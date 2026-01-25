English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • बांगलादेशात आणखी एका हिंदूची निर्घण हत्या, जिवंत जाळून केलं ठार; कुटंबाचा मोठा आरोप

बांगलादेशात आणखी एका हिंदूची निर्घण हत्या, जिवंत जाळून केलं ठार; कुटंबाचा मोठा आरोप

Hindu Man Burned Alive in Bangladesh: पीडित कुटुंबाने गॅरेजमधील आग ही पूर्वनियोजित हत्येचा भाग असल्याचा आरोप करत, यात सामील असलेल्यांना तात्काळ अटक करण्याची मागणी केली आहे. पोलिसांनी घटनास्थळावरून पुरावे आणि सीसीटीव्ही फुटेज जप्त केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 25, 2026, 05:21 PM IST
बांगलादेशात आणखी एका हिंदूची निर्घण हत्या, जिवंत जाळून केलं ठार; कुटंबाचा मोठा आरोप

Hindu Man Burned Alive in Bangladesh: बांगलादेशात आणखी एका हिंदूला जिवंत जाळून ठार करण्यात आलं आहे. नरसिंगदी जिल्ह्यात एका गॅरेजमध्ये एका 23 वर्षीय हिंदू तरुणाला जाळून ठार मारण्यात आलं आहे. ही एक पूर्वनियोजित हत्या असल्याचा आरोप केला जात आहे. या घटनेनंतर देशातील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबद्दल पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली जात आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मृत व्यक्तीची ओळख चंचल चंद्र भौमिक अशी झाली असून, तो अनेक वर्षांपासून त्या गॅरेजमध्ये काम करत होता. तो मूळचा कुमिल्ला जिल्ह्यातील लक्ष्मीपूर गावाचा रहिवासी होता आणि कामासाठी नरसिंगदी येथे राहत होता. चंचल हा त्याच्या कुटुंबातील मधला मुलगा आणि कुटुंबाचा एकमेव आधार होता.

ही घटना नरसिंगदी पोलीस लाइन्सजवळील मशिद मार्केट परिसरात घडली. प्रत्यक्षदर्शी आणि स्थानिक सूत्रांनुसार, शुक्रवारी रात्री उशिरा ही घटना घडली, जेव्हा चंचल गॅरेजमध्ये झोपला होता. हल्लेखोरांनी दुकानाच्या शटरवर बाहेरून पेट्रोल टाकून आग लावली, ज्यामुळे आगीच्या ज्वाला वेगाने आत पसरल्या.

या घटनेशी संबंधित एका व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती दुकानाबाहेर आग लावताना दिसत आहे, त्यानंतर काही क्षणांतच आगीने गॅरेजला वेढले. याची माहिती मिळताच, स्थानिक रहिवाशांनी अग्निशमन दलाला कळवले. नरसिंगदी अग्निशमन दलाचे एक पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि सुमारे एका तासाच्या प्रयत्नानंतर त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले. आग विझवल्यानंतर, गॅरेजच्या आतून चंचल यांचा जळालेला मृतदेह बाहेर काढण्यात आला.

प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं की, पीडित व्यक्ती बराच वेळ आगीत अडकली होती आणि तिचा अत्यंत वेदनादायक मृत्यू झाला. कुटुंबाने या घटनेला 'सुनियोजित हत्या' म्हटले असून, जबाबदार व्यक्तींना तात्काळ अटक करून त्यांना कठोरतम शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.

या हत्येमुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला असून, अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबाबतची भीती पुन्हा वाढली आहे. पोलिसांनी सांगितलं की, घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत, सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली जात आहे आणि गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

स्थानिक हिंदू समाजाच्या नेत्यांनी या क्रूर हत्येचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आणि दोषींना त्वरित ओळखून अटक करण्याची मागणी केली. त्यांनी प्रशासनाला या प्रदेशातील अल्पसंख्याकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्याचे आवाहनही केले.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
hinduBangladeshHindu Burned Alive in Bangladesh

इतर बातम्या

54 व्या वर्षी लोकप्रिय गायकाचं निधन, 4 महिन्यांपासून होता क...

मनोरंजन