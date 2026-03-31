English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Apple, Google, Microsoft सह अमेरिकेच्या 18 टेक कंपन्यावर हल्ला करणार; इराणच्या धमकीमुळे जगात खळबळ

Apple, Google, Microsoft सह अमेरिकेच्या 18 टेक कंपन्यावर हल्ला करणार; इराणच्या धमकीमुळे जगात खळबळ

मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, इराणने अमेरिकेला पुन्हा एकदा धमकी दिली आहे. इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने अमेरिकेच्या 18 टेक कंपन्यावर हल्ला करण्याचा इशारा दिला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 31, 2026, 11:59 PM IST
Apple, Google, Microsoft सह अमेरिकेच्या 18 टेक कंपन्यावर हल्ला करणार; इराणच्या धमकीमुळे जगात खळबळ

Iran US War:  इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्ध धक्कादायक वळणावर पोहोचले आहे. क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनच्या पलीकडे, आता तंत्रज्ञान कंपन्या लक्ष्य बनल्या आहेत. इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सने (IRGC)  Apple, Google, Microsoft सह अमेरिकरेच्या 18  कंपन्यावर हल्ला करण्याचा इशारा दिला आहे. या 18 
कंपन्यांची यादी प्रसिद्ध केली असून संभाव्य हल्ल्यांचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे, मोठ्या कॉर्पोरेट वेबसाइट्सदेखील असुरक्षित दिसत आहेत. 

इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्सने (आयआरजीसी) अमेरिकन टेक कंपन्यांना थेट इशारा दिला आहे. सरकारी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, आयआरजीसीने अमेरिकेच्या 18 प्रमुख कंपन्यांना टार्गेट तेले आहे. या कंपन्याची यादी प्रसिद्ध केली आहे. या यादीत मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, ॲपल, इंटेल आणि टेस्ला यांचा समावेश आहे.

ॲपल आणि गुगलसह 18 कंपन्या इराणच्या रडारवर 

आयआरजीसीने धोक्याचा इशारा दिला आहे. जर कोणत्याही इराणी नेत्यांची हत्या झाली, तर ते आखाती देशांमधील अमेरिकन कंपन्यांना लक्ष्य करतील. अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून ते प्रमुख अमेरिकन तंत्रज्ञान आणि संरक्षण कंपन्यांना लक्ष्य करतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या कंपन्यांमध्ये सिस्को, एचपी, इंटेल, ओरॅकल, मायक्रोसॉफ्ट, ॲपल, गूगल, मेटा, आयबीएम, डेल, पॅलंटिर, एनव्हिडिया, जेपी मॉर्गन, टेस्ला, जनरल इलेक्ट्रिक, स्पायर सोल्युशन्स, जी42 आणि बोईंग यांचा समावेश आहे.

आयआरजीसीने म्हटले आहे की, या कंपन्या इस्रायली-अमेरिकन लष्करी आणि गुप्तचर संस्थांना सहकार्य करतात, ज्यामुळे त्या लक्ष्य बनण्याची शक्यता आहे. इराणने आपल्यावरील सायबर हल्ल्यांसाठी या कंपन्यांना जबाबदार धरले असून, स्वतःच्या संरक्षणासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलणार असल्याचे म्हटले आहे. मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲपल यांची कॉर्पोरेट कार्यालये संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये असून, ती प्रामुख्याने दुबई आणि अबू धाबी येथे केंद्रित आहेत.

खबरदारीचा इशारा

रिव्होल्युशनरी गार्ड्सने अलर्ट जारी केला आहे. 1 एप्रिल (बुधवार) रोजी तेहरान वेळेनुसार रात्री 8 वाजल्यापासून कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून या कंपन्यांनी त्यांच्या आस्थापनांच्या विध्वंसासाठी तयार राहावे. या निवेदनात पुढे कर्मचाऱ्यांना त्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी तात्काळ कामाची ठिकाणे सोडण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही धमकी इराणच्या भूभागावर अलीकडे झालेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून देण्यात आली आहे, ज्याला इराण अमेरिकन आणि इस्रायली कारवायांचा भाग मानतो. या कंपन्यांकडून सध्या कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

 

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

