे उदाहरण वापरले. आज, लोक चॅटबॉट्सशी भावनिक संबंध जोडत असताना, त्यांचे शब्द आठवले जात आहेत.
फॉन फोर्स्टर यांचे 2002 मध्ये निधन झाले, परंतु लोकसंख्या आणि एआय या दोन्हीबद्दलची त्यांची भाकिते एकाच वेळी व्हायरल होत आहेत. यामुळे या भाकितांचा संदर्भ जगाच्या विनाशाची जोडला जात आहे. ज्या व्यक्तीची एआयबद्दलची भाकिते खरी ठरली, ती व्यक्ती प्रलयाबद्दलही बरोबर असू शकते.
तथापि 1960 च्या दशकातील या मॉडेलवर वैज्ञानिक समुदायात बऱ्याच काळापासून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. हे एक हायपरबोलिक ग्रोथ मॉडेल होते, ज्यात लोकसंख्या वाढीचा दर सतत वाढत राहील असे गृहीत धरले होते. प्रत्यक्षात, असे घडले नाही. तज्ञांच्या मते, चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलामुळे जन्मदरात घट झाली आहे. शिक्षण, आरोग्यसेवा, शहरीकरण आणि महिलांचा वाढलेला सहभाग यामुळे जागतिक लोकसंख्या वाढीचा वेग मंदावला आहे. सध्याची जागतिक लोकसंख्या सुमारे 8.3 अब्ज आहे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, ती या शतकाच्या अखेरीस सर्वोच्च पातळीवर पोहोचेल आणि त्यानंतर स्थिर होईल किंवा मंदावेल. 2026 मध्ये अचानक येणाऱ्या प्रलयाचा वैज्ञानिकदृष्ट्या अंदाज वर्तवणे शक्य नाही. तरीही, व्हायरल झालेल्या दाव्यामुळे कुतूहल आणि थोडी चिंता निर्माण झाली आहे.
अनेक जण हवामान बदल, संसाधनांची कमतरता आणि युद्धे या घटनांनादेखील जगाच्या विनाशासह जोडत आहेतच. तथापि, मूळ शोधनिबंध केवळ एक गणितीय अनुमान होता, भौतिक विनाशाचे भाकीत नव्हते. हाइन्झ वॉन फोर्स्टर हे सायबरनेटिक्स क्षेत्रातील एक प्रमुख शास्त्रज्ञ होते.
एआय संदर्भात त्यांच्या टिप्पण्या आजही समर्पक आहेत, कारण मशीन लर्निंग आणि मोठ्या भाषिक मॉडेल्सनी माणसांप्रमाणे संवाद साधण्याची क्षमता दाखवली आहे. लोक त्यांचा उपयोग मित्र, सल्लागार आणि अगदी प्रेमसंबंधातील जोडीदार म्हणूनही करत आहेत. बुद्धिमत्तेचा भ्रम निर्माण करणे धोकादायक ठरू शकते, असा अचूक इशारा वॉन फोर्स्टर यांनी दिला होता.