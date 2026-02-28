English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • विश्व
  • अमेरिका-इस्रायलच्या निशाण्यावर इराण; युद्धाच्या 12 तासांआधीच चीननं असं काय पाहिलं? संपूर्ण जगाला पडला प्रश्न

अमेरिका-इस्रायलच्या निशाण्यावर इराण; युद्धाच्या 12 तासांआधीच चीननं असं काय पाहिलं? संपूर्ण जगाला पडला प्रश्न

America Iran Israel War : अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर हल्ला केल्यानंतर युद्ध पेटलं आणि याचमध्ये एकच धुमाकूळ माजला. 28 फेब्रुवारीला इराणच्या 30 शहरांवर भीषण क्षेपणास्त्र हल्ले करण्यात आले आणि यातच चीनसंदर्भातील एका वृत्तानं सर्वांचं लक्ष वेधलं.   

सायली पाटील | Updated: Feb 28, 2026, 01:45 PM IST
अमेरिका-इस्रायलच्या निशाण्यावर इराण; युद्धाच्या 12 तासांआधीच चीननं असं काय पाहिलं? संपूर्ण जगाला पडला प्रश्न
America Iran Israel War what china saw in satellite images america big fighter israel people to leave country advisory issued

America Iran Israel War : अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष (Donald Trump) डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसंदर्भात वक्तव्य केल्यानंतर काहीच तासांनी इराणची राजधानी तेहरानवर तूफान मिसाईल हल्ले सुरू झाले. अमेरिका आणि इस्रायलनं मिळून इराणमध्ये केंद्रीत हल्ले केले. इतकंच नव्हे तर, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या कार्यालयाजवळही बॉम्ब स्फोट घडवण्यात आला. दरम्यान हल्ला झाला त्या वेळी खामेनी कार्यालयात होते की नाही याची अधिकृत माहिती समोर येऊ शकलेली नाही. अमेरिकेसोबतच्या तणावात भर पडत असल्यापासून खामेनी दिसेनासे झाले. ज्यानंतर ओढावलेल्या या युद्धामुळं इराण आणि इस्रायमध्ये आणीबाणी घोषित करण्यात आली असून, जागोजागी युद्धाचे सायरन वाजण्यास सुरुवात झाली आहे. 

अमेरिकेची लढाऊ विमानं, युद्धनौका आणि लष्कर अशा सर्व माध्यमांतून इराणवर निशाणा साधण्यात येत असतानाच या हल्ल्याची पूर्वसुचना साधारण महिन्याभरापासूनच चर्चेचा विषय ठरत असल्याचं म्हटलं जात आहे. चीनसह 15 देशांनी प्रत्यक्ष युद्ध सुरू होण्याच्या 15 तासांपूर्वीच तेहरान सोडण्याच्या सूचना जारी केल्या होत्या. किंबहुना या हल्ल्याच्या 12 तासांपूर्वीच काहीतरी भीषण होणार असल्याची कल्पना किंबहुना इराणवरील या हल्ल्याची कल्पना चीनला होती. 

सुरक्षिततेचा धोका ओळखत...

सिक्युरिटी रिस्क अर्थात सुरक्षिततेचा धोका ओळखत भारत, कॅनडा, जर्मनी, स्वीडन, ब्राझील, सिंगापूर, सर्बिया अशा देशांनी त्यांच्या नागरिकांना तातडीनं इराण सोडण्याच्या सूचना केल्या होत्या. इतकंच नव्हे तर, चीनला उपग्रहांच्या माध्यमातून मिळालेल्या छायाचित्रांमुळं अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर हल्ला करण्यासाठी नेमकी कशी आणि किती तयारी केली होती याची कुणकूण फार आधीच लागली होती. 

हेसुद्धा वाचा : युद्धाचे सायरन वाजले! अमेरिका- इस्रायलचे इराणवर मिसाईल हल्ले

एफ-22 नं उडवली चीनची झोप 

अधिकृत माहितीनुसार काही उपग्रह छायाचित्रांमध्ये इस्रायलच्या ओवडा हवाई तळावर अमेरिकेचं सर्वाधिक ताकदीचं एफ-22 हे लढाऊ विमान पोहोचल्याचं दिसलं. तर, दक्षिण इस्रायलच्या या हवाई तळावर एकूण 11 एफ-22 पोहोचण्याचं वृत्तही यादरम्यान समोर आलं. मुळात एफ-22 हे साधंसुधं लढाऊ विमान नसून, त्याची उपस्थिती म्हणजे एका मोठ्या युद्धाचे संकेत असल्याची बाब चीननं हेरली आणि नागरिकांना सक्तीच्या सूचना जारी केल्या, ज्यानंतर काही तासांतच इराणमध्ये हे भीषण हल्ले झाले. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अमेरिकेनं टप्प्याटप्प्यांमध्ये दिले होते युद्धाचे संकेत 

  • जानेवारीपासून आतापर्यंत मध्यपूर्वेत 270 हून अधिक सी 17 आणि सी 5 ट्रान्सपोर्ट विमानं आली आणि अमेरिकेची तयारी यातूनच दिसून आली. 
  • नुकतंच गुरुवार 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी नेवातिम एअरबेसवर चार सी 17 ग्लोबमास्टर उतरले आणि शुक्रवारी त्यांनी हल्ला केला. हा तोच हवाई तळ आहे जिथं इस्रायलचं एफ 351 स्लील्थ तुकडी सक्रिय आहे. 
  • फक्त अमेरिकाच नव्हे तर इस्रायलही तयारीला लागलं असून या देशात 14 रिफ्यूलिंग टँकर पोहोचले होते. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडनुसार पाकिस्तानचा भाग असणाऱ्या इजिप्तमधील क्षेत्रात अमेरिकी लष्कराची 300 हून अधिक लढाऊ विमानं सज्ज ठेवण्यात आली, ज्यामुळं या सर्व कृती संरक्षणासाठी नसून त्या एका मोठ्या हल्ल्यासाठी होत्या हेच आता स्पष्ट होत आहे. 

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

