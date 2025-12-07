English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जगातील सर्वात मोठ्या विमान कंपनीने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे विमान वाहतूक उद्योग हादरा! पुण्यातील शास्त्रज्ञांचा धक्कादायक खुलासा

सोलर रेडिएशनमुळे विमाने क्रॅश होऊ शकतात का? जगातील सर्वात मोठ्या विमान कंपनीने केलेल्या दाव्याबाबत शास्त्रज्ञांनी धक्कादायक खुलासा केला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 7, 2025, 11:28 PM IST
Airbus A320 Issue: जगातील आघाडीची विमान कंपनी एअरबसने एक धक्कादायक निर्णय घेतला ज्यामुळे संपूर्ण विमान वाहतूक उद्योग हादरला आहे. कंपनीने त्यांच्या जागतिक ताफ्यातील जवळपास  A320 या 6000 विमानांना परत बोलावण्याची घोषणा केली. एका व्यावसायिक उड्डाणामुळे अचानक उंची कमी झाल्याने 15 प्रवासी जखमी झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. एअरबसने या अपघातासाठी तीव्र सौर किरणोत्सर्गाला जबाबदार धरले आहे, परंतु आता या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. अवकाश हवामानाचे निरीक्षण करणाऱ्या जगभरातील शास्त्रज्ञांनी एअरबसचा सिद्धांत स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. 

30 ऑक्टोबर रोजी ही घटना घडली. मेक्सिकोहून अमेरिकेला जाणारे A320 विमान अचानक नियंत्रणाबाहेर गेले. विमानाने अचानक उंची गमावली, ज्यामुळे केबिनमध्ये गोंधळ उडाला आणि 15 प्रवासी जखमी झाले. 28 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या निवेदनात एअरबसने म्हटले आहे की ही घटना फ्लाइट सॉफ्टवेअरला झालेल्या नुकसानीमुळे घडली. कंपनीचा दावा आहे की सॉफ्टवेअर एका शक्तिशाली सौर ज्वालामुळे खराब झाले.

एअरबसच्या दाव्यावर कोलकाता येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च (IISER) येथील प्राध्यापक आणि अवकाश हवामान तज्ज्ञ दिब्येंदु नंदी यांनी गंभीरपणे प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर आणि मीडिया संभाषणांमध्ये स्पष्टपणे सांगितले की 30 ऑक्टोबर रोजी कोणतीही महत्त्वपूर्ण सौर घटना नोंदवली गेली नाही.
अंतराळ हवामान डेटाच्या विश्लेषणावरून असे दिसून येते की 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी कोणतेही चिंतेचे सौर वादळ नव्हते. त्यामुळे, एअरबसने कोणत्या आधारावर विमानांना परत बोलावले हे स्पष्ट नाही. जर एअरबसने इतर सर्व शक्यता नाकारल्या असतील, तर तो एकत्रित परिणाम किंवा आकाशगंगेच्या स्रोतातील दुर्मिळ कणांचा परिणाम असू शकतो, परंतु त्या दिवशी कोणताही मोठा सौर भडका नव्हता."

ही घटना समजून घेण्यासाठी, "एकल-घटना अपसेट" नावाचा एक वैज्ञानिक शब्द समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. पुण्यातील IISER चे फॅकल्टी सदस्य प्रसाद सुब्रमण्यम स्पष्ट करतात की जेव्हा सौर वादळ येते तेव्हा सूर्यापासून उच्च-ऊर्जा कण सोडले जातात. जेव्हा हे कण विमानाच्या संगणक चिप्सशी आदळतात तेव्हा ते डेटा दूषित करू शकतात. संगणकाची भाषा बायनरी अंकांवर (0 आणि 1) चालते. सुब्रमण्यम यांनी स्पष्ट केले, "सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एकच रेडिएशन कण संगणकाच्या '1' ला '0' मध्ये किंवा '0' ला '1' मध्ये बदलू शकतो. याला बिट फ्लिपिंग म्हणतात. जेव्हा विमान चालवणाऱ्या सॉफ्टवेअरमध्ये हा बदल होतो तेव्हा सिस्टमला चुकीचे आदेश मिळू शकतात. सॉफ्टवेअर हार्डवेअरवर अवलंबून असते, परंतु जर हार्डवेअर स्वतःच चुकीचे सिग्नल पाठवत असेल तर त्याचे परिणाम विनाशकारी असू शकतात."

 

