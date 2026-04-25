  • अमेरिकेची सर्वात मोठी घोषणा! इराणला नाही तर चीनला दणका, 40 जहाज वाहतूक कंपन्यांबद्दल निर्णय

Donald Trump : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे मे महिन्यात चीन दौऱ्यावर जाणार आहे. त्यापूर्वी एक मोठी घोषणा केली आहे. चीनमधील एका प्रमुख तेल शुद्धीकरण कंपनीवर आणि 40 जहाज वाहतूक कंपन्यांवर अमेरिकेने कारवाई केली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 25, 2026, 09:05 AM IST
Donald Trump : अमेरिका आणि इराण यांच्यामधील संघर्ष संपण्याच नाव घेत नाही. कधी अमेरिका किंवा इराण एकमेंकावर वार करत आहेत. अशातच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा मोठी घोषणा केली आहे. यंदा इराणला वेढीस गाठवण्यासाठी चीनवर कारवाई केली आहे. ट्रम्प यांनी चीनमधील एका प्रमुख तेल शुद्धीकरण कंपनीवर आणि 40 जहाज वाहतूक कंपन्यांवर कारवाई केली आहे. या घोषणेनंतर हा अमेरिकेचा मास्टरस्ट्रोक मानला जातो. डोनाल्ड ट्रम्प हे मे महिन्यात चीन दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी ही मोठी कारवाई करण्यात आली. असोसिएटेड प्रेसच्या वृत्तानुसार ही घोषणा शुक्रवारी करण्यात आली. 

अमेरिकनने यापूर्वी इराणसोबत व्यवसाय करणाऱ्यावर कारवाईची धमकी दिली होती. अमेरिकेसोबत संपूर्ण जगाला माहिती आहे. इराणच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत हा तेल निर्यात आहे. शुक्रवारी लादलेल्या निर्बंधांमध्ये डालियान या बंदर शहरातील हेंगली पेट्रोकेमिकलच्या रिफायनरीलाही लक्ष्य करण्यात आलंय. या रिफायनरीमध्ये दररोज अंदाजे 400,000 बॅरल कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे ती चीनच्या सर्वात मोठ्या स्वतंत्र रिफायनरींपैकी एक आहे. 

 

ट्रेझरी डिपार्टमेंटच्या म्हणण्यानुसार, हेंगलीला 2023 पासून इराणकडून कच्च्या तेल मिळत आहे.  ज्यामुळे इराणी लष्कराला लाखो डॉलर्सचा महसूल प्राप्त होतो. 'युनायटेड अगेन्स्ट न्यूक्लिअर इराण' या समर्थक गटाने फेब्रुवारी 2025 मध्ये स्पष्ट म्हटलं होतं की, हेंगली ही इराणी तेलाच्या डझनभर चिनी खरेदीदारांपैकी एक आहे हे अख्खा जगाला माहिती आहे. तरदुसरीकडे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसांट यांनी शुक्रवारी सांगितलं की, इराण जगभरातील बाजारपेठांमध्ये आपले तेल पोहोचवण्यासाठी ज्या मालवाहतूकदार, मध्यस्थ आणि खरेदीदार मदत करत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई सुरू राहणार आहे, असा इशारा देण्यात आला. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

