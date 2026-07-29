अडल्ट फिल्म स्टार झाली खासदार... आता 'तसल्या' क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी उभारणार लढा

अमेरिका खंडातील कोलंबिया देश सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. यामागील मुख्य कारण आहे, अमरान्ता हँक नावाची महिला. ही महिला सिनेटर म्हणून निवडून आली असून तिने नुकतीच सिनेटर पदाची शपथ घेतली आहे. सिनेटर हा संसदेच्या वरच्या सभागृहाचा सदस्य असतो. म्हणजे भारतीय लोकशाहीच्या भाषेत सांगायचं झालं तर राज्यसभा खासदाराच्या तुलनेतील हे पद असतं. या पदावर अमरान्ता हँक निवडून आल्या असून त्याबद्दल एवढी चर्चा होण्याचं कारण म्हणजे त्या यापूर्वी पॉर्न इंटस्ट्रीमध्ये म्हणजेच अडल्ट फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये सक्रीय होत्या. अडल्ट फिल्मस्टार ते थेट सिनेटर हा अमरान्ता हँक यांचा प्रवास सध्या जगभर चर्चेत आहे. संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधून घेणाऱ्या अमरान्ता हँक यांच्याबद्दल थोडक्यात जाणून घेऊयात...
अमरान्ता हँक (Amaranta Hank) या कोलंबियामध्ये काही वर्षांपूर्वी अडल्ट फिल्म अभिनेत्री म्हणून काम करायच्या. नंतर त्या पत्रकारिता आणि लेखन क्षेत्राकडे वळल्या. त्यांचे खरे नाव डेल्सी अलेक्झँड्रा ओमान कुर्त्झ (Deyci Alejandra Omaña Ortiz) असं आहे. अमरान्ता हँक यांचा जन्म 4 सप्टेंबर 1992 साली कोलंबियात झाला. 2017 ते 2019 या दोन वर्षाच्या कालावधीमध्ये अमरान्ता हँक या अडल्ट फिल्मच्या उद्योगात सक्रीय होत्या. नंतर त्या लेखन, पत्रकारिता आणि राजकारणाकडे वळल्या.
मार्च 2026 च्या निवडणुकीत कोलंबियाच्या सिनेटसाठी अमरान्ता हँक निवडून आल्या. हिस्टोरीक पॅक्ट पार्टी या डाव्या विचारसरणीच्या पक्षाकडून अमरान्ता हँक यांना उमेदवारी मिळाली होती. नुकतीच त्यांनी सिनेटपदाची शपथ घेतली. सेक्स वर्कर्स तसेच अडल्ट एंटरटेनमेंट क्षेत्रातील कामगारांच्या श्रम आणि सामाजिक हक्कांसाठी आपण लढणार असल्याचं अमरान्ता हँक यांनी यापूर्वीच जाहीर केलं आहे. त्यांनी अडल्ट एंटरटेनमेंट क्षेत्रातील कामगारांचं मानसिक आरोग्य, लैंगिक अत्याचार याविरुद्ध लढण्याचा निर्धार केला आहे.
अमरान्ता हँक सिनेटर झाल्याने दोन गट पडल्याचं इंटरनेटवर दिसत आहे. एका गटाने या सिनेटर कशा झाल्या याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. तर समर्थकांनी अमरान्ता हँक यांचा अडल्ट सिनेस्टार ते सिनेटर हा प्रवास थक्क करणारा आणि नक्कीच कष्ट केलं तर काहीच असाध्य नाही हे दर्शवणारा असल्याचं म्हटलं आहे. अनेकांनी भुतकाळ विसरुन अमरान्ता हँक यांना नव्याने संधी देण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. याच कारणांमुळे सध्या अमरान्ता हँक चर्चेत आहेत.