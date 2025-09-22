भारत की चीन? कोणत्या देशातील विद्यार्थ्यांचा अमेरिकन जास्त राग करतात?

India china student support: अमेरिका एक प्रगत राष्ट्र असल्याने येथे जगभरातील नागरिक मोठ्या संख्येने नोकरीसाठी येतात. तसेच जगाच्या कानाकोपऱ्यातून विद्यार्थीदेखील शिक्षणासाठी येत असतात.ट्रम्प सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यापासून परदेशी नागरिकांच्या तिथल्या अस्तित्वावर प्रश्न उभे राहिले आहेत. परदेशी विद्यार्थी ज्ञानाचा स्रोत आणि सांस्कृतिक जोडणीचे प्रतीक मानले जातात. अमेरिकन नागरिक भारत, चीनच्या विद्यार्थ्यांबद्दल काय विचार करतात? यासंदर्भातील एक सर्व्हेक्षण समोर आलंय. त्याबद्दल जाणून घेऊया.
प्यू रिसर्च सेंटरच्या सप्टेंबर 2025 च्या सर्वेक्षणातून असे दिसून येते की, अमेरिकन नागरिक परदेशी विद्यार्थ्यांबाबत, विशेषतः चिनी विद्यार्थ्यांबाबत साशंक आहेत. सर्वेक्षणात 8,750 अमेरिकन सहभागी होते, ज्यामध्ये चिनी आणि भारतीय विद्यार्थ्यांबाबत वेगवेगळ्या भावना व्यक्त झाल्या.
अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये सध्या 3,31,000 हून अधिक भारतीय आणि 2,77,000 चिनी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. हे दोन्ही देश परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये आघाडीवर आहेत. विज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात या विद्यार्थ्यांचा सहभाग मोठा आहे. तरीही, चिनी विद्यार्थ्यांबाबत संशयाचे वातावरण अधिक तीव्र आहे.
सर्वेक्षणात 50% अमेरिकनांनी चिनी विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित करण्यास पाठिंबा दर्शवला, तर 44% भारतीय विद्यार्थ्यांवर मर्यादा घालण्यास अनुकूल होते. याउलट, 53% लोकांनी भारतीय विद्यार्थ्यांवरील बंदीला विरोध केला, तर 47% नी चिनी विद्यार्थ्यांवरील बंदीला नकार दिला.
सर्वेक्षणातून भारतीय विद्यार्थ्यांविरोधातील तीव्र भावना समोर आल्या. अमेरिकेत भारतीय विद्यार्थ्यांना काम मिळवणे कठीण झाले आहे, विशेषतः H-1B व्हिसासाठी आता $100,000 शुल्क आकारले जाते. यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाण्याचा निर्णय पुन्हा विचार करावा, असा सल्ला दिला जात आहे.
सर्वेक्षणातून परदेशी विद्यार्थ्यांविरोधातील वाढत्या नकारात्मक भावना दिसून येतात. भारतीय आणि चिनी विद्यार्थी अमेरिकन विद्यापीठांना आकार देत असले तरी, त्यांच्याबाबत संमिश्र दृष्टिकोन आहे. यामुळे परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी धोरणात्मक बदलांचा विचार होऊ शकतो.
