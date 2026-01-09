'...अन्यथा कायमस्वरुपी बंदी'; भारतीयांना कधीच नाही पाहता येणार अमेरिकेत जायचं स्वप्न? Trump सरकारचं फर्मान

US Visa Policy: (Donald Trump) डोनाल्ड ट्रम्प हे पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी आल्यापासून त्यांनी (America First) 'अमेरिका फर्स्ट' या धोरणाला अर्थात अमेरिकेत प्राधान्यस्थानी अमेरिकी नागरिकच असेल या हेतूला केंद्रस्थानी ठेवत इतर देशांसाठी मात्र कठोर नियम लादले. नोकरदार वर्ग, व्यावसायिक, विद्यार्थी, डॉक्टर या आणि अशा असंख्य मंडळींच्या दैनंदिन जीवनावर या ट्रम्पनिती परिणाम करताना दिसल्या. ज्यापैकी बहुतांशी परिणाम हा नकारात्मकच असल्याचं स्पष्ट झालं.
आता पुन्हा एकदा अमेरिकी प्रशासनानं अशीच काहीशी भूमिका घेतल्यानं नागरिकांमध्ये, भारतीय नागरिकांमध्ये चिंतेचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. भारतात असणाऱ्या अमेरिकी दूतावासानं या देशात जाण्यास इच्छुक असणाऱ्या नागरिकांसाठी एक नवा फर्मान काढला आहे. B1/B2 व्हिजीटर व्हिसावर प्रवास करणाऱ्यांसाठी हे नियम लागू असतील ज्यामध्ये नेमकी कोणत्या गोष्टींना परवानगी आहे आणि कोणत्या गोष्टींना परवानगी नाकारण्यात आली आहे हे अमेरिकेनं स्पष्ट केलं आहे.
अमेरिकी दूतावासानं X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. ज्यामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार व्हिसासाठीच्या मुलाखतीदरम्यान जर अर्जदार कोणत्याही प्रकारे नियमांचं पालन करत नाही असा पुसटसा संशय जरी अधिकाऱ्यांना आला, तर त्यांचा व्हिसा त्या क्षणी रद्द केला जाऊ शकतो. इतकंच नव्हे, तर व्हिसा मिळण्यानंतर त्याचा योग्य रितीनं वापर करणं ही व्हीसाधारकांची जबाबदारी असल्याचं अमेरिकी दूतावासानं स्पष्ट केलं.
अमेरिकी दूतावासाच्यचा माहितीनुसार जर एखाद्या व्यक्तीनं B1/B2 व्हिसाचा गैरवापर केल्याचं आढळलं, निर्धारित कालावधीहून अधिक काळ ती व्यक्ती अमेरिकेत वास्तव्यास राहिली तर भविष्यात त्या व्यक्तीसाठी अमेरिकेकडून आजीवन प्रवेशबंदी लागू करण्यात येईल. ज्यासाठी अमेरिकेत येण्यापूर्वी travel.state.gov/visas या संकेतस्थळावरून सविस्तर माहिती वाचूनच पुढील प्रक्रिया करण्याचं आवाहन दूतावासानं दिलं आहे.
वरील फर्मानापूर्वी अमेरिकेकडून भारतातून या देशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीसुद्धा विशेष सूचना जारी करण्यात आल्या. सरसकट आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी हे धोरण लागू करण्यात आलं. ज्यामध्ये अमेरिकी नियमभंग, कायदेभंग किंवा इतर कोणत्याही गुन्हेगारीकृत्यात अटक झाल्यास त्या विद्यार्थ्याचा व्हिसा रद्द केला जाऊ शकतो असं सांगण्यात आलं. इतकंच नव्हे तर अशा विद्यार्थ्यांना देशाबाहेरही काढलं जाऊ शकतं असा इशारा देत अमेरिकी व्हिसा कोणताही अधिकार नसून विशेषाधिकार आहे असं अधोरेखित करण्यात आलं.
Not sure what your B1/B2 visa allows? You are not alone. Every U.S. visa has specific rules and following them is your responsibility. Join Nick and Neha this month in an animated video series as they explain the essential B1/B2 visa rules, so you can use your visa correctly and… pic.twitter.com/wU8A6YhlLY
— U.S. Embassy India (@USAndIndia) January 8, 2026
फक्त B1/B2 नव्हे तर, H-1B आणि H-4 वर्क व्हिसाधारकांनाही अमेरिकेनं सावध करत नियमांचं उल्लंघन केल्यास मोठी दंडपात्र रक्कम, कायदेशीर कारवाई आणि कारावासाची शिक्षा होऊ शकते असा इशारा दिला. ज्यामुळं अमेरिकेत कोणत्याही कारणासाठी जाणं प्रचंड कठीण असून, एका लहानशा चुकीमुळंही या देशाची दारं कायमची बंद होऊ शकतात हेच आता स्पष्ट होत आहे.