अमेरिकेने भारतावर तब्बल 123 टक्के टॅक्स लावला; भारतातील सर्वात मोठ्या उद्योगाला जबरदस्त झटका

अमेरिकेने भरातला पुन्हा एकदा झटका दिला आहे. अमेरिकेने भारतावर तब्बल 123 टक्के टॅक्स लावला आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या उद्योगाला जबरदस्त झटका बसणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 26, 2026, 04:19 PM IST
US Anti Dumping Duty : अमेरिकेने पुन्हा एकदा भारताला मोठा धक्का दिला आहे. अमेरिकेने भारतावर तब्बल प्रारंभिक 123.04 टक्के अँटी-डंपिंग शुल्क लादले आहे. भारताकडून आयात होणाऱ्या सोलर सेल आणि मॉड्यूलवरहे प्रारंभिक अँटी-डंपिंग शुल्क लादले जाणार आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे सोलर उद्योग अडचणीत आला आहे. 

123.04 टक्के अँटी-डंपिंग शुल्क  लादल्याने प्रमुख निर्यात बाजारपेठेतील मालाच्या पाठवणीवर आणखी निर्बंध येऊ शकतात. तात्काळ याचा परिणाम कमीत कमी होण्याची शक्यता आहे, कारण कंपन्यांनी विविध ठिकाणी आपल्या कामकाजाचा विस्तार केला आहे. भारत आणि अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करारावर वाटाघाटी करत असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने याबाबतची माहिती प्रसिद्ध केली.  त्यांच्या तपासात "गंभीर परिस्थिती" आढळून आली आहे. या तपासात मुंद्रा सोलर एनर्जी, मुंद्रा सोलर पीव्ही, कोवा आणि प्रीमियर एनर्जी यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश होता.  लिक्विडेशनवरील स्थगिती त्या आदेशाच्या प्रकाशनापूर्वी 90 दिवसांपर्यंत केलेल्या शिपमेंटला देखील लागू होईल. अशा प्रचंड शुल्कभारामुळे भारतीय मॉड्यूल्ससाठी अमेरिकेच्या बाजारपेठेचे दरवाजे जवळजवळ बंद झाले आहेत. 

भारताच्या सौर उद्योगाला याचा फटका बसणार आहे. सौर उद्योग क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांनी  या निर्णयावर टीका केली आहे. नॅशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडियाचे (NSEFI) सीईओ, सुब्रह्मण्यम पुलिपाका यांनी या टॅक्स वाढीविरोधात संताप व्यक्त केला आहे.  "हे निष्कर्ष मुळातच सदोष आणि कोणत्याही तर्कसंगत आधाराशिवाय असल्याचे दिसून येते."
या नवीन शुल्काच्या समावेशामुळे सौर उद्योग आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या संकटात सापडणपा आहे. आधीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या 125 टक्के पेक्षा जास्त प्रतिपूरक शुल्कात भर पडली आहे. यामुळे भारतीय सौर निर्यातीवरील एकूण शुल्काचा बोजा 200 टक्के पेक्षा जास्त झाला आहे. यामुळे अमेरिकेला माल पाठवणे तोट्याचे ठरते, असे उद्योग अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

