Marathi News
100 तासात अमेरिका-इस्रायलचे इराणवर 2 हजार बॉम्ब, अमेरिका-इस्रायलकडून इराणवर हल्ले सुरूच

अमेरिकेकडून सुरू असलेल्या हल्ल्याला इराण देखील प्रत्युत्तर देतोय. मात्र मागच्या 100 तासात अमेरिका आणि इस्त्रायलनं इराणवर 2 हजार बॉम्ब डागले आहेत.

पूजा पवार | Updated: Mar 4, 2026, 11:09 PM IST
 America Israel attacks on Iran : USA अमेरिका आणि इस्त्रायलनं इराणवर हल्ले सुरूच ठेवले आहेत, अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराणमधल्या युद्धाचा आज पाचवा दिवस आहे. अमेरिकेकडून सुरू असलेल्या हल्ल्याला इराण देखील प्रत्युत्तर देतोय. मात्र मागच्या 100 तासात अमेरिका आणि इस्त्रायलनं इराणवर 2 हजार बॉम्ब डागले आहेत.

मागील पाच दिवसांपासून अमेरिका आणि इस्त्रायलकडून सातत्यानं इराणवर हल्ले सुरू आहेत. अमेरिका आणि इस्त्रायल त्यांच्याकडे असलेल्या शक्तिशाली बॉम्बच्या माध्यमातून इराणवर हल्ले करत आहे. अमेरिकेनं ऑपरेशन एपिक फ्युरी तर इस्त्रायलनं ऑपरेशन रोअरिंग लायनच्या माध्यमातून इराणच्या अनेक भागांना बेचिराख करून टाकलंय.. इराणकडून सुरू असलेला अणू कार्यक्रम आणि त्यांच्याकडे असलेला मिसाईल्स साठा आणि नेव्हीला टार्गेट केल्याचं अमेरिकेनं म्हटलं आहे, त्यामुळे जोपर्यंत इराण पूर्णताह गुडघ्यावर येत नाही तोपर्यंत अमेरिकेकडून अशाच प्रकारे हल्ले सुरू राहणार आहेत.

इस्त्रायल आणि अमेरिकेनं इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचाही खात्मा करून टाकलाय. त्यामुळे इराण पूर्णताह हतबल झाला आहे, खामेनींना मारल्यानंतरही अमेरिका आणि इस्त्रायलनं इराणवर हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. अमेरिकेनं या युद्धात 50 हजारपेक्षा जास्त सैनिक, 200 फायटर जेट्स 2 विमानवाहू नौकांचा समावेश आहे. 

B-1, B-2, B-52 सारख्या शक्तिशाली बॉम्बचाही अमेरिकेच्या ताफ्यात समावेश आहे. B-2 बॉम्बर लपून अचूक निशाणा साधतो, तर B-52 बॉम्बर मोठ्या भागात जास्त नुकसान पोहोचवतो. अमेरिकेनं आतापर्यत इराणच्या 200 वेगवेगळ्या भागात हल्ले केले आहेत. या युद्धात अमेरिकेनं काही काही नव्या शस्त्रांचा देखील वापर केलाय.

अमेरिकेनं केलेल्या हल्ल्यानंतर इराण देखील अमेरिका आणि इस्त्रायलवर 500 मिसाईल्स आणि 2 हजार ड्रोनच्या माध्यमातून हल्ला केलाय. यावेळी इराणनं जाणीवपूर्वक नागरीवस्तीवर हल्ले केल्याचा आरोप अमेरिकेनं केलाय त्यामुळे अमेरिका-इस्त्रायल विरूद्ध इराण युद्ध आणखीन पेटण्याची शक्यता आहे.

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

