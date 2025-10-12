English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'ही' व्यक्ती रातोरात मालामाल; घराच्या मागे किडेकिटक शोधताना सापडलं घबाड, 12 व्या शतकातील खजिना दिसतो कसा?

Ancient Treasure Found: बापरे! कोण इतक्या सहजासहजी कसं बरं श्रीमंत होतं? पाहा नशिब बलवत्तर असेल तर नेमकं काय घडतं... या व्यक्तीची जगभरात सुरुय चर्चा...  

सायली पाटील | Updated: Oct 12, 2025, 10:45 AM IST
'ही' व्यक्ती रातोरात मालामाल; घराच्या मागे किडेकिटक शोधताना सापडलं घबाड, 12 व्या शतकातील खजिना दिसतो कसा?
Ancient Treasure Found in sweden home backyard 20000 silver coins from early middle age

Ancient Treasure Found: ऐतिहासिक संदर्भांमध्ये बऱ्याचदा तत्कालीन आर्थिक स्थिती, श्रीमंती आणि ऐश्वर्यावर भाष्य केलं जातं आणि खऱ्या अर्थानं त्या काळात हिरेमाणकं, सोनंनाणं यांची किंमत काय असेल, त्या ठेव्याला आता किती महत्त्वं आहे असे एक ना अनेक कुतूहलपूर्ण प्रश्न उपस्थित होतात. या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देणारी एक घटना योगायोगानं घडली असून, सर्वांनाच थक्क करत आहे. 

किडेकिटक शोधताना सापडला खजिना...  

स्टॉकहोममध्ये ही घटना घजली असून, एक व्यक्ती घरामागे नेमके किडेकिटक कुठून येत आहेत याचा शोध घेण्यासाठी म्हणून गेला असता त्याच्यासोबत जो प्रकार घडला तो आयुष्यभर विसरु शकणार नाही. या व्यक्तीला अचानकच घराच्या मागील बाजूस चांदीची एकदोन नव्हे, तब्बल 20000 नाणी सापडली. यामध्ये मोती, पेंडंट आणि चांदीच्या अंगठ्यांचाही समावेश आहेत. 

स्टॉकहोम प्रशासकीय समितीच्या माहितीनुसार प्राथमिक स्वरुपातील पाहणीनंतर हा खजिना मध्ययुगीन काळातील असल्याचं लक्षात येत असून, त्याचं वजन जवळपास 6 किलो इतकं आहे. ज्या व्यक्तीला हे घबाड सापडलं त्यानं तातडीनं सरकारी अधिकाऱ्यांना याची माहिती दिली, ज्यानंतर पुरातत्त्व विभागानं पुढील निरीक्षणासाठी हे ठिकाण गाठलं.

निरीक्षणानंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार हा ठेवा मध्ययुगातील सर्वात मोठ्या चांदीच्या खजान्यांपैकी एक असून, ही साधारण 20000 नाणी असल्याचं पुरातत्त्वं विभागाच्या वतीनं सांगण्यात आलं. प्राथमिक पाहणी आणि निरीक्षणानंतर ही नाणी 12 व्या शतकातील असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

घरामागे सापडलेल्या या नाण्यांमध्ये बिशप नाणी असून, त्या काळातील सर्वात शक्तिशाली बिशपकडून त्यांची निर्मिती करण्यात आली होती. या नाण्यांवर बिशपच्या हाती क्रॉसियर पडकलेलं असून, त्या काळात त्याचा धार्मिक चिन्हं म्हणून वापर केला जात होता.  मध्यकालीन संग्रहालयाचे संचालत एनेरबॅक यांच्या माहितीनुसार हे अतिशय अनोखं संशोधन असून, आजवर हा स्टॉकहोममध्ये सापडलेला पहिलाच मध्ययुगीन खजिना आहे. 

हेसुद्धा वाचा : 'जमिनीतून गुप्तधनाचा हंडा काढतो...'; आमिष दाखवत भोंदूबाबानं लावला 1,87,00,000 रुपयांचा चुना 

दरम्यान या खजिन्याच्या मिळण्यानं ज्या व्यक्तीच्या घराच्या परिसरात ही घटना घडली त्या व्यक्तीला यातून मोठा फायदा मिळणार हे निश्चित. मात्र त्याबबातचा निर्णय सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाचा असेल. त्यामुळं आता त्यांच्या हाती नेमकी किती रक्कम जाते हे पाहणंही कमाल असेल. 

FAQ

स्टॉकहोमजवळ सापडलेल्या खजिन्याबाबत मुख्य घटना काय?
स्टॉकहोमजवळील एका व्यक्तीने घरामागे किडेकिटक (किंवा अळ्या) शोधत असताना मध्ययुगीन काळातील एक मोठा चांदीचा खजिना सापडला. 

हा खजिना कोणत्या काळातील आणि त्याचं महत्व काय?
पुरातत्त्व विभागाच्या प्राथमिक तपासानुसार, हा खजिना 12 व्या शतकातील (1100 च्या दशकातील) मध्ययुगीन काळातील आहे. यात बिशप नाणी असून, त्या काळातील शक्तिशाली बिशपच्या क्रॉसियर (धार्मिक चिन्ह) ची छाप आहे. 

खजिना कसा आणि कुठे सापडला?
उत्तर: व्यक्तीने घराच्या मागील भागात किडेकिटक शोधण्यासाठी खोदकाम केले असता हा खजिना सापडला. तो तात्काळ सरकारी अधिकाऱ्यांना कळवला, ज्यामुळे पुरातत्त्व विभागाने ठिकाणाची तपासणी केली. 

