Marathi News
सायली पाटील | Updated: Nov 10, 2025, 12:43 PM IST
ट्रम्प तात्याही महाराष्ट्र सरकारच्या वाटेवर...? 'लाडका अमेरिकन' योजना राबवत प्रत्येकाच्या खात्यावर 'इतके' लाख देणार
USA Shutdown America President Donald Trump : अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्या त्यांच्या देशात सुरू असणारं 'शटडाऊन' आणि तत्सम राजकीय परिस्थितीत लक्ष घालताना दिसत असून, आता चक्क एक अशी घोषणा केली आहे, ज्याचा लाभ प्रत्येक अमेरिकी नागरिकाला होण्याचं चित्र स्पष्ट होत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे अमेरिकेत आता जी योजना लागू होणार आहे, ती काहीशी नव्हे तर बऱ्याच अंशी महाराष्ट्रात गाजलेल्या आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड चर्चेत असणाऱ्या अशा 'लाडकी बहीण' योजनेशी मिळतीजुळती असल्यामुळं त्याची बरीच चर्चा पाहायला मिळत आहे. 

इथं भारतातसुद्धा विविध राज्यांमध्ये या धर्तीवर विविध श्रेणीतील नागरिकाना केलं जाणार्थ अर्थसहाय्य पाहता ज्या भारताशी अमेरिका आयातशुल्काच्या मुद्द्यावरून तणावाच्या परिस्थितीत भर टाकताना दिसत आहे त्याच अमेरिकेनं भारताच्याच जवळ जाणारा निर्णय घेतल्याचीच चर्चा पाहायला मिळत आहे. 

ट्रम्प यांच्या अमेरिकेत नागरिकांच्या खात्यावर येणार लाखो रुपये

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अमेरिकेतील या योजनेसंदर्भात ट्रम्प यांनी घोषणा केली असून, Tariff च्या निर्णयातून देशाच्या तिजोरीत जमलेली रक्कम नागरिकांमध्ये वितरित केली जाणार असल्याचं सांगत त्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचं ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, ही योजना नेमकी कधी सुरू होईल, खात्यावर रक्कम केव्हा जमा होईल याची माहिती मात्र त्यांनी दिली नसून आयातशुल्कासंदर्भातील निर्णयाचा विरोध करणाऱ्यांना त्यांनी 'मूर्ख' म्हटलं आहे. 

ट्रम्प सरकार नागरिकांना किती रक्कम देणार? 

आपलं राष्ट्र आता जगातील सर्वात श्रीमंत आणि सन्मानित देश असून इथं शेअर बाजाराची आकडेवारीसुद्धा विक्रमी आहे असं सांगत अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक सुरू असून, कारखान्यांची संख्या वाढत असल्याची बाब ट्रम्प यांनी जगासमोर आणली. अमेरिकेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना किमान 2000 डॉलर म्हणजेच भारतीय चलनानुसार साधारण 1.8 लाख रुपयांची रक्कम लाभ स्वरुपात दिली जाणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. यामध्ये अधिक कमाल उत्पन्नगटाचा समावेश नसेल असंही त्यांनी सांगितलं. 

हेसुद्धा वाचा : मोठी बातमी: अमेरिकेत शटडाऊन नव्हे 'लॉकडाऊन'च! भारतीयांनाही मोठा फटका...  

एक निर्णय आणि आता त्याचे परिणाम... 

ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या पर्वामध्ये अमेरिकेला पुन्हा महान बनवण्याचं आश्वासन मतदारांना दिलं होतं. यात त्यांचा सर्वात मोठा धोरणात्मक निर्णय ठरला तो म्हणजे विविध देशांवर लादलेलं आयात शुल्क अर्थात टॅरिफ. भारतावरही ट्रम्प यांनी  50 टक्के टॅरिफ लादलं असून आता टॅरिफ लादून मिळालेल्या कमाईतून ट्रम्प आता देशातील नागरिकांच्या खात्यात पैसे पाठवणार आहेत. त्यामुळं त्यांची ही योजना जगभरात आणि विशेष म्हणजे भारतात कैक कारणांनी चर्चेचा विषय ठरत आहे. 

अमेरिकेतील सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि ट्रम्प यांची घोषणा काय आहे?
अमेरिकेतील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात शुल्क (टॅरिफ) मधून मिळालेल्या कमाईचा वाटा अमेरिकी नागरिकांना देण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना लाभ देईल आणि ती महाराष्ट्रातील 'लाडकी बहीण' योजनेशी मिळतीजुळती आहे. 

ट्रम्प यांची योजना काय आहे आणि तिचा लाभ कोणाला मिळेल?
ट्रम्प यांनी टॅरिफमधून मिळालेल्या कमाईतून अमेरिकी नागरिकांना 'टॅरिफ डिव्हिडंड' देण्याची योजना जाहीर केली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना किमान 2000 डॉलर (सुमारे 1.8 लाख रुपये) मिळतील, तर उच्च उत्पन्न गटाचा समावेश नसेल. 

ही योजना कधी सुरू होईल आणि रक्कम कधी जमा होईल?
ट्रम्प यांनी योजना सुरू होण्याची तारीख किंवा रक्कम जमा होण्याबाबत स्पष्ट माहिती दिलेली नाही. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

