Marathi News
फुटबॉलच्या मैदानाहून मोठं काहीतरी पृथ्वीवर विजेच्या वेगानं कोसळणार; NASA नं केलीय तयारी... उरलाय फक्त 'इतका' काळ

Space News : अवकाशात खूप काही घडणार. अंतराळवीर.... भीती, कुतूहल आणि बरंच काही... पृथ्वीच्या दिशेनं असं काय येणार ज्यासाठी संशोधक आहेत सज्ज?   

सायली पाटील | Updated: Nov 6, 2025, 12:30 PM IST
फुटबॉलच्या मैदानाहून मोठं काहीतरी पृथ्वीवर विजेच्या वेगानं कोसळणार; NASA नं केलीय तयारी... उरलाय फक्त 'इतका' काळ
american space agency NASA is all set to retire ISS What will happen afterward know details

Space News : पृथ्वीच्या दिशेनं येणारे उपग्रह, धूमकेतू आणि उल्कापिंड यांसंदर्भात कायमच अंतराळ संशोधन संस्थांनी त्यांच्या परिनं सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. अवकाश, अंतराळ या अनोख्या विश्वाशी संबंधित कैक रहस्य आजवर याच संशोधनांच्या माध्यमातून सामान्यांपर्यंत पोहोचली आहेत. मात्र याच पृथ्वीच्या दिशेनं अतिप्रचंड वेगानं एक अशी वस्तू येणार आहे जी पृथ्वीच्या कक्षेत प्रवेश करतानाच तिचा काही भाग उष्णतेमुळं वितळणार, काही भागांची वाफ होऊन वातावरणात ते विरून जाणार आणि काही भाग थेट पृथ्वीवर आदळणार असं म्हटलं जात आहे. 

कधी घडणार ही घटना?

सदर घटना घडण्यासाठी फार कमी काळ शिल्लक असून, येत्या पाच वर्षांमध्ये म्हणजेच साधारण 2030 मध्ये ही महाकाय गोष्ट पृथ्वीच्या कक्षेत प्रवेश करणार असल्याचं अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्था नासा (NASA) कडून सांगण्यात आलं आहे. अवकाश क्षेत्रात अनेकांचच कुतूहल शिगेला पोहोचवणारी ही गोष्ट म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय अवकाश तळ अर्थात International Space Station (ISS). 

साधारण मागील 25 वर्षांपासून  आयएसएसनं कैक अवकाश मोहिमांमध्ये अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली असून आता मात्र त्यात वायू गळती आणि तत्सम तांत्रिक बिघाडांसारख्या घटनांमुळं येत्या काळात ISS ला सेवामुक्त करण्याचा निर्णय नासा आणि या अवकाश तळावरून कार्यरत असणाऱ्या राष्ट्रांच्या अवकाश संशोधन संस्थांनी घेतला आहे. 

नासाशिवाय यामध्ये रशियाच्या Roscosmos, युरोपातील European Space Agency (ESA), जपानच्या Aerospace Exploration Agency आणि कॅनडाच्या अवकाश संशोधन संस्थेचा समावेश आहे. उपलब्ध माहितीनुसार सध्याच्या घडीला ISS पृथ्वीपासून 260 मैलांवर स्थित असून, अनेक अंतराळवीरांसाठी हे ठिकाण म्हणजे जणू अवकाशातील हक्काचं घर आहे. जिथं कैक निरीक्षणं, अध्ययनं आणि संशोधनात्मक मोहिमा गुरुत्वाकर्षणविरहित क्षेत्रात पार पडतात. 

कधी बंद होणार ISS?

1998 पासून सक्रिय असणारं आयएसएस बंद करण्याचा निर्णय सर्वस्वी नासाचा नसून, त्यास सहभागी असणाऱ्या 5 देशांचा अर्थात अमेरिका, रशिया, युरोप, जपान आणि कॅनडाचा आहे. रशिया वगळता इतर देशांनी ISS मधून 2030 पर्यंत काम करण्याचा निर्णय घेतला असून, सोविएत राष्ट्र मात्र इथून 2028 पर्यंत काम करणार असल्याची माहिती नासाच्याच एका माहिती पत्रकातून प्रसिद्ध करण्यात आलं होतं. 

हेसुद्धा वाचा : Layoff News : नोकरकपातीची महाभयंकर लाट; यावेळी जाणार कोणाचा बळी? 'या' बड्या कंपनीतील कर्मचारी चिंतातूर

 

ISS बंद होणार म्हणजे नेमकं काय घडणार? कशी असेल प्रक्रिया? 

साधारण फुटबॉलच्या मैदानाहून मोठ्या आकाराचं हे ISS पृथ्वीच्या कक्षेत प्रवेश करूनच त्याचं काम थांबवलं जाणार आहे, या प्रक्रियेत आयएसएस महासागरामध्ये कोसळवण्यात येईल. ज्यासाठी एलॉन मस्क यांच्या SpaceX ची मदत घेतली जाणार असून, त्या दृष्टीनं कामही सुरू झालं आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत SpaceX कडून 'डिऑर्बिटींग' प्रक्रियेसाठी एक उपकरण तयार केलं जाणार असून, ते 'प्रोपल्सिव मॅनुवर'साठी सक्षम असेल. आयएसएस पुन्हा पृथ्वीच्या कक्षेत विजेच्या वेगानं प्रवेश करत असताना त्याचा बहुतांशी भाग नाहीसा होईल, वितळेल किंवा वातावरणात विरून जाईल. उष्णता सहन करण्यास सक्षम करणारा भाग मात्र यादरम्यान महासागरात कोसळेल, जिथून हे अवशेष समुद्रतळाशी पोहोचवण्यात येतील असं नासानं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं ही संपूर्ण प्रक्रिया 2030 मध्ये नेमकी कशी पार पडते हे पाहणं महत्त्वाचं आणि तितकंच औत्सुक्याचं असेल! 

FAQ

पृथ्वीच्या दिशेने येणारी महाकाय वस्तू काय आहे?
पृथ्वीच्या दिशेने अतिप्रचंड वेगाने येणारी ही वस्तू म्हणजे आंतरराष्ट्रीय अवकाश तळ अर्थात International Space Station (ISS) आहे. हे ISS मागील २५ वर्षांपासून अवकाश मोहिमांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, मात्र आता वायू गळती आणि तांत्रिक बिघाडांमुळे त्याला सेवामुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ही घटना कधी घडणार आहे?
ही घटना येत्या पाच वर्षांमध्ये म्हणजे साधारण 2030 मध्ये घडणार आहे. अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्था नासा (NASA) कडून हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ISS पृथ्वीच्या कक्षेत प्रवेश करेल आणि त्याचा बहुतांशी भाग उष्णतेमुळे वितळेल किंवा वातावरणात विरून जाईल

ISS ची सद्यस्थिती काय आहे?
सध्या ISS पृथ्वीपासून 260 मैलांवर स्थित आहे. हे अंतराळवीरांसाठी अवकाशातील हक्काचे घर आहे, जिथे गुरुत्वाकर्षणविरहित क्षेत्रात निरीक्षणे, अध्ययन आणि संशोधन मोहिमा पार पडतात. ISS 1998 पासून सक्रिय आहे.

