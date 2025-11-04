अमेझॉनने 14,000 कर्मचाऱ्यांना पाठवले दोन Text Message! नोकरीवरुन काढण्याची आजपर्यंतची अत्यंत धक्कादायक पद्धत

Amazon Layoff: ई-कॉमर्स क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी अमेझॉनने मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढून टाकले आहे. अमेझॉनने जगभरात हजारो कर्मचाऱ्यांचा कपात केली आहे. कंपनीने बाधित कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्यांबद्दल माहिती देण्याची पद्धत धक्कादायक आहे. अमेझॉनने सकाळीच कर्मचाऱ्यांच्या मोबाईल नंबरवर एकामागून एक असे दोन मेसेज पाठवले. जागे झाल्यावर आणि हे मेसेज वाचल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना कळले की त्यांना नोकऱ्या गेल्या आहेत. कंपनीने विविध टीममधील सुमारे 14,000 कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या काढून टाकल्याचे वृत्त आहे.
कपातीच्या कार्यक्रमादरम्यान अॅमेझॉनने कर्मचाऱ्यांसाठी असे पाऊल उचलले, जे चर्चेचा विषय बनले. अहवालानुसार, अॅमेझॉन कर्मचाऱ्यांना सकाळी त्यांच्या मोबाईल फोनवर एक मेसेज आला, जो वाचताच त्यांना धक्का बसला. खरं तर, या मेसेजने त्यांना त्यांच्या नोकऱ्या संपुष्टात आल्याची माहिती दिली. सकाळी उठण्यापूर्वी पाठवलेल्या या मेसेजमुळे त्यांना त्यांच्या नोकऱ्या गेल्याची माहिती मिळाली.
ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनीच्या टाळेबंदीच्या नवीनतम लाटेत विशेषतः किरकोळ व्यवस्थापन संघांना टार्गेट केले आहे. गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात करण्याचा ट्रेंड सुरूच आहे. कंपनीने म्हटले आहे की हे पाऊल कामकाज सुलभ करण्यासाठी आणि व्यवसायाला अधिक जलद नवोन्मेष करण्यास अनुमती देण्यासाठी सततच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
अॅमेझॉनने प्रभावित कर्मचाऱ्यांना काही मिनिटांच्या अंतराने दोन मेसेज पाठवले. पहिल्या मेसेजमध्ये कर्मचाऱ्यांना कामावर जाण्यापूर्वी त्यांचे वैयक्तिक किंवा अधिकृत ईमेल तपासण्याची सूचना देण्यात आली होती, तर दुसऱ्या मेसेजमध्ये मदत डेस्क नंबर देण्यात आला होता. या दुसऱ्या संदेशात असे म्हटले होते की जर त्यांना त्यांच्या भूमिकेबद्दल ईमेल मिळाला नसेल तर ते तो पाठवू शकतात. हे संदेश ईमेलनंतर लगेच पाठवण्यात आले होते जेणेकरून कर्मचाऱ्यांचे बॅज निष्क्रिय झाल्यामुळे ते कामावर येऊ नयेत याची खात्री करता येईल.
निर्माण झाला आहे. हे गुगल आणि टेस्ला सारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांसारखेच आहे, जिथे कर्मचाऱ्यांना कोणतीही चेतावणी किंवा पूर्वसूचना न देता रात्रीतून सिस्टममधून बाहेर काढले जाते. बिझनेस इनसाइडरने या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या लोकांचा हवाला देत वृत्त दिले आहे की अमेझॉनने पाठवलेले हे संदेश त्यांच्या अमेरिकन कार्यालयांमध्ये गोंधळ आणि संभाव्य विचित्र परिस्थिती टाळण्यासाठी डिझाइन केले होते.
अमेझॉनच्या एचआर प्रमुख बेथ गॅलेटी यांनी कर्मचाऱ्यांसोबत शेअर केलेल्या संदेशात म्हटले आहे की, टाळेबंदीमुळे प्रभावित झालेल्या कर्मचाऱ्यांना 90 दिवसांसाठी पूर्ण वेतन आणि फायदे मिळत राहतील, तसेच निवृत्ती पॅकेज आणि नोकरीच्या ठिकाणी मदत मिळेल. "आम्ही हे निर्णय स्वतःहून घेतलेले नाहीत, परंतु या संक्रमणादरम्यान आम्ही तुम्हाला पाठिंबा देण्यास वचनबद्ध आहोत," गॅलेटी यांनी त्यांच्या चिठ्ठीत म्हटले आहे. बेथ गॅलेटी यांनी वैयक्तिकरित्या कर्मचाऱ्यांना आश्वासन दिले की, कामावरून काढून टाकल्यामुळे प्रभावित झालेल्यांना मदत करण्यासाठी अॅमेझॉनची एचआर मॅनेजमेंट टीम २४ तास उपलब्ध आहे. त्यांनी कामावरून काढून टाकण्यामागील कारणे देखील स्पष्ट केली आहेत.
FAQ
1 अमेझॉनने किती कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे?
अमेझॉनने जगभरात हजारो कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. विविध टीममधील सुमारे १४,००० कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या काढून टाकण्यात आल्या आहेत.
2 अमेझॉनने कर्मचाऱ्यांना कपातीची माहिती कशी दिली?
अमेझॉनने कर्मचाऱ्यांच्या मोबाईल नंबरवर सकाळी एकामागून एक असे दोन मेसेज पाठवले. पहिल्या मेसेजमध्ये कामावर जाण्यापूर्वी वैयक्तिक किंवा अधिकृत ईमेल तपासण्याची सूचना देण्यात आली होती. दुसऱ्या मेसेजमध्ये मदत डेस्क नंबर देण्यात आला आणि जर ईमेल मिळाला नसेल तर ते पाठवू शकतात असे सांगण्यात आले. हे मेसेज ईमेलनंतर लगेच पाठवण्यात आले जेणेकरून कर्मचाऱ्यांचे बॅज निष्क्रिय झाल्यामुळे ते कामावर येऊ नयेत.
3 या कपातीचा मुख्य लक्ष्य कोणत्या टीमवर होता?
ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनीच्या टाळेबंदीच्या नवीनतम लाटेत विशेषतः किरकोळ व्यवस्थापन संघांना (रिटेल मॅनेजमेंट टीम) टार्गेट करण्यात आले आहे.