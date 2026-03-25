CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
पुन्हा लॉकडाऊन? कोरोनाच्या नव्या 'सुपर व्हेरिएंट'ने वाढवलं टेन्शन; 25 राज्यात सापडले रुग्ण, शास्त्रज्ञांचा मोठा खुलासा

Covid Variant 2026 : कोरोनाच्या नव्या सुपर व्हेरिएंटने जगाचं टेन्शन वाढवलंय. अमेरिकेत कोरोनाचा BA.3.2 नावाचा एक नवीन प्रकार आढळला आहे. तो वेगाने पसरत आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 25, 2026, 08:41 PM IST
Covid Symptoms And Spread : सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशन (CDC) च्या एका अहवालानुसार कोरोनाच्या नव्या सुपर व्हेरिएंटने जगाचं टेन्शन वाढवलं आहे. धक्कादायक म्हणजे हा नवा व्हेरिएंट सध्याच्या लसींपासून मिळणाऱ्या संरक्षणाला काही प्रमाणात कमकुवत करण्यात सक्षम आहे. त्यामुळे शास्त्रज्ञांनी काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. या अमेरिकेत नवीन व्हेरिएंट BA.3.2 झपाट्याने पसरत आहे. शास्त्रज्ञांनी सांगितलं की, हा व्हेरिएंट ओमायक्रॉनचाच एक प्रकार आहे. या व्हेरिएंट सर्वात आधी 2024 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत दिसून आला होता. 

Add Zee News as a Preferred Source

आता हा व्हेरिएंट अनेक देशांमध्ये पसरला असून जवळपास 25 पेक्षा जास्त राज्यात त्याचे रुग्ण आढळले आहेत. धक्कादायक म्हणजे हा व्हेरिएंट फक्त रुग्णांमध्ये नाही तर विमानतळावरील सांडपाण्याच्या नमुन्यांमध्येही आढळल्यामुळे जगाची चिंता वाढली आहे. 

नवा व्हेरिएंटबद्दल शास्त्रज्ञांचा मोठा खुलासा!

शास्त्रज्ञांनी सांगितलं की, BA.3.2 च्या स्पाइक प्रोटीनमध्ये अंदाजे 70 ते 75 बदल आढळले असून हे स्पाइक प्रोटीन विषाणूला मानवी पेशींमध्ये प्रवेश मदतगार ठरतात. या बदलांमुळे हा विषाणू प्रकार अधिक वेगाने पसरतो. तुमच्या शरीराच्या प्रतिकारशक्तीचाही यापुढे थारा लागत नाही. 'इंडिपेंडंट'च्या अहवालानुसार, प्रयोगशाळेतील चाचण्यांमधून हे देखील समोर आलंय की, जेएन.1 सारख्या विषाणू प्रकारांविरुद्ध विकसित केलेल्या सध्याच्या कोविड लसी बीए.3.2 साठी अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे शास्त्रज्ञांनी आवाहन केलंय की, भविष्यात लसींमध्ये सुधारण्यावर भर देत आहेत.  

नवीन कोरोना धोकादायक आहे?

शास्त्रज्ञांनी सांगितलं की, सध्याची स्थिती पाहता नवा व्हेरिएंट हा विशेष गंभीर नाही. त्यामुळे ही दिलासादायक बातमी आहे. या व्हेरिएंटचे काही रुग्ण रुग्णालयात दाखल झाले होते खरं पण ते काही दिवसांमध्ये उपचार घेऊन घरी सुखरुप परतले. शास्त्रज्ञांनी खुलासा केला आहे की, रुग्ण आढळल्यामुळे हा व्हेरिएंट अधिक धोकादायक आहे असं होत नाही, तरीही प्रत्येकाने काळजी घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितलंय. कारण कोविड हा पूर्णपणे गेलेला नाही, त्यामुळे त्याचे नवं नवीन व्हेरिएंट निर्माण होत राहणार. 

आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, संसर्गाचा प्रसार रोखणे हे अत्यंत महत्त्वाचे असतं. विषाणूला पसरण्याची संधी जितकी कमी मिळेल, तितकेच त्याच्यात उत्परिवर्तन होण्याची शक्यता कमी मिळते. दरम्यान, फ्लू आणि आरएसव्ही (RSV) सारखे श्वसनसंस्थेचे इतर आजारही वाढत असल्याने कोरोनाचा धोका अजून टळलेला नाही.  

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

lockdownCOVIDNew Covid Variant BA.3.2Covid Variant 2026

