मोठी विमान दुर्घटना; विमान ट्रकला धडकले, दोन पायलटचा मृत्यू, अपघाताचे ऑडिओ फुटेज व्हायरल

विमान आणि ट्रक यांची धडक झाली आहे. यात दोन पायलटचा मृत्यू झाला आहे. विचित्र विमान अपघाताचे हृदयद्रावक ऑडिओ फुटेज व्हायरल झाले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 23, 2026, 06:51 PM IST
Air Canada Express Plane Truck Collide:  न्यूयॉर्कच्या ला गार्डिया विमानतळावर एक मोठा अपघात झाला. एअर कॅनडा एक्सप्रेसचे विमान विमानतळावर उभ्या असलेल्या एका ट्रकला धडकले. या विमान दुर्घटनेत दोन पायलटचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे. या अपघाताचे धक्कादायक ऑडिओ फुटेज समोर आले आहे. 

मॉन्ट्रियल ट्रुडो आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून निघालेल्या एअर कॅनडाचे फ्लाइट 8646  हे विमान दुर्घटनाग्रस्त झाले. या विमानात अंदाजे 100 प्रावसी होते. फ्लाइटट्रेडर 24 च्या माहितीनुसार, धडक बसण्याच्या वेळी विमान अंदाजे ताशी 39 किलोमीटर  वेगाने प्रवास करत होते. अपघाताच्या अगदी आधी एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (ATC) आणि वैमानिकांमधील संभाषणाची एक हृदयद्रावक ऑडिओ रेकॉर्डिंग समोर आली आहे. त्यामध्ये कंट्रोलर "थांबा, थांबा, थांबा! ट्रक 1," अशी चेतावणी ओरडून देताना ऐकू येतो. विमानाला अपघात होण्यापासून वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. डेल्टा एअरलाइन्सच्या विमानाला तात्काळ लँडिंग रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले. टक्कर झाल्यानंतर काही क्षणांतच, कंट्रोलरने मेसेज पाठवला. मात्र, तो पर्यंत धडक झाली होती. 

नेमकं काय घडलं?

या अपघातानंतर अमेरिकेच्या फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशनने एक सूचना जारी केली आहे. सध्या सर्व उड्डाणे थांबवण्यात येतील. कोणतेही विमान उड्डाण करू शकणार नाही. एअर कॅनडा एक्सप्रेसचे एक विमान विमानतळावर उभ्या असलेल्या अग्निशमन दलाच्या गाडीला धडकले, ज्यामुळे विमानाच्या शेपटीच्या भागाचे मोठे नुकसान झाले. या अपघातात अनेक जण जखमी झाले.  अपघातानंतर, ला गार्डिया विमानतळाकडे जाणारी विमाने वळवण्यात आली. विमानांचे टेक ऑफ आणि लँडिक थांबवण्यात आले आहे. अपघाताचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आले आहेत. अपघातात सामील असलेले विमान CRJ-900 होते, जे कॅनडातील मॉन्ट्रियलहून न्यूयॉर्कला जात होते. फ्लाइट ट्रॅकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार 24 नुसार, विमानाने जमिनीवरील वाहनाला अंदाजे 24 मैल प्रति तास (39 किलोमीटर प्रति तास) वेगाने धडक दिली. हे विमान एअर कॅनडाची प्रादेशिक भागीदार विमान कंपनी असलेल्या जॅझ एव्हिएशनद्वारे चालवले जात होते.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

