बांगलादेशात आणखी एका हिंदूची निर्घण हत्या, जिवंत जाळून केलं ठार; कुटंबाचा मोठा आरोप

Hindu Man Burned Alive in Bangladesh: बांगलादेशात आणखी एका हिंदूला जिवंत जाळून ठार करण्यात आलं आहे. नरसिंगदी जिल्ह्यात एका गॅरेजमध्ये एका 23 वर्षीय हिंदू तरुणाला जाळून ठार मारण्यात आलं आहे. ही एक पूर्वनियोजित हत्या असल्याचा आरोप केला जात आहे. या घटनेनंतर देशातील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबद्दल पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली जात आहे.
मृत व्यक्तीची ओळख चंचल चंद्र भौमिक अशी झाली असून, तो अनेक वर्षांपासून त्या गॅरेजमध्ये काम करत होता. तो मूळचा कुमिल्ला जिल्ह्यातील लक्ष्मीपूर गावाचा रहिवासी होता आणि कामासाठी नरसिंगदी येथे राहत होता. चंचल हा त्याच्या कुटुंबातील मधला मुलगा आणि कुटुंबाचा एकमेव आधार होता.
ही घटना नरसिंगदी पोलीस लाइन्सजवळील मशिद मार्केट परिसरात घडली. प्रत्यक्षदर्शी आणि स्थानिक सूत्रांनुसार, शुक्रवारी रात्री उशिरा ही घटना घडली, जेव्हा चंचल गॅरेजमध्ये झोपला होता. हल्लेखोरांनी दुकानाच्या शटरवर बाहेरून पेट्रोल टाकून आग लावली, ज्यामुळे आगीच्या ज्वाला वेगाने आत पसरल्या.
या घटनेशी संबंधित एका व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती दुकानाबाहेर आग लावताना दिसत आहे, त्यानंतर काही क्षणांतच आगीने गॅरेजला वेढले. याची माहिती मिळताच, स्थानिक रहिवाशांनी अग्निशमन दलाला कळवले. नरसिंगदी अग्निशमन दलाचे एक पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि सुमारे एका तासाच्या प्रयत्नानंतर त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले. आग विझवल्यानंतर, गॅरेजच्या आतून चंचल यांचा जळालेला मृतदेह बाहेर काढण्यात आला.
प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं की, पीडित व्यक्ती बराच वेळ आगीत अडकली होती आणि तिचा अत्यंत वेदनादायक मृत्यू झाला. कुटुंबाने या घटनेला 'सुनियोजित हत्या' म्हटले असून, जबाबदार व्यक्तींना तात्काळ अटक करून त्यांना कठोरतम शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.
या हत्येमुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला असून, अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबाबतची भीती पुन्हा वाढली आहे. पोलिसांनी सांगितलं की, घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत, सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली जात आहे आणि गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
स्थानिक हिंदू समाजाच्या नेत्यांनी या क्रूर हत्येचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आणि दोषींना त्वरित ओळखून अटक करण्याची मागणी केली. त्यांनी प्रशासनाला या प्रदेशातील अल्पसंख्याकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्याचे आवाहनही केले.