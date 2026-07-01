/धबधबा की वाहतायत रक्ताचे पाट? 1911 पासून पडलेल्या प्रश्नाचे उत्तर आता सापडले; रहस्य ऐकून वाटेल आश्चर्य!

जगातील सर्वात थंड खंड असलेल्या अंटार्क्टिकामध्ये असलेला 'ब्लड फॉल्स' (Blood Falls) हा धबधबा अनेक वर्षांपासून वैज्ञानिकांसाठी कोडे बनला होता. दूरून पाहिल्यास हा धबधबा जणू रक्त वाहत असल्यासारखा दिसतो. त्यामुळे त्याभोवती अनेक तर्क-वितर्क आणि अफवा पसरल्या होत्या. मात्र, नव्या वैज्ञानिक संशोधनामुळे या लाल रंगामागील खरे कारण स्पष्ट झाले आहे. हा धबधबा टेलर ग्लेशियर मधून वाहतो आणि त्याचा लालसर रंग हा कोणत्याही रक्तामुळे नसून नैसर्गिक रासायनिक प्रक्रियेचा परिणाम असल्याचे संशोधकांनी सांगितले आहे.
संशोधनानुसार, टेलर ग्लेशियरच्या सुमारे 400 मीटर खाली लाखो वर्षांपासून अडकून राहिलेले अत्यंत खारट आणि लोहयुक्त (Iron-rich) पाणी बाहेर येते. हे पाणी वातावरणातील ऑक्सिजनच्या संपर्कात येताच त्यातील लोहाचे ऑक्सिडेशन होते. यामुळे गंजासारखा लालसर रंग तयार होतो आणि संपूर्ण धबधबा रक्तासारखा दिसू लागतो. प्रत्यक्षात येथे रक्ताचा कोणताही संबंध नसून हा पूर्णपणे नैसर्गिक रासायनिक बदल आहे.
अंटार्क्टिकामध्ये वर्षभर अत्यंत कमी तापमान असते. अशा परिस्थितीतही ब्लड फॉल्समधील पाणी गोठत नाही. यामागील कारण म्हणजे त्यातील मिठाचे प्रमाण अत्यंत जास्त आहे. जास्त क्षारांमुळे पाण्याचा गोठण्याचा बिंदू कमी होतो. त्यामुळे उणे तापमानातही हे पाणी द्रवरूपात राहते आणि हळूहळू ग्लेशियरमधून बाहेर पडत राहते. हा शोध पृथ्वीवरील अत्यंत प्रतिकूल वातावरणातील नैसर्गिक प्रक्रियांना समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या धबधब्याचा शोध 1911 मध्ये ऑस्ट्रेलियन भूगर्भशास्त्रज्ञ ग्रिफिथ टेलर यांनी लावला होता. सुरुवातीला लाल रंगाचे कारण शैवाल (Algae) असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. नंतरच्या संशोधनातून हा समज चुकीचा ठरला. 2017 मध्ये रडार तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ग्लेशियरच्या आत लपलेल्या पाण्याच्या वाहिन्यांचा शोध लागला. यावर्षी प्रसिद्ध झालेल्या नव्या अभ्यासात ग्लेशियरमधील भेगांमधून दाबाखालील खारट पाणी बाहेर येत असल्याचे अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शतकभराचे हे रहस्य जवळपास पूर्णपणे उलगडले आहे.
या संशोधनातील सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे ग्लेशियरखाली लाखो वर्षांपासून अंधारात आणि ऑक्सिजनशिवाय जिवंत असलेले सूक्ष्मजीव (Microbes) सापडले आहेत. हे जीव सूर्यप्रकाशाऐवजी रासायनिक प्रक्रियांद्वारे ऊर्जा तयार करून जगतात. त्यामुळे पृथ्वीबाहेरील ग्रह किंवा बर्फाच्छादित उपग्रहांवरही अशा प्रकारचे जीवन असण्याची शक्यता वैज्ञानिक तपासत आहेत. त्यामुळे ब्लड फॉल्स हा केवळ भूगर्भशास्त्राचाच नव्हे तर अॅस्ट्रोबायोलॉजीसाठीही महत्त्वाचा अभ्यासविषय बनला आहे.
ब्लड फॉल्सवरील नव्या संशोधनामुळे पृथ्वीवरील हिमनद्या, हवामान बदल, भूगर्भातील जलसाठे आणि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत टिकणारे जीव यांचा अधिक सखोल अभ्यास करण्यास मदत होणार आहे. तसेच अशा नैसर्गिक घटनांमागील वैज्ञानिक कारणे समजून घेणे किती महत्त्वाचे आहे, हेही या संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या अशा दृश्यांमागे अनेकदा वैज्ञानिक सत्य दडलेले असते. त्यामुळे कोणतीही माहिती स्वीकारण्यापूर्वी तिची तथ्य पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे संशोधकांनी नमूद केले आहे.