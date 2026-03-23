New York Plane Accident: कॅनडा एक्सप्रेस विमानाची रन वे'वर ट्रकशी धडक, गंभीर अपघातातील जखमींची संख्या वाढली

Canada Express Plane Truck Accident: आज (२३ मार्च) सकाळच्या सुमारास न्यूयॉर्कच्या 'ला गार्डिया' विमानतळावर एक मोठा अपघात झाला. एअर कॅनडा एक्सप्रेसचे विमान विमानतळावर उभ्या असलेल्या एका ट्रकला धडकले, ज्यात अनेक जण गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर लगेचच बचावकार्य सुरू झाले. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात येईल. मात्र याठिकाणीचे फोटो अत्यंत गंभीर आहेत.
ॲडमिनिस्ट्रेशनने एक सूचना जारी केली आहे की, सध्या सर्व उड्डाणे थांबवण्यात येतील, म्हणजेच कोणतेही विमान उड्डाण करू शकणार नाही. एअर कॅनडा एक्सप्रेसचे एक विमान विमानतळावर उभ्या असलेल्या अग्निशमन दलाच्या गाडीला धडकले, ज्यामुळे विमानाच्या मागच्या भागाचे मोठे नुकसान झाले. या अपघातात अनेक जण जखमी झाले.
अपघातानंतर, ला गार्डिया विमानतळाकडे जाणारी विमाने वळविण्यात येत आहेत. विमानांचे उड्डाण आणि लॅंडिंग थांबवण्यात आले आहे. अपघाताचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात व्हायल होत आहेत.
या अपघाता आधीदेखील ऑक्टोबर 2025 मध्ये एक मोठा विमान अपघात झाला. डेल्टा एअरलाईन्सची दोन विमाने टॅक्सीवेवर एकमेकांवर आदळली, ज्यात एका विमानाचा पंख दुसऱ्या विमानाच्या कॉकपिटला धडकला. ऑक्टोबर 2016 मध्ये, तत्कालीन उपराष्ट्रपती माईक पेन्स यांना घेऊन जाणारे विमान रनवे 22 वरून घसरून गवतावर उतरले.
BREAKING UPDATE: MULTIPLE CRITICAL PATIENTS AFTER AIR CANADA FLIGHT COLLIDES WITH VEHICLE WHILE LANDING AT LAGUARDIA AIRPORT. POSSIBLE FATALITIES. https://t.co/hZWimAuwe5 pic.twitter.com/62SUgxoUkA
ला गार्डिया विमानतळावरील काळ वैमानिकांसाठी आव्हानात्मक ठरला आहे. पाण्याने वेढलेले आणि धावपट्टी लहान असल्यामुळे, येथे लँडिंग आणि टेकऑफसाठी अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असते.
या वेळी वाहनांमध्ये धडक होण्याचं कारम अद्याप समोर आलेले नाही. प्राथमिक रिपोर्ट्सनुसार, अग्निशामक दलाच्या वाहनामध्ये पाच कर्मचारी होते. त्यापैकी दोन जणांचा मृत झाला असून, इतर जखमी झाले आहेत. विमानातील बरेच प्रवासी आणि क्रू मेंबर्स जखमी झाले आहेत. जखमींचा आकडा 70 पेक्षा अधिक असल्याचे रिपोर्ट्समध्ये म्हटले आहे.