अमेरिका-इस्रायलच्या निशाण्यावर इराण; युद्धाच्या 12 तासांआधीच चीननं असं काय पाहिलं? संपूर्ण जगाला पडला प्रश्न

America Iran Israel War : अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष (Donald Trump) डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसंदर्भात वक्तव्य केल्यानंतर काहीच तासांनी इराणची राजधानी तेहरानवर तूफान मिसाईल हल्ले सुरू झाले. अमेरिका आणि इस्रायलनं मिळून इराणमध्ये केंद्रीत हल्ले केले. इतकंच नव्हे तर, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या कार्यालयाजवळही बॉम्ब स्फोट घडवण्यात आला. दरम्यान हल्ला झाला त्या वेळी खामेनी कार्यालयात होते की नाही याची अधिकृत माहिती समोर येऊ शकलेली नाही. अमेरिकेसोबतच्या तणावात भर पडत असल्यापासून खामेनी दिसेनासे झाले. ज्यानंतर ओढावलेल्या या युद्धामुळं इराण आणि इस्रायमध्ये आणीबाणी घोषित करण्यात आली असून, जागोजागी युद्धाचे सायरन वाजण्यास सुरुवात झाली आहे.
अमेरिकेची लढाऊ विमानं, युद्धनौका आणि लष्कर अशा सर्व माध्यमांतून इराणवर निशाणा साधण्यात येत असतानाच या हल्ल्याची पूर्वसुचना साधारण महिन्याभरापासूनच चर्चेचा विषय ठरत असल्याचं म्हटलं जात आहे. चीनसह 15 देशांनी प्रत्यक्ष युद्ध सुरू होण्याच्या 15 तासांपूर्वीच तेहरान सोडण्याच्या सूचना जारी केल्या होत्या. किंबहुना या हल्ल्याच्या 12 तासांपूर्वीच काहीतरी भीषण होणार असल्याची कल्पना किंबहुना इराणवरील या हल्ल्याची कल्पना चीनला होती.
सिक्युरिटी रिस्क अर्थात सुरक्षिततेचा धोका ओळखत भारत, कॅनडा, जर्मनी, स्वीडन, ब्राझील, सिंगापूर, सर्बिया अशा देशांनी त्यांच्या नागरिकांना तातडीनं इराण सोडण्याच्या सूचना केल्या होत्या. इतकंच नव्हे तर, चीनला उपग्रहांच्या माध्यमातून मिळालेल्या छायाचित्रांमुळं अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर हल्ला करण्यासाठी नेमकी कशी आणि किती तयारी केली होती याची कुणकूण फार आधीच लागली होती.
ISRAEL LAUNCH ‘PRE-EMPTIVE STRIKE’ ON TEHRAN — RT EXCLUSIVE FOOTAGE pic.twitter.com/UOmD66Mk1Q
— RT (@RT_com) February 28, 2026
अधिकृत माहितीनुसार काही उपग्रह छायाचित्रांमध्ये इस्रायलच्या ओवडा हवाई तळावर अमेरिकेचं सर्वाधिक ताकदीचं एफ-22 हे लढाऊ विमान पोहोचल्याचं दिसलं. तर, दक्षिण इस्रायलच्या या हवाई तळावर एकूण 11 एफ-22 पोहोचण्याचं वृत्तही यादरम्यान समोर आलं. मुळात एफ-22 हे साधंसुधं लढाऊ विमान नसून, त्याची उपस्थिती म्हणजे एका मोठ्या युद्धाचे संकेत असल्याची बाब चीननं हेरली आणि नागरिकांना सक्तीच्या सूचना जारी केल्या, ज्यानंतर काही तासांतच इराणमध्ये हे भीषण हल्ले झाले.