नोकरदार तरुणाई धोक्यात? Job करणाऱ्या प्रत्येकानंच पाहा ही विचार करायला भाग पाडणारी माहिती

Job News : मागील काही वर्षांमध्ये नोकरदार वर्गासाठीच्या नोकरीच्या संकल्पनांमध्ये मोठे बदल झाले. अगदी कामाच्या तासांपासून ते कामाच्या स्वरुपापर्यंत हे बदल झाले. काही क्षेत्रांमधील पगारात झालेली सकारात्मक वाढ वगळता उर्वरित बहुतांश क्षेत्रांमध्ये नोकरदरा वर्गाला आणि विशेषत: तरुणाईला मनस्तापाचाच सामना करावा लागला.
जिनिअस एचआरटेक (पूर्वीचे जिनिअस कन्सल्टंट्स) च्या 'एक्स्टेन्डेड वर्क अवर्स अ डील ब्रेकर?, निअर्ली हाफ ऑफ एम्प्लॉइज वुड क्चिट'नं नुकत्याच जारी केलेल्या एका अहवालानुसार जास्त वेळ आणि अधिक समर्पकतेनं काम करूनही त्याचा थेट फायजा पगाराच्या स्वरुपात परावर्तित न होत असल्यानं आणि कामाच्या वेळेत लवचिकता न देता परस्पर तासांमध्ये वाढ केल्यानं कर्मचारी वर्गामध्ये नाराजी पाहायला मिळत आहे.
नोकरीच्या क्षेत्रामध्ये अधिकचं काम, आरोग्यावर त्याचा होणारा नकारात्मक परिणाम आणि त्याचा एकंदर जीवनशैलीवर होणारा परिणाम हा नकारात्मकच असेल असं या अहवालातून स्पष्ट झालं असून, 44 टक्के कर्मचाऱ्यांचं हेच म्हणणं आहे. जास्त वेळ काम तेव्हाच करु जेव्हा कामाचा मोबदलाही तासांच्या वाढीव स्वरुपात दिला जाईल असं 40 % कर्मचाऱ्यांचं मत. तर,
सदर अहवालासाठी 1 ते 31 जुलैदरम्यान 2076 कर्मचाऱ्यांचं एक ऑनलाईन सर्वेक्षण घेण्यात आलं. जिथं कामाच्या वेळेत बदल करताना त्या प्रक्रियेमध्ये कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेतलं जावं अशी अपेक्षा 79 टक्के कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. याशिवाय कामात पारर्शकता असल्यास कर्मचाऱ्यांवर असणारा ताण कमी होईल असंही अनेकांचं मत.
नोकरदार क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या नव्या बदलांना नव्या पिढीचा विरोध नसला तरीही न्याय आणि पारदर्शकतेसह सहानुभूती अपेक्षित असल्याचीच त्यांची स्पष्ट भूमिका आहे. त्यामुळं कर्मचाऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवल्या जाणाऱ्या नियम, अटीशर्थींचा प्रत्यक्षात त्यांना फायदा होईल असेल दिवस नेमके केव्हा येणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
(तास आठवड्यामध्ये...)
जिथं सर्व देशांमध्ये कामाच्या तासांच्या बाबतील कर्मचाऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवत धोरणं आखली जातात, तिथं भारतात आठवड्याला 46.7 तासांचं काम अपेक्षित असतं. त्यामुळं वरील अहवालाची आकडेवारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पाहता भारतात कामाच्या तासांसंदर्भात कोणता महत्त्वाचा निर्णय घेतला जातो का हे पाहणं मत्त्वाचं ठरणार आहे.
जिनिअस एचआरटेकच्या अहवालाचं नाव काय आहे आणि त्यातून काय निष्कर्ष निघाले?
अहवालाचं नाव आहे ‘एक्स्टेन्डेड वर्क अवर्स अ डील ब्रेकर?, निअर्ली हाफ ऑफ एम्प्लॉइज वुड क्विट’. यातून असं स्पष्ट झालं आहे की, जास्त वेळ काम करूनही त्याचा मोबदला पुरेशा प्रमाणात पगारवाढीच्या स्वरूपात मिळत नाही, तसंच कामाच्या वेळेत लवचिकता नसल्याने आणि परस्पर तास वाढवल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
अहवालासाठी डेटा कसा गोळा करण्यात आला?
1 ते 31 जुलै 2025 दरम्यान 2,076 कर्मचाऱ्यांचं ऑनलाइन सर्वेक्षण घेण्यात आलं. यात कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या वेळेत बदल करताना त्यांना विश्वासात घ्यावं आणि कामात पारदर्शकता हवी अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
कर्मचाऱ्यांच्या मुख्य अपेक्षा कोणत्या आहेत?
79% कर्मचारी: कामाच्या वेळेत बदल करताना त्यांना विश्वासात घ्यावं अशी मागणी करत असून, कामात पारदर्शकता असल्यास ताण कमी होईल असं अनेकांचं म्हणणं. तर, काहींना न्याय आणि सहानुभूतीची अपेक्षा.