/नोकरी जाण्याची भीती, महिलेने घेतला मूल न होऊ देण्याचा धक्कादायक निर्णय, दिली कबुली

गेल्या काही वर्षांत 'मेटा'मध्ये (Meta) झालेल्या मोठ्या प्रमाणावरील कर्मचारी कपातीनंतर कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य पूर्णपणे खचल्याचे दिसून येत आहे. कंपनीच्या 'कामगिरीवर आधारित 'ले ऑफ'च्या (performance-based layoffs) अलीकडेच सुमारे ३,६०० कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागली. त्यातच अंतर्गत पुनर्रचनेमुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध कंपनीच्या नवीन 'अप्लाइड एआय' (Applied AI) विभागात काम करण्यास भाग पाडले जात असल्याने, अधिकाधिक कर्मचारी आपली नाराजी व्यक्त करत आहेत.
'मेटा'मधील कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य किती खालावले आहे, याचे उदाहरण एका कर्मचाऱ्याच्या पोस्टवरून मिळते. 'ब्लाइंड' (Blind) या ॲपवर निनावीपणे पोस्ट शेअर करताना, एका महिला कर्मचाऱ्याने सांगितले की, नोकरी जाण्याच्या सततच्या भीतीमुळे ती मूल होण्याचा विचार करू शकत नाही.
"मेटा'मध्ये असताना मूल होण्याचा विचार सोडून दिला," असा दावा या महिलेने 'ब्लाइंड'वरील आपल्या पोस्टमध्ये केला. 'ब्लाइंड' हे एक निनावी व्यावसायिक नेटवर्किंग आणि चॅटींगचे ॲप आहे, जिथे विविध कंपन्यांचे अधिकृत कर्मचारी वर्क क्लचर, पगार आणि टाळेबंदी यांसारख्या विषयांवर चर्चा करतात.
"हे लिहिणेही विचित्र वाटते, पण पतीशी चर्चा केल्यानंतर मला जाणीव झाली की... 'मेटा'मध्ये नोकरी करत असताना मला मूल होण्याचा विचार सोडून द्यावा लागेल," असे तिने सविस्तर सांगितले.
या महिलेने आपल्या या निर्णयाचे कारण 'नोकरीची सुरक्षितता नसणे' हे सांगितले. प्रसूती रजेवरून (maternity leave) परतल्यावर आपली नोकरी टिकून राहीलच याची कोणतीही हमी नाही, असा दावा तिने केला.
"पुढच्या वर्षीपर्यंत मी इथे नोकरीवर असेनच याची अजिबात हमी नाही, मग प्रसूती रजेवरून परत येईपर्यंतची तर गोष्टच सोडा," असे तिने लिहिले.
"माझे 'बायोलॉजिकल क्लॉक' (प्रजननक्षमतेचे वय) वेगाने पुढे सरकत आहे"
If your job makes you postpone life, is the TC worth it? pic.twitter.com/i7xchsaRkM— Blind (@JoinBlind) August 6, 2026
त्या महिला कर्मचाऱ्याने पुढे म्हटले की, "कंपनीची कार्यपद्धती, पूर्णपणे अस्थिर एकूण मोबदला (TC) आणि नोकरीच्या सुरक्षिततेचा पूर्ण अभाव" यामुळे कुटुंब नियोजनाचा विचार करणे अशक्य झाले आहे.
स्थिर पगाराची कोणतीही खात्री नसल्यामुळे, कुटुंब नियोजनाचा विचार करणे 'हास्यास्पद' वाटते, असे तिने म्हटले.
शेवटी, तिने आपल्या 'बायोलॉजिकल क्लॉक'बद्दल (प्रजननक्षमतेच्या वयाबद्दल) असलेली भीती व्यक्त केली. "दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे माझे 'बायोलॉजिकल क्लॉक' पुढे सरकत आहे आणि तेही वेगाने. जर या मूर्खपणाच्या नोकरीमुळे मला कधीच मुले होऊ शकली नाहीत तर?" त्या मेटा कर्मचाऱ्याच्या मनात हा विचार आला.
तिची ही पोस्ट 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर शेअर करण्यात आली, जिथे 'वर्क-लाइफ बॅलन्स' (काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यांचा समतोल) आणि घटता जन्मदर यांवर चर्चा सुरू झाली.
एका व्यक्तीने लिहिले, "हे बऱ्याच काळापासून घडत आहे. म्हणूनच जन्मदर कमी आहेत."
दुसऱ्या एका व्यक्तीने लिहिले, "नोकरीची सुरक्षितता किती क्षणभंगुर असू शकते, यावर फारशी चर्चा होत नाही. जर तुम्हाला वयाच्या ३० व्या वर्षी मेटा मधून काढून टाकले गेले, तर तुमचे वार्षिक वेतन कदाचित २ लाख डॉलर्सनी (सुमारे १.६ कोटी रुपये) कमी होऊ शकते किंवा थेट फास्ट फूडच्या दुकानात काम करण्याची वेळ येऊ शकते. या चिंतेचा फटका विशेषतः मध्यमवर्गीय महिलांना अधिक बसतो."
अनेक लोकांनी त्या मेटा कर्मचाऱ्याला सल्ला दिला की, केवळ नोकरीविषयक भीतीपोटी तिने आपले वैयक्तिक आयुष्य बाजूला ठेवू नये. एका 'X' युजर्सने टिप्पणी केली, "लक्षात ठेवा, तुमच्या संस्थेच्या एक्सेल शीटमधील तुम्ही केवळ एक 'नंबर' आहात. ते त्यांच्या मर्जीनुसार तो आकडा काढून टाकू शकतात आणि त्यावर तुमचे अजिबात नियंत्रण नसते."