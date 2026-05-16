/भयंकर! खोल समुद्रात एलियन? दिसताक्षणी प्रचंड वेगानं तबकड्या दिसेनाशा होतात, दिशा बदलतात, 9000 हून जास्त...

World News : एलियन आहेत की नाहीत यावर अनेक मतमतांतरं आहेत. मात्र, संशोधक काही पुरावे नाकारतसुद्धा नाहीत. किंबहुना काही पुरावे हे या दाव्यांना आधार देतात. त्यातच आता आणखी एका निरीक्षणानं खळबळ माजवली आहे.
America UFO sightings in sea : एलियन, अंतराळवासी, उडती तबकडी, त्यातून येणारा उजेड... चित्रपटांमध्ये किंवा विविध निरीक्षणपर अहवालांतून आजवर अनेकदा या अतिशय कुतूहलपूर्ण विषयावर भाष्य करण्यात आलं आहे. याच कुतूहलात आता अशा काही घटनांनी भर घातली आहे, ज्यामध्ये म्हणे आकाशात नव्हे, तर चक्क खोल समुद्रात युएसओ दिसल्यामुळं जगभरात एकच खळबल माजली आहे. अमेरिकेतील या घटनेमुळं पुन्हा एकदा एलियन, तबकडी हे विषय चर्चांच्या केंद्रस्थानी येताना दिसत आहेत. UFO रिपोर्टींग अॅप एनिग्मानं ऑगस्ट 2025 ते आतापर्यंत टीपलेल्या माहितीचा खुलासा केला.
एनिग्मानं टीपलेल्या माहितीनुसार 2025 ते आता, 2026 पर्यंत अमेरिकेच्या किनारपट्टीनजीक 9000 हून अधिक रहस्यमयी वस्तू आढळल्या. या वस्तू पाण्यात प्रचंड वेगानं पोहत असून, एका क्षणात दिशाही बदलतात. पाण्यातून बाहेर, हवेतही संचार करतात. यामध्ये कुठंही मानवाचं योगदान असणाऱ्या तंत्रज्ञानाची झलक पाहायसा मिळत नाही असं निरीक्षणकर्ते सांगतात. UFO हा शब्द तुम्ही अनेकदा ऐकला असेल. Unidentified Flying Objects अर्थात युएफओ म्हणजे आकाशात उडत्या गोष्टी. मात्र, अमेरिकेत दिसलेल्या गोष्टी USO असून, त्या Unidentified Submersible Objects म्हणजेच पाण्यात सहज संचार करू शकतात आणि त्यांना लगेच ओळखता येत नाही.
पाण्यात दिसणाऱ्या युएसओसम वस्तू सेन्सरच्या माध्यमातून हेरता येतात. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार त्या अतिशय वेगानं पुढे जातात आणि त्यांची दिशा लगेचच बदलते. पाण्यातून त्या कोणत्याच अडथळ्याशिवाय बाहेर पडतात. या ट्रान्समिडीयम क्षमता असणाऱ्या वस्तू आहेत. म्हणजेच त्या चालण्यासाठी पाणी आणि हवेचा वापर करतात.
2022 पासूनच एनिग्मा हे अॅप युएफओ सायटिंगसाठीचा डेटाबेस तयार करत आहे. या अॅपमध्ये आतापर्यंत 30000 युएफओ दिसल्याची नोंद करण्यात आली आहे. मात्र, 2025 च्या ऑगस्टनंतर या अॅपचं लक्ष समुद्रात खोलवर देलं आणि तिथूनच काही मोठे पुरावे हाती लागले. अमेरिकेच्या समुद्रकिनाऱ्यावर 16 किमीच्या परिघामध्ये 9000 हून अधिक युएसओंची नोंद या अॅपनं केली. यामध्ये 500 वस्तू तर किनाऱ्यापासून 8 किमीच्या अंतरावर होत्या. तर, कॅलिफोर्नियामध्ये याबाबतची अधिक प्रकरणं आढळली, फ्लोरिडामध्ये 306 युएसओ दिसले. देशाच्या किनारपट्टी भागात युएसओंचा खच दिसून आला.
प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार पाण्यामध्ये काहीतरी चमकणाऱ्या गोष्टी दिसल्याय काही वस्तू तर पाण्याबाहेरही आल्या, हवेत उडाल्या आणि पुन्हा पाण्यात गेल्या. या वस्तू इतक्या वेगात होत्या, ती सामान्य मानव किंवा कोणतं वेगवान जहाजसुद्धा त्यांचा पाठलाग करू शकत नव्हतं. Catastrophic Disclosure या पुस्तकाचे लेखर केंट हेकेनलाईवली यांच्या सांगण्यानुसार अमेरिकी नौदलाचे सेन्सर सहसा पाण्यातील असामान्य वेग असणाऱ्या वस्तू सहज हेरतात. मात्र, हे संशोधन अनाकलनीय आहे, किंवा सेन्सरला पाण्यात काही दिसत नाहीये.
दरम्यान या घटना पाहता रिटायर्ड रियर एडमिरल टिम गॅलॉडेट यांनी सदर वस्तू अमेरिकेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं धोकादायक असू शकतात असं म्हटलं आहे. 2019 च्या एका व्हिडीओचा उल्लेख करत त्यांनी एक अज्ञात वस्तू USS Omaha जहाजाजवळून गेली आणि तशीच पॅसिफिक महासागरात सामावून गेली. पायलट, आणि लष्करी उपकरणांनी अशा वस्तू हेरल्या ज्यामध्ये मानवी योगदान असणारं तंत्रज्ञान वापरण्यात आलं आहे. मात्र त्यांनी सरकार आपल्याला याबाबत संपूर्ण माहिती देत नसल्याचे आरोप लावले.
रडारनं हेरलेल्या या वस्तू एलियनच्या तबकड्या आहेत की नाही याची स्पष्टोक्ती अद्यापही होऊ शकलेली नाही. काही जाणकारांच्या मते हे आधुनिक तंत्रज्ञान असणारे ड्रोन, लष्करी तंत्रज्ञाना आणि गुप्त मोहिमांसाठी वापरली जाणारी उपकरणं किंवा नैसर्गिक घटना असू शकतात. मात्र, इतक्या मोठ्या संख्येनं अशा वस्तू सातत्यानं दिसणं मात्र संशोधकांच्या मनात अनेक प्रश्न उपस्थित करून जात आहे. त्यामुळं महासागरांच्या दुर्लक्षित भागात नेमकं काय सुरुय याचाच मागोवा घेण्यासाठी आता पुढील निरीक्षणं सुरु आहेत.