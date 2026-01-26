Airplane Facts: विमान हवेत असतानाच वीज कोसळली तर प्रवाशांचा मृत्यू ओढावेल की ते बचावतील? काय होईल?

Airplane Facts: विमान प्रवास करताना बऱ्याचदा काही मंडळींच्या पोटात भीतीचा गोळाही येतो. उगाचच काहींना या प्रवासाचं दडपण येतं. काहींना आठवतात ते घडून गेलेले विमान अपघात, दुर्घटना. मुळात मानवी वर्तणूक आणि मानसिकतेचाच हा एक भाग. पण, विमान ज्यावेळी आकाशात झेपावतं तेव्हा ठराविक कालावधीनंतर ते बरंच उचांवर उडत असतं. अशा वेळी ढग, आकाशातील वेगळा उजेड हे सारंकाही खिडकीतून पाहता येतं. बहुतांश प्रवाशांना यावेळी विमानात धडकी भरते, हृदय वेगानं धडघडू लागतं. विमान एखाद्या वादळी वाऱ्याच्या प्रवाहात अडकल्यास ही स्थिती आणखी गंभीर असते.
पावसाळी वातावरण किंवा वाऱ्याची दिशा बदलताना या प्रवाहांच्या एकमेकांवर आदळण्यानं हवेचा प्रचंड दाब तयार होतो. अशाच एखाद्या रचनेमध्ये विमान सापडल्यास किंवा वादळी स्थितीत विजांचा कडकडाट झाला, तर प्रवाशांना या विमान प्रवासात धडकी भरते. यापुढे काय होतं? किंवा काय होऊ शकतं माहितीये?
नॅशनल वेदर सर्विसनुसार एका व्यावसायिक विमानावर वर्षातून सरासरी एक, दोनदा वीज कोसळते आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे अनेकदा प्रवाशांना याची कल्पनाही नसते. धक्का बसला ना?
विमानावर वीज कोसळली तरीही केबिनमध्ये असणाऱ्या प्रवाशांना ती जाणवतही नाही. मात्र, विमानाबाहेर एक हलका उजेड पाहायला मिळतो किंवा मिळू शकतो. विमान मात्र नियमित मार्गानं पुढे जात असतं. याच कारणामुळं पायलट आणि क्रू या घटनेकडे नियमित गोष्ट अथवा प्रसंगाप्रमाणं पाहतात आणि त्याला संकटाचं रुप मिळत नाही. हल्लीच्या आधुनिक काळात विमान अशा रितीनं तयार केलं जातं जिथं वीजेचा धक्का विमानाच्या बाह्य आवरणावर आदळून निघून जाईल मात्र अंतर्गत यंत्रणा सुरक्षित राहील.
विमानासाठी वापरला जाणारा धातू एक प्रकारच्या सुरक्षा कवचाचं काम करतो, ज्यामुळं वीजेची वाट निर्धारिक मार्गानं पुढे जाते आणि त्यामुळं कोणत्याही प्रकारच्या विद्युत यंत्रणेचं नुकसान होत नाही. प्रत्यक्षात विमानाचं इंजिन, कॉकपिट आणि नेव्हिगेशन यंत्रणेला वीजेच्या धक्क्यापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठीची व्यवस्था केली जाते. वायर आणि तारांसह विमानाच्या विविध भागांना एका कवचाअंतर्गत सुरक्षित ठेवलं जातं. ज्यामुळं असे धक्के जाणवत नाहीत. आणि कितीही विजा कडाडल्या तरीही विमानाच्या आत मात्र प्रवासी सुखरुप असतात.
जर, एखादं विमान उड्डाणादरम्यान वादळाच्या तडाख्यात किंवा तत्सम स्थितीत सापडलं तर विमानातील प्रवाशांना घाबरण्याची गरज नाही. वैमानिक आणि हवाई वाहतूक नियंत्रण विभागाकडून सातत्यानं हवामान आणि विमानाच्या स्थितीवर लक्ष ठेवलं जातं. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळं विमान असे धक्के अगदी सहज झेलतं आणि प्रवाशांच्य़ा सुरक्षित प्रवासाची निश्चिती करतं.