जर्मनीपाठोपाठ अमेरिकेला टक्कर देणारा जगातील आणखी एका सर्वात शक्तिशाली देश भारतीय IT कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा प्लान बनवणार

Canada Big Plan For H 1b Visa Talent : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H 1b व्हिसावर 100,000 डॉलर्सचे मोठे शुल्क लादले आहे. याचा थेट भारतीय IT करर्मचाऱ्यांना बसला आहे. हा निर्णय अमेरिकेच्या अंगाशी येणार आहे. लवकरच अमेरिकेला एक जबरदस्त झटका बसणार आहे. भारतीय कुशल IT कर्मचाऱ्यांना जर्मनीने खुले आमंत्रण दिले आहे. यानंतर आता जर्मनीपाठोपाठ जगातील आणखी एका सर्वात शक्तिशाली देशाने भारतीय IT कर्मचाऱ्यांना गोल्डन चान्स देणार आहे. भारतीय IT कर्मचाऱ्यांसाठी कॅनेडा एक योजना आखत आहे.
अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणाकडे कॅनडा एक मोठी संधी म्हणून पाहत आहे. कॅनडाचे कार्नी सरकार भारतातील कुशल व्यावसायिकांना आकर्षित करण्यासाठी सक्रियपणे तयारी करत आहे. एच-१बी व्हिसावरील मोठ्या शुल्कामुळे कॅनडाच्या तांत्रिक आणि संशोधन क्षेत्रांसाठी एक मोठी संधी निर्माण झाली आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी सार्वजनिकरित्या हे मान्य केले आहे आणि त्याला कॅनडासाठी एक संधी म्हटले आहे. कॅनडाच्या या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम भारतीयांवर होईल, ज्यांना ट्रम्पच्या एच-१बी व्हिसावरील निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
लंडनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना मार्क कार्नी म्हणाले, "अमेरिका आता इतक्या जास्त H-1B व्हिसा धारकांना सामावून घेऊ शकणार नाही. हे कुशल लोक आहेत आणि ही कॅनडासाठी एक संधी आहे. आम्ही लवकरच यावर एक प्रस्ताव मांडणार आहोत." ते म्हणाले की, जरी कॅनेडियन विद्यापीठे जागतिक दर्जाची प्रतिभा निर्माण करतात, परंतु त्यापैकी बहुतेक अमेरिकेत जातात. ते पुढे म्हणाले, "कदाचित नवीन परिस्थितीत आपण त्यापैकी एक किंवा दोन कायम ठेवू शकतो.
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी व्हिसावर 100,000 डॉलर्सचे म्हणजेच भारतीय चलानानुसार 88 लाखांचे शुल्क लादल्यामुळे कंपन्यांना परदेशी कामगारांना कामावर ठेवणे अधिक कठीण होईल. परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्यासाठी कंपन्यांना हे शुल्क द्यावे लागेल. ट्रम्प यांनी या निर्णयाचे वर्णन अमेरिकन नोकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी एक उपाय म्हणून केले आहे. यामुळे भारतीयांचे मोठे नुकसान होईल, जे सर्व मंजूर एच-१बी व्हिसांपैकी 70 टक्के आहेत.
भारतीय आयटी व्यावसायिकांना जागतिक स्तरावर मोठी मागणी आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर, जर्मनी आणि ब्रिटनसह अनेक देश भारतीय प्रतिभेशी संपर्क साधत आहेत. ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांनी जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम प्रतिभेसाठी व्हिसा शुल्क माफ करण्याच्या प्रस्तावांवर विचार करण्यास सुरुवात केल्याचे म्हटले जाते. स्टारमरकडे एक ग्लोबल टॅलेंट टास्क फोर्स आहे, जी जगातील सर्वोत्तम शास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ आणि डिजिटल तज्ञांना ब्रिटनमध्ये आणण्याच्या कल्पनेवर काम करत आहे.
दरम्यान, ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसावरील शुल्क वाढवण्याच्या घोषणेनंतर, भारतातील जर्मन राजदूत डॉ. फिलिप अकरमन यांनी अलीकडेच अत्यंत कुशल भारतीयांना जर्मनीमध्ये काम करण्याचे खुले आवाहन केले. ते म्हणाले, "जर्मनीमध्ये काम करणारा सरासरी भारतीय सरासरी जर्मनपेक्षा जास्त कमावतो. उच्च पगाराचा अर्थ असा आहे की भारतीय आपल्या समाजात आणि आपल्या कल्याणात महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. आम्ही कठोर परिश्रम आणि सर्वोत्तम लोकांना नोकऱ्या देण्यावर विश्वास ठेवतो."