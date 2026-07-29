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अडल्ट फिल्म स्टार झाली खासदार... आता 'तसल्या' क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी उभारणार लढा

ही महिला सिनेटर झाल्यानंतर तिच्या भुतकाळावरुन दोन गट पडल्याचं पाहायला मिळत आहे. ही महिला आहे तरी कोण आणि ती कोणत्या पक्षातून सिनेटर झालीये जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 29, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:54 PM IST
अडल्ट फिल्म स्टार झाली खासदार... आता 'तसल्या' क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी उभारणार लढा
Image Credit: तीने अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री सोडून लेखन सुरु केलं अन् आता ती राजकारणात आलीये (फोटो सोशल मीडिया आणि रॉयटर्सवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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अडल्ट फिल्म स्टार झाली खासदार... आता 'तसल्या' क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी उभारणार लढा
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