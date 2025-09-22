English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 22, 2025, 02:56 PM IST
अमेरिकेला करा टाटा, भारतीय कर्मचाऱ्यांना चांगले वर्क व्हिसा देणारे 5 पर्यायी देश!
भारतीय कर्मचारी

Alternative countries for Indian workers: अमेरिकेने H-1B व्हिसासाठी नवीन शुल्क लागू केले आहे. आता या व्हिसासाठी अर्ज करण्यास 1 लाख डॉलर्स (सुमारे 88 लाख रुपये) खर्च येणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे परदेशी कामगारांना अमेरिकेत नोकरी मिळवणे महागडे झाले आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय कुशल कामगारांना पर्यायी देशांचा विचार करावा लागतोय. अशा 5 देशांबद्दल जाणून घेऊया, जिथे भारतीय कामगारांना नोकरीच्या उत्तम संधी उपलब्ध आहेत. याबद्दल जाणून घेऊया. 

कॅनडा

अमेरिकेचा शेजारी देश कॅनडा कुशल कामगारांसाठी आकर्षक आहे. येथील फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम (FSWP) आयटी क्षेत्रातील व्यावसायिकांना वर्क व्हिसा सहज मिळवून देतो. विशेष म्हणजे, कॅनडामध्ये कायमस्वरूपी निवासस्थान मिळवणे सोपे आहे.

जर्मनी

युरोपचे आर्थिक केंद्र असलेल्या जर्मनीत उत्पादन आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात संधी आहेत. जॉब सीकर व्हिसा सहा महिने राहण्याची परवानगी देतो, जो नंतर वर्क व्हिसात बदलता येतो. EU ब्लू कार्डद्वारे कुशल कामगारांना नोकरी शोधणे सुलभ आहे.

सिंगापूर

आशियातील सर्वोत्तम पर्यायांपैकी एक, सिंगापूर रोजगार पास (EP) ऑफर करते. येथील व्हिसा प्रक्रिया साधी आहे, आणि बँकिंग, आयटी, मार्केटिंग क्षेत्रात चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत.

युएई

भारताचा शेजारी, युएई, सुलभ व्हिसा प्रक्रिया आणि आयकरमुक्त उत्पन्नामुळे आकर्षक आहे. आयटी, आरोग्यसेवा, आतिथ्य आणि बांधकाम क्षेत्रात नोकरीच्या संधी विपुल आहेत.

ऑस्ट्रेलिया

उच्च जीवनमानासाठी प्रसिद्ध, ऑस्ट्रेलिया जनरल स्किल्ड मायग्रेशन (GSM) आणि तात्पुरत्या कौशल्य कमतरता व्हिसाद्वारे आयटी, अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण क्षेत्रात संधी देते.

FAQ

अमेरिकेतील H-1B व्हिसाच्या शुल्कवाढीमुळे भारतीय कामगारांसमोर कोणती आव्हाने आहेत?

अमेरिकेने H-1B व्हिसासाठी 1 लाख डॉलर्स (सुमारे 88 लाख रुपये) शुल्क लागू केले आहे. यामुळे परदेशी कामगारांना, विशेषतः भारतीयांना, अमेरिकेत नोकरी मिळवणे महाग आणि कठीण झाले आहे, ज्यामुळे अनेकांना पर्यायी देशांचा विचार करावा लागत आहे.

भारतीय कुशल कामगारांसाठी कोणते देश नोकरीच्या संधींसाठी उत्तम आहेत?

कॅनडा, जर्मनी, सिंगापूर, युएई आणि ऑस्ट्रेलिया हे देश भारतीय कुशल कामगारांसाठी उत्तम पर्याय आहेत. कॅनडामध्ये फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, जर्मनीत EU ब्लू कार्ड, सिंगापूरमध्ये रोजगार पास, युएईमध्ये आयकरमुक्त उत्पन्न आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये जनरल स्किल्ड मायग्रेशन प्रोग्रामद्वारे नोकरीच्या संधी उपलब्ध आहेत.

या देशांमधील व्हिसा प्रक्रिया आणि फायदे काय आहेत?

कॅनडामध्ये व्हिसा आणि कायमस्वरूपी निवासस्थान मिळवणे सोपे आहे. जर्मनीत जॉब सीकर व्हिसा आणि EU ब्लू कार्ड उपलब्ध आहे. सिंगापूरची व्हिसा प्रक्रिया सुलभ आणि पगार चांगला आहे. युएईमध्ये आयकर नाही आणि व्हिसा प्रक्रिया सोपी आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये उच्च जीवनमान आणि तात्पुरत्या कौशल्य कमतरता व्हिसा उपलब्ध आहे.

