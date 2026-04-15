इराण-अमेरिकेत पुन्हा चर्चेची फेरी? सकारात्मक तोडगा निघण्याचीही आशा

पूजा पवार | Updated: Apr 15, 2026, 09:05 PM IST
Iran And America War : अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये पुन्हा शांतता चर्चा होऊ शकतेय. या चर्चेत काही सकारात्मक तोडगा निघण्याचीही आशा निर्माण झालीये. इराणने शांतता करार करण्यासाठी आपल्याशी संपर्क साधल्याचे ट्रम्प यांनी स्वत: सांगितलंय. त्यामुळे या चर्चेत या संघर्षावर तोडगा निघेल का याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष असणार आहे. 

अमेरिका आणि इराणमधील पाकिस्तानच्या इस्लाबादमधील चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर अमेरिका आणि इराणमध्ये सुरु असलेल्या संघर्षाचं पुढे काय होणार हा प्रश्न संपूर्ण जगाला पडलेला होता. याचदरम्यान एक दिलासा देणारी गोष्ट घडू शकतेय.  अमेरिका आणि इराणचे अधिकारी पुढील 2 दिवसात पुन्हा इस्लाबादमध्ये भेटू शकतात असे संकेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेत. इराण आणि अमेरिकेमध्ये सध्या युद्धविराम आहे. दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी इस्लाबादमध्ये पाकिस्तानने पुढाकार घेऊन चर्चा  घडवून आणली. मात्र 11 एप्रिलला झालेली बैठक तोडग्याविनाच संपली. अमेरिकेने इराणपुढे ठेवलेले काही मुद्दे इराणने मान्य न केल्याने ही चर्चा फिस्कटली. त्यामुळे आता पुन्हा अमेरिका आणि इराणची भेट झाल्या. त्या मुद्द्यांवर काय तोडगा काढला जातोय. याकडे लक्ष असणार आहे. 11 एप्रिलला झालेल्या चर्चेच्या पहिल्या फेरीत इराण आणि अमेरिकेमध्ये 4 महत्वाच्या मुद्द्यांवरून चर्चा फिस्कटली होती.

या' मुद्द्यांमुळे अमेरिका-इराणची चर्चा फिस्कटली ? 

इराणने युरेनियम संवर्धन पूर्णपणे थांबवावा

इराणने देशातील 900 पाउंड युरेनियमचा साठा देशाबाहेर पाठवावा

अमेरिकेला होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या व्यवस्थापनाचा ताबा हवा

इराणने शरणागती पत्करावी 

जगभरातील इराणची गोठवलेली संपत्ती मुक्त करावी

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून इस्लाबादमध्ये पुन्हा इराण आणि अमेरिकेची चर्चा होण्याची संकेत मिळणं ही पाकिस्तानसाठीही आनंदाची बाब ठरू शकतेय. कारण पहिल्या चर्चेत सकारात्मक तोडगा काढू न शकल्याने पाकिस्तानची मोठी नाचक्की झाली होती. त्यामुळे पाकिस्तानला आता या दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करून नाव मोठं करून घेण्याची संधी मिळालीये.  या चर्चेच्या ठिकाणाबाबत डोनाल्ड ट्रम्प वारंवार आपली विधानं बदलत आहेत. त्यामुळे चर्चेची ही दुसरी फेरी नेमकी कुठे होतेय? आणि चर्चवर अंतिम तोडगा निघतोय का याकडे लक्ष असेल

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

