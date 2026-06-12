/104 दिवसांचा संघर्ष एका अटीमुळं संपुष्टात; अमेरिका- इराण युद्धाला पूर्णविराम, अख्खा भारत गाढ झोपेत असताना ट्रम्प यांनी काय निर्णय घेतला?

USA Iran War News : तब्बल 104 दिवस सुरू असणारा अमेरिका - इराण संघर्ष आता निर्णायक वळणावर पोहोचलं, जिथं अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत सुरु असणाऱ्या दीर्घकालीन संघर्षावर भाष्य करत हे युद्ध संपल्याचं आणि त्यासाठीचा करार अंतिम टप्प्यात असल्याचं स्पष्च केलं. काही दिवसांमध्ये या कराराला अंतिम स्वरुप प्राप्त होईल असं म्हणत चालू आठवड्यामध्येच दोन्ही देशांकडून या करारावर स्वाक्षरी होईल असंही ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं. ज्या क्षणी करारावर दोन्ही देशांकडून स्वाक्षरी होईल त्या क्षणी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जहाजांची ये-जासुद्धा अधिकृतरित्या सुरू होईल असं स्पष्ट करण्यात आलं.
व्हाईटहाऊसमध्ये माध्यमांना संबोधित करताना एका अधिकृत घोषणेध्ये ट्रम्प यांनी काही महत्त्वाची विधानं केली. यादरम्यान त्यांनी सामंजस्य करारादरम्यानचे काही दस्तऐवज सादर करत हे काम अतिप्रचंड वेगानं पूर्ण होणं अपेक्षित असल्याचं म्हटलं. इराणसुद्धा या करारासाठी तयार असून, इतरांना त्याची जितकी उत्सुकता आहे, तितकीच उत्सुकता आणि गरज इराणलाही आहे असं त्यांनी स्पष्ट करत हा तणाव एका अंतिम वळणावर आल्याचं स्पष्ट केलं.
— President Trump on Iran:— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 12, 2026
We ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was 95% of it, and they've done it in the most powerful way you can do it. pic.twitter.com/5adsFp9Nvg
@TrumpTruthOnX या अकाऊंटवरून जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 'आम्ही आज इराणसोबतचं युद्ध थांबवतोय आणि त्यांनी कधीही अण्वस्त्रांच्या वापरास नकार दिला, ज्यासाठी आम्ही आग्रही होतो. हाच मुख्य हेतू होता', असं ट्रम्प म्हणाले.
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांच्या संबोधनामध्ये जागतिक व्यापारात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या होर्मुझसंदर्भातही भाष्य केलं, शिवाय इराणवरील हल्लेसुद्घा थांबवले. इथं अमेरिकेकडून युद्धाला पूर्णविराम देण्यासाठी हातपाय मारले जात असताना आणि युद्ध संपुष्टात आल्याचं म्हटलं जात असतानाच इराणमधील फार्स वृत्तसंस्थेनुसार अद्यापही इराणच्या अधिकाऱ्यांनी या नव्या सामंजस्य करारावर कोणतीही औपचारिक प्रतिक्रिया दिली नसल्याचं म्हटलं.
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी इराणसोबतच्या सामंजस्य करारावर भाष्य केलं असून, पंतप्रधान कार्यालयानुसार त्यांनी ट्रम्प यांच्याशी फोनद्वारे संपर्क साधत या करारावर चर्चा केली. इराणमधील क्षेपणास्त्र उत्पादनांवर निर्बंध लागू करणं, अण्वस्त्र सामग्री हटवणं या आणि अशा अनेक गोष्टींचा या करारात समावेश असल्याचंही इस्रायलकडून सांगण्यात आलं.