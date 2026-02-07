एका AI टूलच्या अपडेटमुळे भारताच्या IT क्षेत्रात मोठी खळबळ! लाखो लोकांच्या नोकऱ्या जाणार? 24 तासांत 2000000000000 रुपयांचा चुराडा

Anthropic Claude Cowork Tool: एका AI टूलच्या अपडेटमुळे भारताच्या IT क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. याचा थेट परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर झाला. 4 फेब्रुवारी रोजी आयटी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. निफ्टी आयटी निर्देशांकात 6 टक्केची घसरण झाली. IT कंपन्यांच्या 2000000000000 रुपयांचा चुराडा झाला. अद्याप शेअर बाजारात IT कंपन्यांच्या शेअर्सची पडझड सुरुच आहे.
मार्च 2020 मध्ये कोविड क्रॅश झाल्यानंतर आयटी क्षेत्रातील ही सर्वात मोठी घसरण होती, जेव्हा निर्देशांक 9.6 टक्केने घसरला. बुधवारी झालेल्या व्यवहारात आयटी कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल 29.85 लाख कोटी रुपयांच्या खाली आले. हे अमेरिकन एआय स्टार्टअप अँथ्रोपिकने लाँच केलेल्या नवीन साधनांमुळे झाले. अमेरिकेतील सॉफ्टवेअर स्टॉकमध्ये अचानक मोठी घसरण झाल्यामुळे भारतीय आयटी क्षेत्रातील घसरण झाली. अमेरिकन एआय स्टार्टअप अँथ्रोपिकने 11 नवीन प्लगइन्स लाँच केले आहेत. हे प्लगइन्स विविध व्यावसायिक कामे स्वयंचलित करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) पारंपारिक आयटी कंपन्यांच्या नफ्याला आणि बाजारातील वर्चस्वाला कमकुवत करू शकते अशी भीती पुन्हा जागृत झाली आहे. या साधनामुळे अमेरिकन एआय स्टॉकमध्येही घसरण झाली.
अँथ्रॉपिकचे नवीन टूल, क्लाउड कोवर्क, हे फक्त एक चॅटबॉट नाही तर ते तुमच्या संगणकावर काम करू शकणार्या एका साथीदारासारखे आहे.
ते फायली वाचू शकते, कागदपत्रे संपादित करू शकते, नवीन फायली तयार करू शकते, फोल्डर्सचे नाव बदलू शकते आणि त्यांना व्यवस्थित करू शकते.
ते स्क्रीनशॉटवरून स्प्रेडशीट तयार करू शकते आणि रफ नोट्सचे रिपोर्ट्स किंवा ड्राफ्टमध्ये रूपांतर करू शकते.
लेखक, विश्लेषक, पत्रकार, विद्यार्थी आणि कार्यालयीन कर्मचारी हे वापरू शकतात.
क्लाउड लीगल अँड डेटा हे एक साधन आहे जे विशेषतः वकील, कंपन्या आणि विश्लेषकांसाठी मोठ्या कायदेशीर आणि व्यावसायिक कागदपत्रांसह काम करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. ते अलीकडेच जोडले गेले आहे.
अँथ्रोपिकने स्पष्ट केले आहे की हे सॉफ्टवेअर पर्याय नाही, तर पुनरावृत्ती होणारी कामे हाताळण्यासाठी एक डिजिटल सहाय्यक आहे. तरीही, काही मिनिटांत मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे हाताळण्याची त्याची क्षमता चिंता निर्माण करते की कायदेशीर, आर्थिक आणि कॉर्पोरेट प्रशासनाचे काही भाग कमी किंवा कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय हाताळले जाऊ शकतात.
भारतीय आयटी शेअर्समध्ये घसरण
जागतिक विक्रीच्या अनुषंगाने इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएलटेक, टेक महिंद्रा आणि विप्रो या आयटी समभागांचे भाव ६% पर्यंत घसरले. इन्फोसिस आणि एमफासिसच्या शेअर्सना सर्वाधिक फटका बसला, दोन्ही 7 टक्के पेक्षा जास्त घसरले. एलटीआयमाइंडट्री, विप्रो, कोफोर्ज, टीसीएस, एमफासिस आणि एचसीएल टेकच्या शेअर्समध्ये 5 ते 6 टक्के घसरण झाली. विप्रोच्या शेअर्समध्ये जवळपास 4 टक्के घसरण झाली. निफ्टी आयटी इंडेक्सच्या शेअर्सचे एकत्रित बाजारमूल्य 1.9 लाख कोटी रुपयांनी घसरून सुमारे 30 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले.
कायदेशीर सॉफ्टवेअर, व्यावसायिक विश्लेषण आणि डेटा सेवा विकणाऱ्या कंपन्यांचे शेअर्स झपाट्याने घसरले. यामुळे अमेरिकन शेअर्सही हादरले. गुंतवणूकदारांना भीती आहे की हे साधन कायदेशीर सॉफ्टवेअर आणि डेटा सेवा कंपन्यांच्या मुख्य व्यवसायांना हानी पोहोचवू शकते. बाजारातील सहभागींना भीती आहे की जसजसे एआय टूल्स अधिक सक्षम होत जातील तसतसे तंत्रज्ञान कंपन्या त्यांची किंमत शक्ती राखण्यासाठी आणि नफा टिकवून ठेवण्यासाठी संघर्ष करू शकतात. गुंतवणूकदारांना अशी भीती आहे की हे प्लगइन बॅक-ऑफिस कायदेशीर काम स्वयंचलित करेल, जे यूएस आणि युरोपियन क्लायंटना सेवा देणाऱ्या भारतीय आउटसोर्सिंग कंपन्यांसाठी एक प्रमुख उत्पन्न स्रोत राहिले आहे.