English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

देशात पाऊल ठेवाल तर...! अमेरिकेचं नवं प्रवास धोरण, ट्रम्प प्रशासनाकडून 'या' देशांच्या नागरिकांना कायमस्वरुपी बंदी

America Travel Policy : नव्या वर्षाच्या सुरुवातीच्या आधीच अमेरिकी प्रशासनानं अनेक देशांना दिला दणका. ट्रम्प यांच्या देशाची दारं कोणत्या देशांसाठी कायमस्वरुपी बंद? पाहा जागतिक स्तरावरील मोठी अपडेट....   

सायली पाटील | Updated: Dec 18, 2025, 09:49 AM IST
देशात पाऊल ठेवाल तर...! अमेरिकेचं नवं प्रवास धोरण, ट्रम्प प्रशासनाकडून 'या' देशांच्या नागरिकांना कायमस्वरुपी बंदी
america usa president donald Trump expands travel ban and restrictions to include an additional 20 countries read detailed list

America Travel Policy : नोकरी, शिक्षण, पर्यटन, या आणि अशा अनेक कारणांनी अमेरिकेत परदेशी नागरिकांची वर्षभर ये-जा सुरू असते. मात्र, मागील काही वर्षांमध्ये देशानं परदेशी नागरिकांच्या देशात येण्यासंबंधीच्या धोरणात अमेरिकेनं काही नियम आणखी कठोर केल्यामुळं अनेकांचीच पंचाईत झाली. एकिकडे विद्यमान ट्रम्प सरकारनं व्हिसा धोरणात बदल करत नियम आणखी कठोर केले असतानात आता या आर्थिक महासत्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशानं आता आणखी काही देशांसाठी प्रवेशबंदीचा नियम लागू केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्र संरक्षणासह सार्वजनिक स्तरावरील सुरक्षिततेचा मुद्दा पुढे करत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती देत सदरील नियमांची अंमलबजावणी 1 जानेवारीपासून सुरू होईल असं 'व्हाईट हाऊस'कडून स्पष्ट करण्यात आलं. प्रत्यक्षात अफगाणिस्तानातून 2021 मध्ये स्थलांतरित झालेल्या एका अफगाण नागरिकाने काही दिवसांपूर्वी महिन्यात दोन नॅशनल गार्ड जवानांवर गोळीबार केल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने ही कारवाई आणखी कठोर केल्याचं म्हटलं जात आहे. 

अमेरिकेकडून प्रवेशबंदी लागू असणारे देश कोणते? 
AFP च्या माहितीनुसार 19 देशांना अमेरिकेत प्रवेशास पूर्णत: बंदी लागू करण्यात आली असून, या देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेत जाता येणार नाही. 

अमेरिकेत प्रवेशबंदी असणाऱ्या देशांची यादी खालीलप्रमाणे... 

  • सीरिया
  • बुर्किना फासो
  • माली
  • नाइजर
  • साउथ सूडान
  • लाओस
  • सिएरा लियोन
  • म्यांमार
  • चाड
  • रिपब्लिक ऑफ कांगो
  • इक्वेटोरियल गाना 
  • हैती
  • इरिट्रिया
  • ईरान
  • लीबिया
  • सोमालिया
  • सूडान
  • यमन
  • अफगानिस्तान 

अपवादाची मुभा कोणाला मिळणार?

अमेरिकेतील कायमस्वरूपी रहिवासी (ग्रीन कार्ड धारक), विद्यमान व्हिसाधारक यासोबतच काही विशेष व्हिसा श्रेणी (खेळाडू, राजनैतिक व्यक्ती) आणि अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितासाठी प्रवेश आवश्यक असलेल्यांना या निर्बंधांतून सूट देण्यात आली असून ते या नियमास अपवाद आहे. 

पूर्णत: बंदीव्यतिरिक्त ट्रम्प प्रशासनाकडडून काही देशांवर आंशिक स्वरुपातील निर्बंध लागू करण्यात आले असून, त्यात विशेषत: कॅरेबियन आणि आफ्रिकेतील देशांचा समावेश आहे. ज्यांची नावं खालीलप्रमाणे... 

  • नायजेरिया 
  • आयवरी कोस्ट 
  • सेनेगल

यामध्ये आश्चर्याची बाब म्हणजे सेनेगल हा तोच देश आहे, ज्यानं पुढच्या वर्षी अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको इथं पार पडणाऱ्य़ा फुटबॉल वर्ल्ड कपसाठी पात्रताफेरी ओलांडली आहे. त्यामुळं या देशाबबात भविष्यात कोणता निर्णय होतो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

दरम्यान, ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयानंतर अनेक स्तरांवर निर्णयाचा निषेधही केला जात आहे. अनेक देशांतील नागरिकांना सामूहिकरित्या शिक्षा देण्याजोगा अमेरिकेचा हा निर्णय असून, यामुळं अनेक नागरिकांचा अमेरिकेतील प्रवास थांबेल, ज्यांचा हिंसेशी, गुन्ह्यांशी काहीही संबंध नाही त्यांनाही या निर्णयाचा फटका बसेल. मात्र या निर्णयावर कोतीही तडजोड न करण्यावर अमेरिका ठाम असल्यानं सर्व चर्चांना इथंच पूर्णविराम मिळतो. 

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
AmericaUSAPresidentdonald trumptravel ban

इतर बातम्या

महाराष्ट्राला हादरवणारी घटना! उसाच्या शेतात नेऊन बलात्कार,...

महाराष्ट्र बातम्या