Marathi News
गोव्याच्या आकाराचा हिमखंड तुटला! दिल्ली-पंजाबमध्ये पूर आला असताना अंटार्क्टिकामध्ये भयानक नैसर्गिक हालचाली

गोव्याच्या आकाराचा हिमखंड तुटला आहे. हा हिमखंड आता अनेक तुकड्यांमध्ये विखुरला जात आहे. यामुळे मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 5, 2025, 08:55 PM IST
Antarctica Iceberg A23a:  भाराततील अनेक राज्यांना पावासाने झोडपून काढले आहे. दिल्ली सह उत्तर भारतातील अनेक भांगांमध्ये  पुरामुळे मोठे नुकसान झाले आहे.  दिल्ली-पंजाबमध्ये पूर आला असताना अंटार्क्टिकामध्ये भयानक नैसर्गिक हालचाली  सुरु आहेत. जागतिक तापमानवाढीवर काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांनी जगाला धडकी भरवणारी माहिती प्रसिद्ध केली आहे.  40 वर्षांपूर्वी अंटार्क्टिकापासून वेगळे झालेले महाकाय हिमखंड A23a आता पूर्णपणे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. ब्रिटिश अंटार्क्टिक सर्वेक्षण (BAS) च्या शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की जगातील सर्वात मोठ्या हिमखंडांमध्ये गणला जाणारा A23a आता अनेक तुकड्यांमध्ये तुटत आहे.

1986 मध्ये ते अंटार्क्टिकाच्या फिल्चनर-रोन बर्फाच्या शेल्फपासून वेगळे झाले. त्यावेळी त्याचे वजन सुमारे १ ट्रिलियन टन असल्याचे मानले जात होते. ते सुमारे 3,672 चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेले होते. तुलना करण्यासाठी, हे समजून घ्या की ते जवळजवळ गोव्याइतकेच आहे. त्याला अनेक वेळा जगातील सर्वात मोठा हिमखंड म्हटले गेले आहे. 30 वर्षांहून अधिक काळ वेडेल समुद्राच्या समुद्रतळावर अडकले होते. 2020 मध्ये, ते प्रवाहांसह 'आइसबर्ग अ‍ॅली' नावाच्या समुद्रमार्गावर आले. हे असे ठिकाण आहे जिथे अंटार्क्टिकाचे बहुतेक मोठे हिमखंड तुटतात आणि संपतात.

बीएएस समुद्रशास्त्रज्ञ अँड्र्यू मेयर्स म्हणतात की, A23a आता वेगाने तुटत आहे आणि त्याचा मोठा भाग तुटून नवीन हिमखंड तयार होत आहेत. सध्या, त्याचा आकार फक्त 1,700 चौरस किलोमीटर इतका कमी झाला आहे, म्हणजेच लंडन शहराइतका. शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की ते एका तीव्र समुद्र प्रवाहात अडकले आहे आणि ते फिरत आहे. या प्रवाहात वाहत असताना, ते ईशान्येकडे जाईल. शास्त्रज्ञांच्या मते, हा तोच मार्ग आहे जो A68 आणि A76 हिमखंडांनी घेतला होता. अखेर ते तुटले आणि पूर्णपणे नष्ट झाले.

हिमनगाचे छोटे तुकडे होतील

आता A23a तुटायला सुरुवात झाली आहे, तेव्हा जगातील सर्वात मोठा हिमखंड D15a झाला आहे. त्याचा आकार सुमारे 3,000 चौरस किमी आहे. A23a नुकताच दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की येत्या काही आठवड्यात त्याचे लहान तुकड्यांमध्ये रूपांतर होईल, ज्याचा मागोवा घेणे आणखी कठीण होईल. शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की मोठ्या हिमखंडांची निर्मिती आणि तुटणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. परंतु अलिकडच्या दशकात, उष्ण समुद्राचे पाणी आणि बदलत्या प्रवाहांमुळे अंटार्क्टिकाचा ट्रिलियन टन बर्फ वितळला आहे.

FAQ

1. A23a हिमखंड म्हणजे काय?
A23a हा अंटार्क्टिकाच्या फिल्चनर-रोन बर्फ शेल्फपासून 1986 मध्ये वेगळा झालेला एक महाकाय हिमखंड आहे. त्यावेळी त्याचे वजन सुमारे १ ट्रिलियन टन आणि क्षेत्रफळ 3,672 चौरस किलोमीटर (जवळपास गोव्याच्या आकाराएवढे) होते. हा हिमखंड अनेक वेळा जगातील सर्वात मोठा हिमखंड म्हणून ओळखला गेला आहे.

2. A23a हिमखंड कधी आणि कसा वेगळा झाला?
A23a 1986 मध्ये अंटार्क्टिकाच्या फिल्चनर-रोन बर्फ शेल्फमधील "ग्रँड चॅझम" नावाच्या मोठ्या भेगेमुळे वेगळा झाला. ही भेग 1950 च्या दशकात प्रथम दिसून आली होती. वेगळा झाल्यानंतर तो 30 वर्षांहून अधिक काळ वेडेल समुद्राच्या तळावर अडकलेला होता.

3. A23a हिमखंडाची सध्याची स्थिती काय आहे?
सध्या A23a हिमखंड वेगाने तुटत आहे आणि त्याचा आकार कमी होऊन 1,700 चौरस किलोमीटर (लंडन शहराच्या आकाराएवढा) झाला आहे. तो दक्षिण जॉर्जिया बेटाजवळील उबदार पाण्यात प्रवास करत आहे, जिथे तो अनेक मोठ्या आणि लहान तुकड्यांमध्ये विभागला जात आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

